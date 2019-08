Komličenko podle ruských médií přestoupí do Lokomotivu Moskva

před 1 hodinou

Fotbalový útočník Mladé Boleslavi Nikolaj Komličenko podle ruského webu championat.com přestoupí do Lokomotivu Moskva. Odchod rekordmana české soutěže v počtu branek v jedné sezoně do druhého celku minulého ročníku ruské ligy má být završen do konce týdne. Středočeši zájem moskevského klubu potvrdili.

"Vedení klubu FK Mladá Boleslav eviduje zájem o hráče Nikolaje Komličenka ze stran několika evropských klubů, mezi kterými je i Lokomotiv Moskva. Vzhledem k tomu, že jednání o možném transferu hráče stále probíhají, nebude klub FK Mladá Boleslav informace o možném přestupu v tuto chvíli komentovat," napsali Středočeši v tiskové zprávě. Komličenko je podle klubu připravený na dnešní odpolední trénink s týmem, který ve čtvrtek čeká první souboj 3. předkola Evropské ligy v Rumunsku proti FCSB. Jestli se ho ale zúčastní i ruský útočník, je v tuto chvíli nejasné. Čtyřiadvacetiletý Komličenko, který se v červnu dočkal první pozvánky do ruské reprezentace, působí v Mladé Boleslavi od léta 2017, kdy do klubu zamířil na hostování z Krasnodaru. V lednu tohoto roku do středočeského celku definitivně přestoupil a podepsal smlouvu na tři a půl roku. Ve 32 ligových duelech uplynulého ročníku nastřílel 29 gólů, čímž překonal rekordních 25 branek Davida Lafaty ze sezony 2011/12. V novém ročníku se Komličenko ve třech duelech v lize trefil jednou. Ve 2. předkole Evropské ligy proti Ordabasy Šymkent zařídil gólem remízu 1:1 v úvodním klání a podílel se na postupu do 3. předkola. S jeho možným odchodem Mladá Boleslav počítá delší dobu. Na předsezonní tiskové konferenci 10. července prezident klubu Josef Dufek uvedl, že se Mladá Boleslav na jeho odchod chystá. "Máme konkrétní nabídku, ale také máme konkrétní představu o jeho ceně a přes to nejede vlak," prohlásil tehdy Dufek. Komličenkova tržní hodnota je podle webu transfermarkt.com 3,5 milionu eur (zhruba 90 milionů korun). Mladá Boleslav za něj Krasnodaru zaplatila deset milionů korun.

autor: ČTK | před 1 hodinou