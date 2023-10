Jak jednačtyřicetiletý Matějovský nachytal Spartu. Tohle nečekali, popsal svůj gól

Kapitán mladoboleslavských fotbalistů Marek Matějovský si cenil toho, že jeho tým jako první v ligové sezoně dokázal porazit obhájce titulu Spartu. Na tiskové konferenci po nečekané výhře 3:1 uvedl, že zápasy proti jeho bývalému klubu pro něj budou vždy speciální.

Na skalpu pražského favorita se jednačtyřicetiletý záložník podílel vítězným gólem ve 45. minutě poté, co atakoval rozehrávku hostů. Byl přesvědčen, že tím soupeře zaskočil.

Matějovský hrál za Spartu letech 2010 až 2016 a získal s ní ligový titul i domácí pohár.

"Je to speciální, vždy to bude speciální, strávil jsem tam spoustu skvělých let. Mám na ten klub jenom samé dobré vzpomínky, ty špatné raději zapomínám. Už jenom kvůli tomu, jaká vždy bývá atmosféra v utkáních, je to jiné. Dokud budu hrát, tak to tak vždy bude," řekl Matějovský po utkání 13. ligového kola.

Hodně si považoval toho, že Mladoboleslavští Spartu porazili. "Rozhodně to má svoji váhu a ceníme si toho. Bavili jsme se o tom, že přijede nesmírně kvalitní tým, který to dokazuje skoro v každém zápase. Koukám na Spartu poměrně často, takže jsme věděli, s kým budeme mít tu čest," prohlásil Matějovský.

"Za sebe musím říct, že se mi moc líbí, jaký fotbal praktikují a že jim to vesměs funguje. Dnes jsme měli šťastnější den my, ale kvalita na jejich straně je veliká. Vědí, co chtějí hrát a mají to dobře sehrané. Musíme si toho rozhodně vážit, že jsme to dnes takhle zvládli," podotkl někdejší hráč Jablonce či anglického Readingu.

Středočechy poslal do vedení ve 24. minutě Vasil Kušej, za pět minut srovnal Jakub Pešek. První poločas směřoval k remíze, ale ve 45. minutě Matějovský při rozehrávce vypíchl balon stoperu Filipu Panákovi, vyměnil si ho s Kušejem a pohodlně zakončil do odkryté branky. Gól z úctu k bývalému klubu neslavil.

"Situace vyplynula ze hry, zůstali jsme nahoře. Máme tam kvalitní, chytré hráče. Jen jsme na sebe koukli a houkli, že tam zůstaneme a spustíme to. Myslím si, že jsme tím Spartu překvapili, do té doby jsme na ně snad ani jednou nenalezli," řekl Matějovský.

"Trochu jsem se snažil předvídat, jak by se ta situace mohla vyvíjet. Myslím si, že jsem trochu nachytal Filipa Panáka, protože do té chvíle jsme na ně takový tlak neudělali. Nedostal zřejmě žádný pokyn, alespoň jsem nic neslyšel. Věřil jsem, že mu to budu moct vypíchnout a dopadlo to, jak to dopadlo. V tenhle daný moment jsme je trochu překvapili," mínil aktuálně třetí nejstarší hráč ligy.

Jeho celek vyhrál popáté z posledních šesti kol a poskočil na třetí místo neúplné tabulky. Navíc má s 30 brankami spolu s Plzní druhý nejlepší útok soutěže. V minulém kole Boleslav zvítězila ve Zlíně 9:5 v historicky nejgólovějším utkání samostatné ligy.

"Je vidět, že máme opravdu kvalitní hráče dopředu. Minulý zápas byl úplný extrém, ale víme, že kvalitu nahoru máme. Co jsem se bavil s kluky ze Sparty, dnes je naši hráči trápili. Júsuf (Hilál) zahrál úplně skvělý zápas, v soubojích vynikal," řekl Matějovský.

"Pak tam máte takové fofrníky, což jsou přesně hráči, kteří mému stylu fotbalu nesmírně vyhovují. Budu jenom rád, když to bude fungovat i nadále a my jako tým budeme úspěšní," dodal bývalý český reprezentant.