Komentář: Slavia válcuje ligu podle scénáře od Tolkiena. Veselit se můžou i ve středočeském Mordoru

před 2 hodinami

Impozantně vstoupila do nového ročníku Fortuna:Ligy fotbalová Slavia. Sparta se sice pere spíš sama se sebou, vítězství v Jablonci jí ale může nastartovat.

Komentář - Dva zápasy, šest bodů, skóre 7:0. Fotbalisté Slavie začali nový ročník ročník Fortuna:Ligy suverénně. Takřka pohádkově.

Při zranění Jakuba Jugase sestavil k sobě kouč Jindřich Trpišovský do stoperské dvojice dvě věže: Simona Deliho a Michaela Ngadeua. Jsou tomu dva roky, co oba Afričané nastoupili poprvé naposledy vedle sebe, a to při pohárovém průšvihu na hřišti Levadie Tallin (1:3).

Od té doby se ovšem oba fotbalisté dokázali natolik sžít s českým prostředím, že dokážou s přehledem dirigovat slávistickou obranu. Alespoň to naznačily první dva zápasy ligové sezony, Olomouc ani Karvinou do větších šancí nepouštěli.

V ofenzivě zase červenobílí sázejí na "hobití" jízdu, jak ji trefně pojmenoval slávistický kouč brankářů Štěpán Kolář. Nevysocí záložníci Stoch a Sýkora se dokážou bleskurychle dostat s míčem před soupeřovu branku a zápas proti Karviné ukázal, že když k nim prostřídá třetí do party Alexandru Baluta, úderná síla Slavie se tím ještě zvýší.

Pojďme ale ještě chvíli zůstat v Tolkienově pohádkovém světě. Skvělý start do fotbalové ligy zažívají také v Příbrami, středočeském Mordoru, v tajemném kraji opředeném mýty a pověstmi, v němž se občas uděje něco nekalého (v živé paměti je příběh nebohých rozhodčích, které po návštěvě zmíněného města dočasně opustily motorické funkce i zdravý rozum).

V každém případě v Příbrami fotbal dělat umějí. Nejenže se svěřenci trenéra Csaplára vrátili do ligy hned následující rok po sestupu, ale první dvě kola Fortuna:Ligy naznačila, že se v této sezoně může klub zbavit sestupových chmur velmi záhy.

A co víc: majiteli Jaroslavu Starkovi dělá radost nejen Roman Květ, který své poetické jméno oslavuje parádními góly, ale hlavně mladičký záložník Jan Matoušek, na nějž stojí fronta nejbohatších českých klubů. Vedení Příbrami jeho cenu nastavilo na 26 milionů korun, ale poté, co se příbramský odchovanec trefil dvakrát do sítě Bohemians, jeho cena pochopitelně vylétla zase o něco výš.

Velmi důležitého vítězství dosáhli fotbalisté Sparty. Tři body na hřišti Jablonce doslova vydřeli, ale co na tom - před klíčovou odvetou se srbskou Suboticí sparťané zčásti vybředli podzimní deprese, a pokud budou bojovat stejně jako na severu Čech, měli by mít na to nepříznivý výsledek zvrátit.

Otázkou zůstává, kdo z trenérů by pražský klub vedl do dalších předkol Evropské ligy. Zdeněk Ščasný hned po odvolání Pavla Hapala jasně deklaroval, že jeho působení na lavičce je pouhým záskokem, navíc majitel Sparty Daniel Křetínský hledí směrem do zahraničí, podle zdroje blízkého klubu konkrétně do Německa.

Základním předpokladem sparťanské cesty vzhůru je ovšem podpora fanoušků.

Nejlepším mužem v nezvykle černobílém dresu byl na jablonecké Střelnici Guélor Kanga, kterého sice většina fans oslavovala, našli se ovšem i tací, kteří na gabonského záložníka hučeli a zmáčeli ho pivem…