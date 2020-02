Řepkova zpověď: Mám za sebou strašné období. Vězení mě srovnalo, chci zpět do ligy

Sedmiměsíční pobyt ve vězení bere jako restart svého života. Bývalý fotbalista Tomáš Řepka vyšel z plzeňské věznice jako jiný člověk, aktivní, plný plánů do budoucna. Alespoň to on sám tvrdí.

"Těším se na všechno, co mě čeká. Zažil jsem toho už tolik, že beru život takový, jaký je. Za mě už bude jenom lepší, to horší jsem si prožil," říká Řepka v rozhovoru pro server netfotbal.cz. Na mysli má především poslední roky. Vyhlášený král fotbalových blikanců vršil jeden průšvih za druhým, jedno soudní stání stíhalo další. Za zpronevěru, internetové útoky na bývalou manželku a za maření úředního rozhodnutí dostal souhrnný trest v délce dvou a půl let. Nakonec si odseděl něco málo přes sedm měsíců; v průběhu výkonu trestu se mimo jiné věnoval práci v pekárně. Pobyt za mřížemi ho prý srovnal. "Po nástupu do výkonu trestu jsem měl šanci si všechno v klidu promyslet. Tlak lidí na to, abych trénoval, je obrovský a já sám se cítím asi v nejlepší kondici, v jaké jsem kdy byl. Rozhodnutí bylo jasné. Radil jsem se i se spoluhráči, s Horstem Sieglem nebo Ivanem Haškem, všichni byli za jedno, že je to pro mě ta správná cesta," říká šestačtyřicetiletý Řepka. Po propuštění úzce spolupracuje s fotbalovým klubem SK Hostivař, jehož hřiště má ze svého bydliště hned za lesem. Je hrajícím asistentem B-týmu, áčko pak doprovází na utkání zimní přípravy. Mezitím se vrhl do studia trenérské licence, aby mohl novou kariéru pořádně nakopnout. "Je to promyšlený krok, který myslím vážně, a vím, že mě čeká hodně práce. Nevyhýbal jsem se zodpovědnosti ani jako hráč. Vždycky mi šlo o poctivost a jinak tomu nebude ani v trénování," říká bývalý stoper Baníku, Sparty, West Hamu nebo Fiorentiny. Vypadá to, že definitivně přežil svou polosmrt. Tak totiž označoval období po konci aktivní kariéry. "Neměl jsem náladu na nic včetně fotbalu," přiznává. "Dokonce jsem ho nesledoval ani v televizi a v novinách, chtěl jsem se od něj odstřihnout a na nějakou dobu se mi to povedlo. Pak se mi samozřejmě začalo stýskat a postupně jsem chtěl do všeho opět proniknout. Dlouho jsem nevěděl, jestli se budu líp cítit v managementu, jako rekreační hráč, komentátor nebo jako trenér," vypráví rodák z Brumova-Bylnice. V současné době nakupuje učebnice a vrhl se do příprav. V létě už by rád někam nastoupil jako asistent a sledoval práci svých kolegů. Zatím v nižších ligách, pěkně zblízka. "V budoucnosti se vidím nejlíp v první lize, ale k tomu ještě bude dlouhá cesta. Počítám s tím! Těším se na šanci a rád ukážu, co ve mně po stránce motivace a nadšení je. Hodlám se tomu věnovat naplno," proklamuje. Kromě trenérského studia se věnuje i komentování dění na fotbalové scéně. Prostřednictvím instagramového účtu diskutuje se svými fanoušky, kterých má na sociální síti přes třicet tisíc. "Přes všechno, co se děje kolem Sparty, si myslím, že se český fotbal posouvá nahoru a bohužel to dokládá Slavia svými výkony, které předvedla v Lize mistrů. I já sám musím říct, že se mi hra líbila," hodnotí vyhlášený sparťan. Stále mu ale chybí víc osobností, které by přitahovaly pozornost. Ať už v dobrém, nebo ve zlém. "Jinak by nebylo možné, že mě tolik lidí vyzývá, abych se k fotbalu vrátil," směje se. "Chybí mi i trochu show, je to sport, nejde o závažnou věc a diváci si tady oproti zahraničí skoro nikdy nepřijdou na své." Na přelom dubna a května chystá další vydání autobiografie, tentokrát s titulem Deník ze dna. "A bude pro silné povahy. Popisuju v ní jednu z nejstrašnějších etap svého života tak, jak jsem jí opravdu zažil. Rád bych věřil, že některým chlapům otevře oči a že si najde cestu k lidem vůbec, protože jsem se na ní podílel s tím nejlepším úmyslem. Měla by být varováním, ale i motivací," říká Řepka.