Hancko: Ne všichni slávisti jsou mi sympatičtí, ale do derby je přece nepůjdu pokopat

Může být trumfem Sparty pro nedělní fotbalové derby proti Slavii. Z reprezentačního zápasu s Maltou sice Dávid Hancko odkulhal se svalovým zraněním, sám slovenský stoper ale nevyloučil, že by se v neděli mohl na trávníku v Edenu objevit.

Dávid Hancko se na konci března opět zranil na reprezentačním srazu slovenské reprezentace. Ze zápasu s Maltou musel být stažen již po 39 minutách kvůli problémům se zadním stehenním svalem. Kouč Pavel Vrba sice nastínil dobu jeho léčby na tři týdny, nicméně start třiadvacetiletého obránce v nedělním derby zas takovou utopií není.

"Stav mého zranění se zlepšuje, ale ještě je brzo na to něco říkat. Dělám všechno pro to, abych se dal do pořádku, moje vůle zápas stihnout je maximální," řekl Hancko v podcastu sázkové společnosti Fortuna.

Zápas se Slavií je speciální nejen pro Hancka, ale i pro většinu jeho spoluhráčů. Letenští totiž v lize porazili svého rivala naposledy před pěti lety, poslední tucet zápasů skončil buď remízou, nebo v nich vládli červenobílí.

"Derby v kabině rezonuje už měsíc dopředu. Jak ho vnímají fanoušci, tak ho berou i hráči. Moje motivace konečně vyhrát je velká, chceme konečně ukončit nepříznivou sérii," burcuje Hancko.

"Ale zase to nepřeháním. Ne všichni slávisté jsou mi sympatičtí, ale nekoukám na ně s nenávistí a už vůbec se mi nelíbí představa, že by někdo šel do derby s cílem soupeře pokopat. Souboj je vybičovaný, ale já spíš myslím na to, jak je porazit," ubezpečuje slovenský šutér.

Před Slavií čeká Spartu ještě pohárový zápas s Jabloncem, který dnes můžete na Aktuálně.cz sledovat v podrobné online reportáži, ale pozornosti Letenských trenérů, analytiků i hráčů neunikne ani souboj sešívaných s Arsenalem. Slavii čeká v Londýně ultratěžký zápas a její rival větří výhodu.

"Hodně sparťanů si přálo, aby se Slavia tak daleko nedostala, ale já to kvituju. Věřím, že s tak těžkým programem můžou zakopnout v lize, a my bychom na ně rádi vytvářeli čím dál větší tlak," potvrzuje Hancko.

To se borcům v rudých dresech celkem daří. Momentálně sice na úřadujícího mistra hledí přes čtrnáctibodovou propast, ale mají dva zápasy k dobru. A na druhou stranu Vltavy posílají okázalé vzkazy: naposledy sedmigólové vítězství nad Teplicemi.

Podle Hancka týmu hodně prospěl příchod kouče Pavla Vrby i návrat k čtyřobráncovému systému, který Sparta částečně opustila pod jeho předchůdcem Václavem Kotalem.

"Trenér Vrba je vítězný typ, ve své kariéře častokrát dokázal, že umí vyhrávat. Přinesl s sebou nový impuls, týdenní mikrocyklus je velmi dobře nastavený. V zápase jsme pak ideálně nachystaní - psychicky, fyzicky a mentálně. Navíc trenér umí velmi dobře zmapovat soupeře," pochvaluje si stoper.

Nově najetý rytmus ovšem záhy přeťala koronavirová karanténa. "To byla škoda. Sice já jsem byl zdravý, ale není příjemné dva týdny cvičit někde v rohu pokoje a pak naskočit do zápasu," popisuje třiadvacetiletý rodák z Bojnice.

"A co má říkat takový Hložan, který s námi po dlouhém zranění absolvoval jeden trénink a hned zase spadl do karantény. To si nedokážu představit," připomíná Hancko mladého parťáka.