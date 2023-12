"Je to přírodní úkaz." Petržela pokořil metu 500. zápasů v lize a míří mnohem výš

Pětistým startem v první fotbalové lize si dnes křídelník Slovácka Milan Petržela vylepšil vlastní rekord. Čtyřicetiletý hráč po vítězství 1:0 v Mladé Boleslavi připustil, že si stále naplno neuvědomuje, o jaké číslo se jedná.

Na tiskové konferenci také řekl, že má chuť pokračovat a počet odehraných utkání navyšovat. Jeho současným cílem je meta 555 duelů, jelikož měl ve škole pětky.

Petržela je ligovým rekordmanem od loňského listopadu, kdy 465. startem překonal tehdejšího trenéra české reprezentace Jaroslava Šilhavého. Nyní jako první pokořil hranici 500 zápasů.

"Abych pravdu řekl, pořádně si to neuvědomuju, co je to za číslo. Určitě je to hodně zápasů. Mám ještě chuť pokračovat, hrát dál a číslo navyšovat. Určitě je to pěkné," uvedl Petržela po utkání 19. kola.

"Pro mě je důležité, že mě to baví, že to mám ještě rád. Mám za cíl vyhrávat zápasy, není to pro mě rutina. Furt se chci udržovat s mladými hráči a držet s nimi krok. Důležité je, že to člověka baví," prohlásil bývalý hráč Jablonce, Sparty, Plzně nebo německého Augsburgu.

O dalším cíli má jasno. "Před šestistovkou máme meziplyn, máme tam tři pětky. Dal jsem si nějaký bod, udělat třeba 555. Byl jsem lump ve škole, pětky ke mně jdou. Tak jsem si řekl, že to budou tři pětky," podotkl Petržela.

Potěšilo ho, že milník pokořil ve vítězném duelu. "Pro mě nebyl až tak důležitý ten 500. start jako to vítězství. Určitě je to příjemnější, když se takové jubileum zakončí ještě vítězným utkáním. Určitě to hodnotím kladně," řekl někdejší český reprezentant.

Z dosavadních 59 ligových gólů se mu nejvíce vybavuje ten první. "Vstřelil jsem ho ve druhém zápase, navíc ještě na Spartě," uvedl Petržela, který ligovou kariéru začal v sezoně 2003/04 právě na Slovácku, kam se v roce 2019 vrátil z Plzně, s níž získal čtyři tituly.

"Nešel jsem dělat na Slovácko rekordy. Šel jsem tam s tím, že chci klubu vrátit to, co mi dal. Dostal mě do ligy a dal mi šanci. Šel jsem tam s těmito pocity a na nějaký rekord jsem vůbec nemyslel. Chtěl jsem pomoct Slovácku jak zkušenostmi, tak herně, aby se dostalo tam, kde teď je," řekl Petržela.

Po návratu z Mladé Boleslavi má v plánu sejít se s bývalým spoluhráčem z Plzně Davidem Limberským.

"Už mě čeká na Moravě, takže musím spěchat. Popoženu řidiče, aby jel po dálnici rychle. Zatím tu pětistovku oslavím lehce, protože oslavu chystáme až na domácí únorové utkání s Pardubicemi. Tam bude oslava větší," poznamenal Petržela.

Ocenil ho i trenér Slovácka Martin Svědík. "Milan je především skvělý kluk, toho si vážím nejvíc, ať už je tam pětistovka nebo víc. Je to skvělý kluk do kabiny a party, kterou zoceluje. Co se týká fotbalu, je to přírodní úkaz. Ve 40 letech má pořád rychlost, jeho postava je samý sval," řekl Svědík.

"Možná ne ve všech zápasech, ale ve většině z nich je pro mužstvo přínosem. Nejenom na hřišti, ale i mimo něj. Vážím si, že s takovými hráči můžu spolupracovat. Hodně mu k této metě gratuluju. Doufám, že čísla bude ještě prodlužovat," dodal Svědík.