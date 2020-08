Dva měsíce čekal na lepší smlouvu. Nepřišla, tak už Kolumbijec pálí za Liberec

Liberec posílil kolumbijský záložník Jhon Mosquera. Třicetiletý fotbalista přišel do severočeského celku jako volný hráč po konci smlouvy s Bohemians 1905, za které v minulém ročníku nejvyšší soutěže odehrál deset zápasů a dal tři branky. Slovan příchod oznámil na svém webu.

Jhon Mosquera už dres Bohemians nosit nebude, zamířil do Liberce | Foto: ČTK

Bohemians o Mosquerově odchodu informovali už v úterý s tím, že hráč nejprve souhlasil s podmínkami nové smlouvy, ale poté najednou oznámil, že končí.

Podle záložníka však bylo všechno jinak. "Děkuji Bohemians za vše, bohužel jsem dva měsíce čekal na nabídku vylepšené smlouvy, ta však nepřišla," uvedl na webu Slovanu.

"Slovan jednal rychle, na podmínkách jsme se okamžitě domluvili, láká mě vidina bojů o přední ligové příčky a skupinu Evropské ligy. Okamžitě po uzavření smlouvy jsem kontaktoval ředitele Bohemians, aktuálně je na dovolené u moře, osobně jsem se s ním sejít bohužel nemohl," přidal Mosquera.

Kolumbijský záložník několik let působil ve Španělsku a českou ligu si poprvé vyzkoušel v roce 2014, kdy z třetiligového Hérculesu zamířil do Bohemians 1905. O dva roky později se vrátil do Kolumbie, ale před jarní části uplynulé sezony znovu podepsal smlouvu s "Klokany". Celkem v české lize Mosquera odehrál 65 zápasů a dal šest branek.

V Liberci se uvedl parádně, Slovan i díky dvěma jeho gólům porazil dnes v přípravě druholigovou Viktorii Žižkov 4:1. Kolumbijec se prosadil ve 24. a 41. minutě, před ním vstřelil gól i další debutant Bahrajňan Júsuf Hilál, jenž má v Liberci hostovat z mistrovské Slavie.

Za hosty v úvodu druhé půle snížil Lukáš Zoubele, ale navrátilec Michael Rabušic v 75. minutě uzavřel skóre čtvrtou brankou Severočechů.

Ostrava deklasovala Třinec

Fotbalisté Ostravy v přípravném utkání deklasovali Třinec 8:0. Za vítěze se v prvním poločase trefili Ondřej Chvěja a David Buchta, po změně stran Baník střelecky exceloval.

Dvakrát skóroval Muhamed Tijani, po jedné brance přidali Daniel Holzer, letní posila Jan Juroška, Roman Potočný a Dyjan Carlos de Azevedo. Svěřenci trenéra Luboše Kozla se tak ideálně nachystali na páteční zápas s Rapidem Vídeň na soustředění v Rakousku.

Brno v souboji prvoligových týmů zvítězilo v Olomouci 2:0. Za nováčka nejvyšší soutěže se ve druhém poločase trefili Antonín Růsek a sedmnáctiletý Michal Ševčík premiérovým gólem za A-tým. Zbrojovka si spravila chuť po úvodní porážce 0:2 s druholigovým nováčkem Blanskem.

Přípravná fotbalová utkání:

Slovan Liberec - Viktoria Žižkov 4:1 (3:0)

Branky: 24. a 41. Mosquera, 34. Hilál, 75. Rabušic - 51. Zoubele.

Sestava Liberce: Knobloch (65. Hasalík) - Koscelník (46. Kosek), Fukala (46. Dvořák), Kačaraba, Mikula - Mosquera (46. Šulc), Adekuoroye, Barac (46. Černický), Pešek (46. Csano, 68. Králíček) - Hilál (46. Rondič), Matoušek (46. Rabušic). Trenér: Hoftych.

Baník Ostrava - Fotbal Třinec 8:0 (2:0)

Branky: 71. a 87. Tijani, 9. Chvěja, 34. Buchta, 48. Holzer, 65. Juroška, 73. Potočný, 90. De Azevedo.

Sestava Ostravy: Murin - Fillo (46. Juroška), Svozil (46. Šindelář), Azackij, Granečný (46. Holzer) - Kaloč (59. Jánoš), Jirásek (46. Drozd) - Chvěja (59. Potočný), Buchta (59. Reiter), Lalkovič (59. De Azevedo) - Smola (46. Tijani). Trenér: Kozel.

Sigma Olomouc - Zbrojovka Brno 0:2 (0:0)

Branky: 70. Růsek, 82. Ševčík.

Sestavy:

Olomouc - I. poločas: Mandous - Radek Látal, Hubník, Jemelka, Vepřek - Zifčák, Daněk, Houska, Hála, Chytil - Radič (30. Nešpor). II. poločas: Reichl - Zmrzlý, David (73. Daněk), Greššák, Sladký - Breite - Šíp, Hapal, Falta, Zahradníček - Nešpor (61. Yunis). Trenér: Radoslav Látal.

Brno - I. poločas: Šustr - Štepanovský, Dreksa, Šural, Moravec - Sedlák, Čermák - Hladík, Koudelka, Fousek (17. Šumbera) - Přichystal. II. poločas: Floder - Bariš, Dreksa (61. Šural), Endl, Moravec (61. Jambor) - Vintr, Vaněk, Čermák (61. Ševčík), Šumbera - Růsek, Zikl. Trenér: Machálek.

Slovan Bratislava - Fastav Zlín 1:1 (0:1)

Branky: 84. Henty - 14. Cedidla.

Sestava Zlína:

I. poločas: Rakovan - Kolář, Buchta, Tkadlec, Slovák - Jiráček, Conde - Cedidla, Nečas, Slaměna - Chwaszcz.

II. poločas: Dostál - Matejov, Simerský, Ngimbi, Čanturišvili - Vakho, Janetzký, Hlinka, Hrdlička - Poznar, Martínez. Trenér: Páník.

FK Jablonec - FK Pardubice 1:1 (1:0)

Branky: 34. R. Hrubý - 54. I Sang-hjok.

Sestavy:

Jablonec:

I. poločas: V. Hrubý - Haitl, Jeřábek, Štěpánek, Podaný - Považanec - Kratochvíl, R. Hrubý, Ladra - Schranz, Velich.

II. poločas: V. Hrubý - Skuhravý, Jeřábek, Štěpánek, Krob - Kratochvíl, Macháček - Černák, Kubista, Ladra (74. Pilař) - Chramosta. Trenér: Rada.

Pardubice:

I. poločas: Letáček - Prosek, Hušek, Šejvl, Čelůstka - Jeřábek - Cadu, Tischler, Hlavatý, Pfeifer - Ewerton.

II. poločas: Boháč - Surzyn, Toml, Hušek, Sláma - Jeřábek - I Sang-hjok, Hlavatý, Tischler, Cadu (83. Čelůstka) - Ewerton (65. Huf). Trenér: Novotný.