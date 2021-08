Hádka s Kuchtou? Žádná nebyla. Řekl jedinou větu, pak to byl můj monolog, tvrdí kouč

Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský odmítl spekulace, že se útočník Jan Kuchta po čtvrteční remíze 2:2 v úvodním utkání 4. předkola Evropské ligy s Legií Varšava pohádal s realizačním týmem.

Čtyřiadvacetiletý hráč aktuálně leží v nemocnici kvůli potížím s ledvinovým kamenem, během dneška by měl být propuštěn.

Některá média informovala, že se frustrovaný střelec Kuchta po zápase s Legií, v němž nehrál od začátku, hádal s trenéry. To však Trpišovský jednoznačně odmítl.

"Věci z kabiny netaháme, ale je tady spousta nepravdivých spekulací. Honza řekl po zápase v mé nepřítomnosti jednu větu, pak už to byl můj jednostranný důrazný monolog," prohlásil Trpišovský při tiskové konferenci po nedělní ligové výhře 4:0 nad Ostravou.

"Vysvětlil jsem mu, co a jak. On to respektoval a tím to skončilo. Slyším z nějakých stran, že byla hádka. Žádná hádka nebyla. Byl to monolog z mé strany. Vysvětlil jsem mu některé věci, on to jednou za čas potřebuje," vysvětlil kouč.

Kuchtu v současnosti opakovaně trápí problémy s ledvinou. "Honza je bohužel už opakovaně hospitalizovaný v nemocnici kvůli problému s ledvinovým kamenem," objasnil slávistický stratég.

"Ten problém měl už v posledních dvou třech týdnech dvakrát, jednou byl hospitalizovaný před zápasem v Teplicích. Zatím se ten problém nepodařilo vyřešit," chmuřil se Trpišovský.

"Předevčírem (pátek) se mu to opět vrátilo. Zítra ráno (pondělí) by ho měli pustit a mělo by se to už vyřešit," doplnil kouč úřadujícího mistra, jehož ve čtvrtek čeká v Polsku odveta play off Evropské ligy proti Legii.