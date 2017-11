Zbrojovka prohrála venku osmý zápas v řadě, Jablonci trefil výhru Zelený

před 1 hodinou

Jablonec v úvodním nedělním utkání HET ligy porazil Zbrojovku Brno 1:0 brankou Jaroslav Zelený.

Jablonec - Fotbalisté Jablonce ve 13. kole první ligy doma porazili Brno 1:0 a slaví první výhru po více než měsíci. V tabulce se Severočeši vrátili na šestou příčku. Naopak Brno, které čeká na výhru venku již od května, je po celkově deváté prohře v sezoně poslední. Jediným gólem utkání rozhodl Jaroslav Zelený, Stanislav Tecl neproměnil penaltu.

Jablonci vyšel vstup do zápasu a vidět byl hlavně levý záložník Zelený. Ve druhé minutě sice v šanci ještě podklouzl, ale krátce na to hostující obranu zaskočilo, že se stoper Hübschman zapojil na křídle do kombinace, bývalý reprezentant ideálním centrem našel volného Zeleného a ten hlavou poslal domácí do vedení.

Severočeši byli nadále lepším týmem a po půlhodině hry mohli vedení navýšit poté, co sudí Orel odpískal pokutový kop za faul Kijanskase na Tecla. Sám faulovaný si vzal míč, ale brankář Melichárek nejlepšího střelce domácích vychytal, když byl včas u tyče.

Brno se prosazovalo minimálně. Když už se před Kratochvílem otevřela obrana, vystřelil z dálky slabou střelu, která navíc mířila vedle. Neuspěl ani Škoda.

Po změně stran měl další velkou šanci jablonecký kanonýr Tecl, ale zblízka gólmana neobstřelil. Největší příležitost Brňanů na srovnání spálil v 60. minutě Koné, který v ideální pozici po centru z levé strany hlavičkoval jen do náruče gólmana Valeše.

Jablonec si už vedení uhlídal, naopak ho ještě mohl navýšit, ale Tecl ani napotřetí nevyzrál na Melichárka a Diviš pálil vedle.

Fotbalová HET liga - 13. kolo:

FK Jablonec - Zbrojovka Brno 1:0 (1:0)

Branka: 4. Zelený. Rozhodčí: Orel - Wilczek, Kříž. ŽK: Trávník - Polák, Lutonský, Melichárek, Kijanskas, Fortes. Diváci: 2083.

Sestavy:

Jablonec: Valeš - Holeš, Pernica, Hübschman, Hanousek - Jovovič (67. Diviš), Kubista, Trávník, Zelený - Doležal (71. Mihálik), Tecl (88. Janetzký). Trenér: Klucký.

Brno: Melichárek - Vraštil, Kijanskas, Pavlík, Jablonský (87. Gomes) - Pilík, Kratochvíl, Polák, Škoda, Lutonský (46. Fortes) - Koné. Trenér: Pivarník.