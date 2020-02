Konec v pouhých sedmadvaceti letech. Sparťan Kadlec se kvůli kolenu loučí s fotbalem

View this post on Instagram

❌GAME OVER ⚽️ Přišel čas abych dal profesionálnímu ⚽️ sbohem!Boužel mě zítra čeká další a snad poslední operace kolene. Je mi líto,ale koleno už mě do zátěže do které bych chtěl nepustí a musím myslet i na další fungování mimo hřiště. Dekuji všem za podporu kterou jste mi hlavně za poslední léta davali! Bylo to 9 krásných let + poslední dva roky trošku horší😀 Danke @eintrachtfrankfurt ,Tak @fcmidtjylland a hlavně dekuji @acsparta_cz 💙💛❤️ A v neposlední řadě děkuji celé své skvělé rodině! Děkuji @rennnata4 že mi jsi v této době největší oporou😘 Začíná nová etapa a jsem přesvědčen,ze bude moc fajn! Ahoj VK14