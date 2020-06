Krejčí boduje. Nejdřív udělal maturitu, pak dal první soutěžní gól za Spartu

Sparťanský záložník Ladislav Krejčí v posledních dnech prožívá velmi úspěšné období a doufá, že bude trvat co nejdéle.

Jednadvacetiletý fotbalista totiž nejprve v pátek zvládl maturitní zkoušku a dnes v úvodním kole nadstavbové skupiny o titul pomohl prvním soutěžním gólem v dresu letenského celku k výhře 4:1 nad Libercem.

"Říkám si: Co je tohle za období? Snad bude trvat co nejdéle. Spokojenost je strašně velká," řekl v rozhovoru pro klubovou televizi Krejčí, který v 75. minutě se štěstím zvýšil na 3:1. Jeho hlavička sice skončila na břevně, ale míč se poté od libereckého brankáře Filipa Nguyena odrazil do branky.

"Viděl jsem, jak to letí na břevno. Pak se to vracelo zpátky a já jsem si říkal, že to už snad není možné. Naštěstí si to tam brankář vrazil," uvedl Krejčí. "Kontroloval jsem to na Livesportu, jestli mi to uznali a zdá se, že ano. Tak snad to vydrží. Už v první půli jsem měl šanci nůžkami, to by bylo taky pěkné," dodal.

Krejčí si na první ligový gól ve Spartě musel počkat 20 zápasů, ale žádnou speciální oslavu nechystá. "Dám si kolu, poplácáme se s klukama v kabině a víc nic. Chci vyhrát pohár, udržet třetího fleka a pak to oslavíme," uvedl bývalý hráč Brna, v jehož dresu si před dvěma lety připsal svou předchozí jedinou branku v nejvyšší soutěži.

Sparta i díky jeho gólu natáhla ligovou vítěznou sérii na šest zápasů a na třetím místě tabulky má náskok čtyř bodů před čtvrtým Jabloncem. "Jsem rád za gól, za vítězství a za dominanci, kterou delší dobu předvádíme. Paráda," prohlásil Krejčí.

Současně ale přiznal, že zápas se Slovanem i kvůli nabitému programu po pauze zaviněné koronavirem nebyl žádnou skvělou podívanou. "Nebylo to úplně nahoru dolů, oni hráli na brejky, je to jejich nový styl. Ty návraty byly těžké, obzvlášť vzhledem k tomu rychlému sledu zápasů teď. Už jsem tahal nohy fest a jsem rád, že je to za námi," dodal Krejčí.