Krmenčík se upsal Bruggám na tři a půl roku, už s týmem trénoval

Fotbalista Michael Krmenčík po přestupu z Plzně podepsal s Bruggami smlouvu na tři a půl roku. S týmem lídra belgické ligy dnes poprvé trénoval, ale zatím není jisté, zda nastoupí už v nedělním utkání proti Antverpám. Šestadvacetiletý reprezentační útočník věří, že se do Plzně jednou vrátí.

"Neodchází se mi lehce, strávil jsem v Plzni hodně sezon a dal hodně gólů. Ale dostal jsem skvělou nabídku a domluvili jsme se s panem (generálním manažerem Adolfem) Šádkem, novým trenérem (Adriánem) Guľou a sportovním ředitelem, že je nejvyšší čas ochutnat jinou ligu. Na tu výzvu se těším," řekl Krmenčík pro plzeňskou klubovou televizi.

"Až mě tam jednou třeba nebudou chtít nebo se něco stane, řekli jsme si s panem Šádkem, že moje cesty povedou zase do Plzně. Chtěl bych vám, fanouškům, za všechno moc poděkovat, byli jste mým hnacím motorem," dodal Krmenčík ve vzkazu pro plzeňské příznivce.

Bruggy o nejlepšího střelce české ligy v sezoně 2017/18 usilovaly už před rokem, i když byl v té době v rekonvalescenci po vážném zranění kolena. Z přestupu tehdy ještě sešlo.

"O Krmenčíka jsme se zajímali delší dobu, jeho příchod nám umožní hrát více styly. To trenéra vždy potěší. Nepřichází proto, že bychom takového hráče hledali kvůli posledním výsledkům, měli jsme ten pocit už měsíce," řekl trenér Brugg Philippe Clement.

Jeho svěřenci vedou ligu o devět bodů a v neděli přivítají Antverpy, jimž dal Krmenčík dva góly v letním 3. předkole Evropské ligy. Plzni to ale tehdy k postupu nestačilo.

"Michael s námi už trénoval, ale po čtvrtečních náročných fyzických testech ještě ne úplně naplno. Nejprve musíme zjistit, zda je schopný nastoupit, a pak vybereme hráče na utkání. Každopádně ví, jak se proti Antverpám prosadit," uvedl Clement na tiskové konferenci.

Krmenčík je druhou plzeňskou oporou, která během půlroku přestoupila do Belgie. V létě odešel do Genku klíčový střední záložník Patrik Hrošovský. "Budeme tam válčit proti sobě, ale budeme kamarádi. Těším se na to," uvedl Krmenčík.