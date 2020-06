Sparta přehrála neoblíbeného soupeře, Liberec rozstřílela 4:1

Fotbalisté Sparty vyhráli v 1. kole nadstavbové části Fortuna:Ligy utkání nad Libercem a upevnili si třetí místo v tabulce.

Michal Sáček slaví druhý gól Sparty do sítě Liberce | Foto: ČTK

O šesté ligové výhře Pražanů za sebou rozhodli Dávid Hancko, Michal Sáček a Ladislav Krejčí s Benjaminem Tettehem, jimž ke gólům výrazně pomohl hostující brankář Filip Nguyen. Slovan, který za 11 dní nastoupí proti Letenským ve finále domácího poháru, v první půli srovnal po vlastní brance domácího Martina Frýdka.

"Jsem rád, že jsme vyhráli, ale Liberec byl velmi těžký soupeř a rozhodla naše větší efektivita," řekl na klubovém webu trenér Sparty Václav Kotal. "Finále poháru v Liberci bude jiný a těžší zápas. Máme do té doby ještě dostatek zápasů, abychom se udrželi na třetím místě, které také zaručuje poháry. Z tohoto pohledu jedeme zápas od zápasu. Je to klišé, ale jinak to nejde," dodal.

Do první šance se už ve čtvrté minutě dostal domácí Sáček, jehož střelu brankář Liberce Nguyen reflexivně vyrazil. Na druhé straně zahrozil technickou střelou Baluta, ale také gólman Sparty Heča předvedl povedený zákrok.

V deváté minutě už se měnilo skóre. Po rohovém kopu zamířil hlavou k tyči stoper Hancko. Vedení Spartě vydrželo do 28. minuty, kdy si dal vlastní gól Frýdek. Domácí obránce byl přitom na hřišti pouhé dvě minuty poté, co vystřídal zraněného Vindheima.

Letenští si ale ještě před přestávkou vzali vedení zpátky. Nguyen si nejprve poradil s tvrdou ranou Hanouska, ale k míči se posléze dostal Karlsson. Po jeho centru posunul Frýdek hlavou na Sáčka a ten v pádu poslal balon do odkryté branky.

"V první půli jsme měli dobré možnosti, které jsme nedotáhli a tam se lámal chleba. Sparta nás potrestala, skoro bych řekl laciným gólem před poločasem. To jsme měli zachytit, i když tam teda odvedl dobrou práci hráč Sparty," uvedl kouč Liberce Pavel Hoftych.

Druhý poločas ve znamení tvrdosti

Po přestávce úroveň zápasu výrazně upadla a na Letné byl k vidění hlavně boj, fauly a nepřesnosti. Z šedi průměru vytrhla druhý poločas až šťastná branka Krejčího, který po centru sice hlavičkoval do břevna, ale míč se poté od Nguyena odrazil do branky.

"Snažili jsme se s výsledkem něco udělat, ale už jsme se do ničeho nedostávali. Pak jsme zase dostali laciný gól, tam měl jít Filip z brány. Potom už jsme to hráli tak, abychom pošetřili některé hráče, aby naši mladí z akademie ochutnali Spartu a něco se naučili," řekl Hoftych.

V závěru ještě mohl snížit Beran, ale trefil pouze Heču a Slovan vzápětí v posledních sekundách zápasu inkasoval počtvrté. Na střílený centr od Hložka si na vzdálenější tyči naběhl Tetteh a z velkého úhlu s pomocí dalšího odrazu od Nguyena skóroval.

Sparta má díky šesté ligové výhře za sebou na třetím místě tabulky čtyřbodový náskok před Jabloncem, ale Severočeši mají k dobru nedělní duel s druhou Plzní. Liberec naopak nedokázal navázat na dvě vítězství nad Letenskými ze základní části a může přijít o páté místo.

1. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o titul:

Sparta Praha - Slovan Liberec 4:1 (2:1)

Branky: 9. Hancko, 43. Sáček, 75. Krejčí, 90.+3 Tetteh - 28. vlastní Frýdek. Rozhodčí: Ardeleanu - Moláček, Caletka - Houdek (video). ŽK: Trávník - Malinský, Baluta, Hoftych (trenér), Hromada. Diváci: 1870 (limit 2500 osob na stadionu).

Sparta: Heča - Sáček, Štetina, Hancko, Hanousek - Vindheim (26. Frýdek), Krejčí, Kanga (76. Karabec), Dočkal (63. Trávník), Karlsson (76. Hložek) - Kozák (63. Tetteh). Trenér: Kotal.

Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Mikula - Malinský (66. Rondič), Alibekov (57. Beran), Mara, Hromada (78. Michal), Pešek (57. Zeman) - Baluta (78. Fukala). Trenér: Hoftych.