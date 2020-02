Změny ve Spartě. Trenér Jílek doplatil na žalostné výkony, nahradí ho Václav Kotal

Necelých devět měsíců trvala trenérská mise Václava Jílka ve Spartě. Sobotní porážka s Libercem 0:2 byla jeho posledním duelem na letenské lavičce. Ve funkci ho nahradí trenér B-týmu Václav Kotal.

Páté místo s propastným odstupem jednadvaceti bodů na první příčku tabulky. Utahané výkony bez jiskry a potřebné kvality. Nebo nepřátelská atmosféra, v níž sobotní duel se Slovanem končil.

Vedení Sparty v pondělí večer řešilo krajně nepříznivou situaci, v níž se první tým nachází. Jejím výsledkem je odvolání trenéra Václava Jílka, se kterým se loučí i asistenti Jiří Saňák a Michal Horňák. Jílka ve funkci nahradí kouč béčka Václav Kotal, který si k sobě vezme asistenta Slovácka Michala Šmardu.

"Nebylo to pro nás jednoduché rozhodnutí. Vašek Jílek je dobrý trenér, ale předvedená hra i výsledky pro nás byly zklamáním a nenaplňovaly očekávání, která máme," komentoval změny sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Kariéra sedmašedesátiletého Kotala je pevně provázána se Spartou. Během desetiletého působení odehrál v jejím dresu 167 zápasů, na Letnou se pak třikrát vrátil jako kouče, pokaždé ovšem vedl pouze B-tým. V letech 2006 a 2007 působil v managementu jako skaut.

"Trenér Kotal má osobní historii spojenou se Spartou, zná prostředí, působil tady jako hráč, asistent u A-týmu a několikrát jako kouč béčka. Tým momentálně potřebuje trenéra s takovými zkušenostmi. Václav Kotal v první části této sezony odváděl velmi dobrou práci u B-týmu, v minulosti i u mládežnické reprezentace prokázal, že umí výborně pracovat s talentovanými hráči," uvedl v tiskové zprávě Rosický.

"Situace není jednoduchá, jak vzhledem k hráčům, tak směrem k fanouškům," uvědomuje si nový trenér Václav Kotal. "Chci přesvědčit hráče, že to, co po nich budeme požadovat, by mělo být k jejich prospěchu. A k prospěchu Sparty," doplnil.