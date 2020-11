Vláda schválila restart profesionálních soutěží v přísném režimu

V Česku se mohou obnovit profesionální sportovní soutěže, pokud splní přísné hygienické podmínky. Povolený je od středy také trénink profesionálních sportovců na vnitřních sportovištích, která pro ně byla v rámci vládních opatření proti šíření koronaviru uzavřena od 12. října. Dnes to schválila vláda. Na Twitteru o tom informoval předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

Restart soutěží přerušených rovněž před třemi týdny bude postaven na individuálně udělovaných výjimkách. Týká se nejen fotbalu a hokeje, které ho intenzivně prosazovaly, ale všech soutěží napříč sporty schopných splnit hygienické standardy. "Ty budou ještě upřesněny, ale obecně by to mělo být něco podobného jako u fotbalu, tedy mimo jiné pravidelné plošné testování," řekl ČTK mluvčí agentury Jakub Večerka.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se všechny soutěže budou odehrávat bez diváků.

Vláda schválila obnovení profesionálních sportovních soutěží, které budou schopné splnit přísně nastavené hygienické podmínky. Dále bude umožněno sportovcům chodit do zaměstnání, tj. profesionálové budou trénovat i ve vnitřních sportovištích. Více info TK @sportagentura út 10:00 pic.twitter.com/5wdQNnlIqZ — Milan Hnilička (@MilanHnilicka) November 2, 2020

V Česku se na rozdíl od jiných evropských zemí, kde rovněž epidemie koronaviru v posledních týdnech nabírá na obrátkách, s vládními omezeními zastavil i profesionální sport.

To se dnešním rozhodnutím změnilo. "Je to dáno tím, že profesionální sportovci mají sport jako své zaměstnání a chceme jim tuto práci umožnit. Je zde veliká výhoda oproti ostatním aktivitám v tom, že je možné, abychom tyto skupiny izolovali uvnitř uzavřených sportovišť a budou podrobeni opatřením nastaveným hygienou. Není to uvolňování a v žádném případě plošné uvolňování, ale jen umožnění práce této skupině lidí," uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Opatření nebudou levná

Možnost mají všichni, ale nemusejí ji všichni využít. "Víme o tom, že nejvyšší fotbalová liga má ta opatření nastavená vysoko a velmi bezpečně. Chtěli jsme umožnit i ostatním profesionálním sportům, aby mohly fungovat. Jsme si vědomi toho, že ne všechny profesionální soutěže možná budou schopny tyto podmínky dodržet a aplikovat," uznal Hnilička. Dá se očekávat, že předepsaná opatření budou finančně i organizačně náročná.

Mezinárodní soutěže dostávaly i na českém území výjimku, což by mělo fungovat i nadále. Týká se to například mistrovství Evropy v judu, které má hostit od 19. do 21. listopadu Praha, a přípravy českých reprezentantů na tento vrcholný podnik.

"Na tuto akci by se měla vztahovat výjimka, jelikož organizátor je schopen zajistit takzvanou bublinu, jak je to při jiných akcích po celé Evropě v této době. Co se změnilo, je, že by mohla být výjimka i pro přípravu profesionálů formou soustředění," komentoval to Hnilička.

Zpátky na led do hal

Ještě hůře na tom byli hokejisté a další zástupci individuálních i kolektivních halových sportů, kteří ani nesměli do hal. Řada hokejových klubů trénovala například na venkovním kluzišti ve středočeské Dobříši, některé celky i reprezentační výběry jednotlivců vyrážely do zahraničí. Plnohodnotná příprava to ale nebyla.

Hnilička proto ocenil, že jeho několikatýdenní snaha dospěla k úspěšnému konci. Páteční prodloužení vládních restrikcí totiž prodloužilo i omezení pro sport do 20. listopadu, kdy nově končí nouzový stav.

"Velmi kvituji, že tohle vláda projednala. Bude se jednat o výjimky, které bude posuzovat hlavní hygienička Jarmila Rážová. Slibuji si od toho také to, že nám bude umožněno dívat se na sportovní odvětví, která máme rádi. Zjednoduší nám to situaci, kdy musíme zůstat doma. Zareagovali jsme na to, že celá Evropa ještě běží na sportovním poli," uvedl Hnilička.