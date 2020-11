Ligový restart přinesl Brnu první výhru v sezoně. Pomohl mu vlastní gól Jablonce

Fotbalová liga v Česku se po měsíční koronavirové pauze opět rozběhla překvapivou výhrou Brna 1:0 v předehrávce 7. kola v Jablonci. Zápas rozhodl v 54. minutě Jakub Přichystal, jehož střelu srazil do vlastní branky Jakub Martinec.

Zbrojovka si v lize připsala premiérové vítězství po letním návratu mezi elitu a v nejvyšší soutěži naplno bodovala po osmi zápasech a poprvé od předloňského května. Díky tomu nejméně do víkendu opustila poslední místo neúplné tabulky.

"Doufám, že nám tohle vítězství pomůže. Bylo vydřené, ale dle mého názoru zasloužené. Je to první vítězství, ale bylo by bezcenné, pokud ho nepotvrdíme doma," uvedl v nahrávce pro média brněnský trenér Miloslav Machálek.

Domácím chyběl kvůli koronaviru celý trenérský tým včetně hlavního kouče Petra Rady a mužstvo vedl Džimis Bekakis z rezervy. "Samozřejmě to není nic příjemné, když vám vypadnou trenéři a naskočí tam nový realizační tým jen na jeden zápas. Určitě to kluci v hlavě mohli mít," podotkl Bekakis.

Hosté pro změnu kvůli covidu-19 postrádali několik hráčů, kterých nakonec bylo i vzhledem k dalším zdravotním problémům mimo hru až deset. Kvůli opatřením proti šíření nákazy nemohli do hlediště diváci a na stadionu tentokrát nebyl ani hlasatel.

Definitivně jasno o tom, že se bude hrát, bylo až dopoledne, kdy Ligová fotbalová asociace, která řídí profesionální soutěže, dostala výjimku od ministerstva zdravotnictví. "Vycházeli jsme z předpokladu, že LFA je silná, že výjimku obdrží a že se hrát bude. Pauza tomu z jedné strany i pomohla, hráči se těšili na mistrovské utkání," uvedl Machálek.

Přestože se liga hrála poprvé od 4. října, od úvodu bylo k vidění zajímavé utkání s šancemi na obou stranách. V 11. minutě propadl centr až k domácímu Štěpánkovi, jenž v dobré pozici vystřelil slabě jen do brankáře. Zbrojovka, za kterou poprvé v sezoně nastoupil uzdravený kapitán Dreksa, zahrozila o dvě minuty později, kdy si Reiter navedl míč na střed a jeho pokus se otřel o tyč.

V 18. minutě trefili brankovou konstrukci i domácí. Schranz posunul míč na nabíhajícího Holíka a ten z úhlu napálil břevno. Poté upadl ve vápně domácí Pilař, ale sudí Berka penaltu nenařídil.

"Myslím, že první poločas ještě naše hra měla nějaké parametry. Měli jsme nějaké závary před brankou. Tři čtyři šance tam byly, kdybychom měli víc důrazu, mohli jsme branku dát. Bohužel jsme nedali. Ve druhém poločase už tam nebylo nic skoro, co se týče hry dopředu," řekl Bekakis.

Dvě minuty po přestávce měl blízko k vedoucímu gólu nabíhající Šumbera, jeho hlavičku ale vyrazil domácí brankář. Severočechům vstup do druhé půle nevyšel.

V 51. minutě ještě zachránil situaci vracející se Krob, ale za tři minuty už Zbrojovka vedla. Míč se ve vápně odrazil k Přichystalovi a jeho pokus tečoval mimo dosah Hrubého bránící Martinec. "Mířil jsem na zadní tyč. Štěstí, že to obránce tečoval a šlo to na druhou stranu," uvedl Přichystal.

Hosty gól povzbudil a kousek vedle pak pálil střídající Hladík. Domácí se nemohli po změně stran dostat do tempa a nepomohlo jim ani výrazné posílení ofenzivy střídáním. Nováček už nečekané tři body poměrně v klidu udržel. Jablonec prohrál potřetí z posledních čtyř kol.

"Z toho, co jsme měli k dispozici, jsme se trefili do sestavy. Hodně nám pomohl návrat Dreksy, hlavně z hlediska organizace defenzivy. Dnes jsme byli pro domácí velmi nepříjemní z hlediska brejkových situací, kluci to odehráli velmi dobře," pochvaloval si Machálek.

7. kolo první fotbalové ligy:

FK Jablonec - Zbrojovka Brno 0:1 (0:0)

Branka: 54. Přichystal. Rozhodčí: Berka - Hájek, Flimmel - Hocek (video). ŽK: Krob, R. Hrubý - Štepanovský. Bez diváků.

Sestavy:

Jablonec: V. Hrubý - Holík, Martinec, Štěpánek (82. Pleštil), Krob - Hübschman - Ladra (63. Čvančara), Považanec (74. R. Hrubý), Pilař (63. Zelený) - Schranz - Doležal (74. Chramosta). Trenér: Bekakis.

Brno: Floder - Moravec, Gajič, Dreksa, Kotula - Štepanovský (71. Pachlopník), Sedlák, Šumbera, Fousek (71. Čermák) - Přichystal (90. Fila), Reiter (30. Hladík). Trenér: Machálek.