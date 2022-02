Kuchtu nechtěla Sparta, ani jeho agent. Asi jsem pitomec, ale nešlo to, říká Stejskal

Když útočník Jan Kuchta minulý týden nastoupil do svého druhého zápasu za Lokomotiv Moskva, v přípravném zápase nastřílel dva góly Spartě. Je to další pikanterie neobvyklého životního příběhu útočníka, který do Ruska zamířil ze Slavie za 130 milionů korun.

Lidé, kteří formovali Kuchtovu fotbalovou i lidskou osobnost, se shodují: jde o složitého hráče. Má v sobě kvalitu, především zarputilost a bojovnost, do níž postupem času dodal i umění být na pravém místě a střílet góly, ale nebylo lehké s ním pracovat. Mnozí věřili, že to někam jednou dotáhne, ale jistotu neměli. Vysokou sumu by si na něj nevsadili.

Výměna "problémových" mladíků

Píše se rok 2014 a ve Slavii Praha se bouří ve mládežnické kategorii vody. Obrovský útočný talent Daniel Turyna (ročník 1998) je upřímný k novému trenérovi Martinu Hyskému, rozkol mezi oběma je nezacelitelný, musí se něco stát. "Okamžitě se to muselo řešit, Turyna zůstat ve Slavii už nemohl," přiznává hráčský agent Josef Vejmelka.

Řešení přišlo nečekaně z Letné. "Ozval se Jirka Rosický, starší bratr Tomáše, jenž měl na starosti skauting, že mají v mládeži problémového hráče a je záhodno, aby změnil působiště," odkrývá pozadí Miroslav Jíra, tehdejší trenér slávistického dorostu. Výměna se přímo nabízela. "Souhlasil i sportovní ředitel Karol Kisel, nemuselo do toho vstupovat finanční odškodnění, prostě se to provedlo," říká Jíra.

Trenér Jíra tak získal nového svěřence, Jana Kuchtu (ročník 1997). Jeho přednosti záhy rozpoznal. "Důrazný, tvrdý, bojovný, agresivní, emoční, vítězný typ, uměl rány přijmout i rozdat, " vypočítává klady. Ale k tomu přihazuje - když ne zápory, aspoň složitosti. "Měl ke všemu svůj názor, rád remcal, dával najevo, co si myslí," odhaluje, že s nadějným hráčem nebylo lehké pořízení.

Výzvy se zkušený trenér mládeže nezalekl. "Rád pracuju s problémovými hráči," netají. "Honza potřeboval cítit respekt, tak jsem mu ho dal a on mi ho a celému týmu na hřišti vrátil," potvrzuje Jíra. "Na populárním turnaji Bican Cup proměnil proti Spartě v rozstřelu rozhodující penaltu a radost si náležitě užil," připomíná Jíra první Kuchtův slávistický úspěch.

Nezvladatelný host

Urputného útočníka si trenér Dušan Uhrin mladší vytáhl z dorostu do A mužstva, v nejvyšší soutěži debutoval 8. listopadu 2015 proti Bohemians Praha (2:2). Na čím dál víc nabitější kádr červenobílých však ještě neměl, odešel na hostování. Nejprve na rok a půl roku do Bohemians, ovšem žádná sláva. "Práce ano, kvalita ještě ne," charakterizoval jeho tehdejší výkonnost trenér Miroslav Koubek.

Pral se se životem. Rodinné prostředí neměl ideální, hodně mu však především finančně pomáhala teta (sestra matky), která vlastní prosperující hotel v Pardubicích. Jejím partnerem je - shoda náhod - bývalý sparťanský hráč Martin Kreml, nyní trenér brankářů v pražském klubu Vltavín.

Jeho nevybouřená povaha však vítězila. "Měl už jsem jeho chování plné zuby," přiznává jeho tehdejší agent Jiří Stejskal. "Už ve Slavii to s ním skřípalo, často mi volal Pavel Řehák, trenér béčka, co s ním je, kde je," odhaluje prohřešky. "Našel si holku v Příbrami a pořád jezdil za ní, neohlížel se na nic jiného," vysvětluje Stejskal.

Přechod do sousedního klubu ve Vršovicích moc neřešil. Za jedenadvacet zápasů (jen dva ovšem s plnou minutáží) nedal ani jeden gól, ale sebedůvěra mu nechyběla. "Pořád si dával něco na Facebook, přitom měl smlouvu s firmou Adidas a té se jeho prezentace pranic nelíbila," líčí agent. "Sešli jsme se na to, já ho seřval a pak mu navrhl, že se raději spolu rozejdeme, než aby to takto pokračovalo," nabídl Stejskal. Druhý den se tak po vzájemné dohodě stalo. "Už jsem ho měl plné zuby," opakuje Stejskal.

Nyní Kuchtu zastupuje agentura Universal Trade, jejíž nejznámější tváří je Milan Martinovič. V říjnu 2021 se ho pokusil přetáhnout k sobě Karol Kisel ze společnosti K2K Sports a za neetické jednání dostal pokutu 3000 korun.

Spása jménem Hoftych

Po nepříliš výrazném hostování se Kuchta přesunul do druholigové Viktorie Žižkov, podzim 2018 strávil v dresu Slovácka (první čtyři ligové góly), v lednu 2019 musel jako součást přestupu Alexe Krále zamířit na další hostování do Teplic. V létě 2019 šel na zápůjčku do Slovanu Liberec, který vedl Pavel Hoftych.

"Jestli se někdo nejvíc podílel na Kuchtově vzestupu, tak to byl trenér Hoftych," snižuje kouč slávistické mládeže Miroslav Jíra vlastní zásluhy. Spojení nebylo náhodné. "V Liberci to tak chodí, že peníze na velké nákupy nejsou, vybírá se z talentů, které velké kluby ještě nepotřebují," popisuje filosofii libereckého klubu ústecký rodák. "Já Honzu znal z mládežnických reprezentačních výběrů kategorií U 18 a U20, vedl jsem ho s Pavlem Malurou," rozkrývá Hoftych.

Věděl i o jeho složitější povaze. "Měl excesy, to ano, ale pořád jsem věřil, že z něj něco bude," vsadil na Kuchtovu zarputilost. Hodně pomohl i sportovní ředitel Zdeněk Koukal, který znal jeho rodinné zázemí a zmíněnou pardubickou tetu.

Podzimní sezona sice ještě žádný vzestup nenaznačovala, ale jaro už byla jiná písnička.

"Slavia si stáhla nejlepšího střelce Petara Musu, nám zbyl Kuchta," rozkrývá Hoftych. Přiměl majitele Ludvíka Karla, aby Kuchtu ze slávistického závazku vykoupil. "Tím jsem na něj vytvořil tlak, že je doma, že musí něco odvádět," prozrazuje psychologický tah. "Honza šel však tomu naproti, dobrovolně si snížil základní plat, čímž pana Karla přesvědčil, že má charakter a Liberec bere vážně."

Jaro už byla paráda, šest gólů, opora mužstva a návrat - za odstupné - do Slavie. Za vzestupem byl i uspořádaný osobní život. Příbramská známost se stala minulostí, partnerkou se mu stala Barbara, dcera majitele mladoboleslavského klubu Josefa Dufka. "Je z fotbalové rodiny, ví, co to obnáší," zdůrazňuje Hoftych.

Peníze pro Slavii

Po loňské korunovaci krále střelců (společně se sparťanem Adamem Hložkem) s patnácti zásahy, se slávistický útočník trefoval i na podzim, kdy vsítil devět gólů, K tomu přidával vynikající výkony v - pro Slavii velmi důležité -Konferenční lize a vydobyl si místo v reprezentaci.

Přišla nabídka z Lokomotivu Moskva, odstupné činí 130 milionů korun, které inkasovala Slavia. Ale část peněz dostane i Sparta, která mladíčka objevila v deseti letech v Cidlině Nový Bydžov, takže získá částku z podílu ´solidarity payment´. Mimochodem dávná výměna problémových hráčů se jí moc nevyplatila, kdysi hýčkaný Turyna se po sérii nepříliš vydařených hostování pozvolna vytrácí ve sparťanském B týmu.

O hutnou provizi přišel i bývalý hráčův agent Stejskal. "Jsem asi pitomec, při běžné provizi na úrovni deseti procent z částky a následném podílu z hráčova platu jsem mohl být do smrti zabezpečený," přiznává jedenašedesátiletý manažer, který už podobným způsobem přišel o Václava Pilaře a k jeho věrným ovečkám patří Milan Škoda nebo Jan Morávek.

O Kuchtových schopnostech věděl, několik let se je snažil rozvíjet. "Honza nebyl zlý, ale všechno nasvědčovalo tomu, že velkou kariéru nezvládne," hájí svůj postoj.

Mýlil se, možná se před Kuchtou otevírá až závratná kariéra v Premier League, Bundeslize či Serii A. Je mu teprve pětadvacet. "Ale já toho nelituju. V té době to s ním opravdu nešlo," stojí si Stejskal za svým rozhodnutím rozloučit se s tehdy dosti problémovým hráčem a člověkem. "Teď chová slepice, uklidnil se, našel si dobrý vztah. Tehdy to byl buran, který si hrál na Pražáka," dodává.