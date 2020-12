Ze školy do ligy. Fantastický výkon, chválí nejmladšího brankáře v historii

Trenéři opavských fotbalistů si brankáře Mikuláše Kubného vytáhli ze školy a kvůli koronavirovým problémům v kádru ho nasadili do dnešního duelu 12. ligového kola v Liberci.

Mladý talent se v 16 letech a třech měsících stal nejmladším gólmanem, který kdy v historii nejvyšší soutěže nastoupil. Přestože dvakrát inkasoval, asistent trenéra Radoslav Kováč mu po prohře 0:2 vysekl velkou poklonu.

"Musím říct, že naskočit tak mladý do ligy není úplně lehké. Hráli jsme proti velmi kvalitnímu soupeři, který hrál Evropskou ligu. Ale myslím, že jsem ten zápas zvládnul dobře," řekl v nahrávce pro média Kubný.

Opavský mladík překonal dosavadní brankářský ligový rekord, který držel zlínský Stanislav Dostál. Ten v listopadu 2008 nastoupil v 17 letech a čtyřech měsících.

"Vím o tom, díval jsem se na to. Je to super se takhle zapsat do historie. Vůbec jsem to nečekal. Neodvažoval jsem si to představit, že bych to mohl být já," prohlásil Kubný.

Že bude při zdravotních problémech všech tří opavských brankářů "áčka" chytat, se dozvěděl až v den utkání. "V pondělí večer mi volal trenér, že mám odjet na zápas. Ještě jsem nevěděl, že budu v základu. To jsem se dozvěděl až dnes ráno," uvedl Kubný.

Hned v druhé minutě neúspěšně čelil penaltě a podruhé inkasoval ve 39. minutě. Řadu šancí však pochytal. "Při penaltě je to vždy takové padesát na padesát, skočil jsem na druhou stranu. Byl to velmi těžké, skoro celý zápas jsme se bránili. Hrálo se spíš na naší půlce. Každý zákrok mi pak dodal sebevědomí, každý byl dobrý. Jsou to velké zkušenosti," poznamenal Kubný.

Vysloužil si pochvalu od asistenta Kováče. "Na 16 let podle mě podal fantastický výkon. Nejen těmi zákroky, ale pro mě bylo hlavně skvělé to, jak působil, jak byl klidný, jak vyhodnocoval rozehrávku. Zvládl to bravurně na to, že je mu 16 let a vytáhli jsme ho ze školy," uvedl Kováč.