Glosa: Vrba na Letné by byl riskantní volbou, Královec se v Edenu tentokrát trefil

před 58 minutami

Poslední kolo základní části fotbalové Fortuna:Ligy s podtitulem Sparta hledá trenéra nadstavbovou částí nezamíchalo. Do první šestky se podle očekávání protrápil Liberec.

Hned tři trenéři dostali v sobotu večer na tiskových konferencích tu samou otázku: co vy a Sparta?

Slavný klub v průběhu víkendu odtajnil jména pěti mužů, kteří se ocitli na jeho "shortlistu". Kromě ligové trojky Pavla Vrby, Martina Haška a Václava Jílka pozornost z Letné směruje ke slovenskému trenérskému esu Adriánu Guľovi a k překvapivému, ale opodstatněnému jménu Martina Svědíka.

Nejnákladnější a zároveň nejriskantnější akvizicí by na tuty byl příchod Pavla Vrby. Sparta touží po silném jméně, autoritativním kouči, který umí ždímat úspěchy na počkání. Potud vše sedí.

Jenže je otázkou, jak by Vrba zvládl specifickou atmosféru v klubu, jakým je Sparta. V Plzni má skvělou pozici, před stadionem svůj strom a dokonce si občas organizuje sám i tiskové konference. To jeho dominantní povaze vyhovuje.

Na Letné by se musel vypořádat s daleko větším tlakem. A s faktem, že by mu do toho občas někdo kafral.

Další nebezpečí tkví v tom, že by na Letnou vkročil muž s plzeňskou minulostí, navíc trenér, který si proti sobě poštval hodně fanoušků tutlaným úprkem od české reprezentace. V Praze by (minimálně od fanoušků) dostal daleko méně času, než kdyby tým převzal kouč sparťanského ražení - Václav Jílek nebo Martin Hašek.

A trpělivost a klid na systematickou práci, to nyní Sparta potřebuje ze všeho nejvíc.

Hušbauer versus video

S nadsázkou se dá říct, že pokud se poroučí k zemi Josef Hušbauer, pověst videorozhodčích v české lize se bortí společně s ním.

Začalo to dnes už legendárním derby, ve kterém se někde zatoulal záběr dokumentující faul sparťanského brankáře Florina Nity na slávistického záložníka.

Další šrám VAR utrpěl, když v dalším derby, tentokrát pohárovém, rozhodčí Královec odradil sudího Pechance od červené karty pro Martina Frýdka, který mohl být rád, že po zákroku na Hušbauera nevyfasoval paragraf.

A co čert nechtěl (minimálně ten jeden, známý a proklínaný), slávistický záložník se v šestnáctce zřítil k zemi i v sobotním utkání s Olomoucí. Sudí Ardeleánu rozpažil, jeho verdikt následně potvrdil videorozhodčí Pavel Královec. Konečně trefa! Nicméně Hušbauer za svůj nafilmovaný pád tentokrát kartu nedostal. Asi pro jistotu…

Pomůžou si pražská S navzájem?

Byť poslední pohárové derby značně rozjitřilo emoce a zástupci dvou nesmiřitelných rivalů se po zákroku Martina Frýdka vzrušeně proháněli mezi střídačkami, ve finále aktuální sezony si budou držet sparťané a slávisté palce navzájem. Aspoň chvíli.

Červenobílým by se tuze líbilo, pokud by soused zpoza Vltavy v rámci nadstavby obral o body Viktorii Plzeň, která sešívaným funí na záda blíž a blíž. A Sparta by zase uvítala, kdyby ve finále MOL Cupu triumfovala Slavia - vývoj v dotčených zahraničních ligách totiž směřuje k tomu, že vítěz českého poháru postoupí přímo do základní skupiny Evropské ligy.

Jestliže MOL Cup obhájí Trpišovského parta, jako postupující do kvalifikace Ligy mistrů přenechá přímý postup třetímu týmu v lize. Což by, po zkušenostech třeba z minulé sezony, byl pro Spartu sakra příjemný bonus.