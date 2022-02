Letenky měl do Norska, skončil v Ostravě. Fotbalový Baník hlásí posilu z Plzně

Fotbalový záložník Dominik Janošek odchází z Plzně na hostování do Ostravy. Součástí je opce na případný přestup. Kluby o transferu informovaly na svých webových stránkách.

Baník příchodem Janoška zareagoval na zranění středních záložníků Lukáš Budínského a Daniela Tetoura, který už dva měsíce marodí s poraněným kolenem.

"Dominik patří do okruhu hráčů, které Baník dlouhodobě sledoval, a jednání jsme teď zintenzivnili poté, co nám ve středu zálohy ze zdravotních důvodů na delší dobu vypadli hráči a bylo zapotřebí na to nějak zareagovat. Věříme, že Dominik u nás uplatní svůj potenciál," řekl sportovní ředitel Ostravy Alois Grussmann.

Pro účastníka loňského šampionátu jednadvacítek je Ostrava po Slovácku, Brnu, Mladé Boleslavi, Zlínu a Plzni šestým ligovým klubem. V nejvyšší soutěži odehrál 101 zápasů. Podle jeho agentury měl Janošek další tři nabídky.

"Je pravda, že už jsme měli koupené letenky do Norska, když se ozval Baník. Tahle nabídka mi dává smysl, proto jsem vůbec neváhal ji přijmout. Je to pro mě čest tady být," uvedl Janošek.

Plzeň už o den dříve poslala na hostování do konce sezony do Karviné záložníka Modoua Ndiayeho, opačným směrem zamířil stoper Eduardo Santos.

Čtyřiadvacetiletý Santos přišel do Karviné z rodné Brazílie před dvěma lety a okamžitě se zařadil do základní sestavy. V české lize odehrál 57 utkání a vstřelil tři branky. Po Romanu Potočném, Mateji Trusovi a Liboru Holíkovi je čtvrtou zimní plzeňskou posilou.

"Jsem rád, že jsem dostal šanci v takto velkém klubu. Je to pro mě výzva a budu chtít ukázat to nejlepší, co ve mně je," uvedl Santos, kterého teď místo boje o záchranu čekají opačné starosti. Plzeň je po 22. kole jen o skóre druhá za mistrovskou Slavií.

"Příchod Eduarda Santose vítám, sledovali jsme jej delší dobu. Jde o poměrně vysokého hráče, který je velmi rychlý a má dobrou rozehrávku," řekl k nové posile trenér Michal Bílek. Santos se zapojí do tréninku od úterý, není ale jasné, kdy si odbude debut v novém týmu. V jarní části sezony totiž kvůli zranění ještě nenastoupil.