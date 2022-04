Hložek si připsal stovku i gól. Trenéři jsou na něj hodní, že ho staví, usmál se Vrba

Ofenzivní univerzál Adam Hložek přepsal v dnešním utkání 29. kola proti Slovácku historii samostatné první fotbalové ligy. Jako nejmladší hráč nastoupil do 100. zápasu v nejvyšší soutěži. Povedlo se mu to ve věku 19 let, osmi měsíců a 23 dnů. Jubilejní start navíc ozdobil brankou, kterou zpečetil výhru Pražanů 3:1.

Hložek tak vyslyšel spoluhráče, kteří mu před duelem říkali, že by rekordnímu zápisu slušel gól. Hložka ocenil i trenér Pavel Vrba.

"Jasně, že jsem si utkání užil, byl to 100. zápas. Z ceremoniálu před zápasem, při němž jsem dostal dres, jsem byl nadšený. Byla skvělá atmosféra, hodně lidí. Hlavně, že jsme to dneska zvládli za tři body," řekl Hložek v rozhovoru pro klubovou televizi po duelu, na nějž dorazilo 14.235 fanoušků.

Sparta se dnes proti celku z Uherského Hradiště, který doma opět přivítá v nadstavbové skupině o titul a předtím se s ním 4. května utká ve finále domácího poháru, ujala vedení v 33. minutě zásluhou Dávida Hancka. O devět minut později srovnal Daniel Holzer, ale vzápětí Bořek Dočkal vrátil Letenským vedení po špatné rozehrávce Vladislava Ljovina.

"Gól nám hodně pomohl, šli jsme do kabiny za stavu 2:1. Bylo by to něco jiného, kdybychom hráli 1:1 v poločase. Pak by zápas byl otevřenější, takhle jsme vedli o gól a věděli jsme, že když přidáme třetí, položí se. Taky že ano," konstatoval Hložek.

Mezi střelce se zapsal v 72. minutě. Hancko prodloužil hlavou před branku Dočkalův centr z rohu a Hložek se z bezprostřední blízkosti nemýlil. "Všichni kluci z týmu mi říkali, že dneska by tomu slušel gól. Věřil jsem, že tam něco padne. Sice to byl takový gól negól, ale i takové se počítají. Jsem za něj rád," uvedl český reprezentant.

V ligové sezoně se trefil poosmé, celkem v nejvyšší soutěži vstřelil 33 gólů. "Trenéři na něho byli hodní, když ho stavěli v tolika letech, že už má 100 startů. Teď vážně. Ukazuje to jeho výjimečnost. Je to hráč, kterých v Česku není hodně. Hlavně to potvrzuje v zápasech. Všichni mu věříme, že je schopen mužstvu pomoct. Je to hráč, na kterém stavíme a který je dneska pro Spartu strašně důležitý," prohlásil Vrba na tiskové konferenci.

Poslední 30. kolo základní části odehraje Sparta ve středu v Olomouci, už nyní má však jistotu, že do nadstavby půjde ze třetí pozice. Se Slavií i s Plzní se tak utká venku. Na městského rivala ztrácí aktuálně čtyři body, na Viktorii tři.

"Je to trošičku komplikace, že se Slavií a s Plzní budeme hrát venku. Bude to těžké, ale myslím si, že šance (na titul) je velká. Po třech letech jsme snad nejblíž, co jsem tady ve Spartě. Určitě po tom půjdeme a pokusíme se o double," podotkl Hložek.