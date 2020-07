Krejčí měl v derby vidět červenou. Sudí chybovali i v postupovém zápase Pardubic

Vláda v pondělí schválila návrh jmenovat novými předsedy Městského soudu v Praze a Krajského soudu v Plzni Jaroslavu Pokornou a Alexandra Krysla. Prezident Miloš Zeman by je měl do funkcí jmenovat 29. července, řekla novinářům ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Kabinet podpořil i návrh na jmenování 33 nových soudců, kteří většinou nahradí své kolegy odcházející do penze.

Současným předsedům pražského městského a plzeňského krajského soudu - tedy Liboru Vávrovi a Miloslavu Sedláčkovi - vyprší mandát na konci letošního září. Podle návrhu ministryně by je měli nahradit osmapadesátiletá předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 10 Pokorná a čtyřiačtyřicetiletý místopředseda Krajského soudu v Plzni Krysl.