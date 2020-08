Fotbalová Slavia má pátou posilu. Mistr získal z Karviné ofenzivního záložníka Lingra

Další letní posilou slávistických fotbalistů se stal záložník Ondřej Lingr, který do Edenu přestoupil z Karviné. Jednadvacetiletý ofenzivní hráč podepsal s ligovým mistrem smlouvu do 30. června 2024.

"Přestoupit do Slavie je pro mě něco neskutečného. Když si vezmu, že jsem nedávno tady jako divák koukal na to, jak kluci hrají Ligu mistrů, tak je to něco fantastického. Být ve špičkovém evropském klubu bylo mým snem. Jsem v tom nejlepším klubu v republice, strašně se těším," uvedl pro slávistický web Lingr.

V uplynulé sezoně byl nejlepším střelcem Karviné, připsal si sedm ligových gólů. V nejvyšší soutěži dosud odehrál 72 zápasů s bilancí osmi branek. Prošel mládežnickými reprezentacemi včetně jednadvacítky.

"Ondra je univerzální ofenzivní hráč, který dokáže nastoupit na všech postech v záloze. V Karviné nastupoval i v útoku, ale my v něm vidíme spíš takového záložníka budoucnosti. Je to hráč, který by měl brzo typologicky zapadnout do naší hry. Je běhavý, fotbalový, má rád osobní souboje a je to emoční hráč," uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"Měli jsme ho v hledáčku přes rok, od zimy šly jeho výkony strmě nahoru, začal sbírat body a být produktivní. Vidíme v něm velký potenciál směrem do budoucna. Je to hráč pro reprezentační úroveň. Patří ve svém věku k nejlepším hráčům v republice," dodal kouč Pražanů.

Lingr vedle standardní zdravotní prohlídky v novém angažmá podstoupil i test na koronavirus a pokud bude výsledek negativní, dorazí za vršovickým týmem na soustředění do Rakouska.

"Má nyní velký handicap toho, že neabsolvoval přípravu. Za dva týdny začíná liga a pro něj to není ideální startovací pozice. Jak ho ale znám, je to velký bojovník. Musí projevit kvalitu, je tu hodně hráčů. Po nějaké době s námi si vyhodnotíme, co pro něj bude nejlepší v období do zimy," nevyloučil Trpišovský ani možnost podzimního hostování v jiném klubu.

"Za týmem pojedu určitě s cílem vybojovat si své místo. Samozřejmě do toho jdu s určitou pokorou, že to nemusí vyjít. Potom by hostování možná přicházelo v úvahu, ale o tom se nyní nechci bavit. Motivace je jasná - chci se dostat do kádru," řekl reprezentant do 21 let.

Lingr je již pátou letní posilou obhájců trofeje. Pražané dosud nakupovali pouze v Liberci, odkud získali obránce Ondřeje Karafiáta, záložníky Tomáše Malinského s Michalem Beranem a útočníka Jana Kuchtu.