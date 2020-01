Sparta nestačila na třetiligového soupeře, Plzeň si poradila s Japonci

Fotbalisté Sparty překvapivě prohráli v prvním přípravném duelu na soustředění ve španělské Marbelle s třetiligovým domácím týmem 1:2. Naopak Plzeň zdolala na Pyrenejském poloostrově 1:0 japonské mužstvo Šonan Bellmare. Proti Šachtaru Doněck nastoupilo v Turecku Slovácko a podlehlo 0:1.

Letenští nenavázali na předchozí tři výhry v zimní přípravě, přestože od deváté minuty vedli. Soupeř ve druhé půli skóre otočil.

"Bylo to první přípravné utkání, kdy jsme nechali většinu hráčů celých devadesát minut na hřišti a ke konci zápasu, kdy jsme obdrželi branky, už bylo znát, že těch sil jim hodně ubylo," citoval klubový web sparťanského asistenta trenéra Michala Horňáka.

Pražané se museli obejít bez nemocného trenéra Václava Jílka, kterého zastoupil asistent Jiří Saňák. Sparta otevřela skóre v deváté minutě, kdy se hlavičkou po rohovém kopu prosadil obránce Dávid Hancko. Slovenský reprezentant nastoupil v sestavě Letenských poprvé od 5. října.

"Je úžasné být zase na hřišti, navíc po roce necítím žádné bolesti. Jsem v plném tréninku už týden, mám velkou chuť. Chci dál pracovat a v jarní části se ukázat," uvedl Hancko.

Ve 40. minutě se prosadil Kozák, jeho gól ale kvůli ofsajdu neplatil. Krátce po změně stran vypálil sparťanský útočník nad. V 68. minutě se útočník Marbelly Paulo Vitor z přímého kopu ještě neskóroval, ale o tři minuty později střelou z dálky srovnal. Za 16 minut dokonal obrat Marcos.

V pátek sparťané vyzvou norského vicemistra Bodö/Glimt.

Západočechům trefil výhru Mihálik

Plzeň zdolala v prvním přípravném duelu na soustředění ve španělské Esteponě 1:0 Šonan Bellmare. O výhře nad japonským mužstvem rozhodl Ondřej Mihálik.

"Narazili jsme na velmi zajímavého soupeře, pro chlapce to bylo fyzicky náročné, museli hodně pracovat i s presinkem. Byla to velmi dobrá prověrka," citoval plzeňský web trenéra Adriána Guľu.

Viktoria nastoupila bez kanonýra Michaela Krmenčíka, který se ráno odpojil od týmu a odletěl do Brugg, kde jedná o novém angažmá.

Západočeši skórovali ve 40. minutě, kdy se po Kopicově centru prosadil Mihálik. V závěru mohla Viktoria přidat pojistku, ale Hořavova hlavička po Mihálikově centru skončila nad břevnem.

"Od 70. minuty jsme pouštěli soupeře lehčími ztrátami do brejkových situací, ale je dobře, že to kluci v defenzivě ustáli. Na můj vkus se potřebujeme stále více tlačit do koncovky, stále je před námi hodně práce," prohlásil čtyřiačtyřicetiletý Slovák Guľa.

Plzeň ve čtvrtém přípravném zápase potřetí vyhrála. V pátek čeká pětinásobného českého mistra bulharský celek CSKA Sofia.

Přípravná fotbalová utkání:

Marbella FC - Sparta Praha 2:1 (0:1)

Branky: 70. Vitor, 86. Marcos - 9. Hancko.

Sestava Sparty: Heča - Sáček, Hancko (69. Štetina), Costa, Hanousek - Graiciar, Mandjeck, Karabec, Fortelný, Horák - Kozák. Trenér: Saňák.

Plzeň - Šonan Bellmare 1:0 (1:0)

Branka: 40. Mihálik.

Sestava Plzně: Sváček - Havel, Hubník (75. Hubník), Pernica, Limberský - Janošek, Herc, Hořava - Mihálik, Beauguel (46. Alvir), Kopic. Trenér: Guľa.

Slovácko - Šachtar Doněck 0:1 (0:0)

Branka: 56. Kovalenko.

Sestava Slovácka: Trmal - Reinberk (65. Juroška), Šimko, Kadlec, Divíšek - Zahustel (65. Zajíc), Sadílek (80. Kohút), Havlík, Petržela (82. Vecheta) - Navrátil, Dvořák (65. Mareček). Trenér: Svědík.

Karviná - Škendija Tetovo 0:0

Sestava Karviné: Bolek - Moravec, Janečka, Stropek, Čonka - Vukadinovič, Bukata, Hanousek, Lingr - Kubala - Taiwo. Trenér: Jarábek.