Hrát bez diváků? Strašné, řekl Jílek. A prozradil, jak Kanga po zápase hecoval kabinu

před 1 hodinou

Fotbalisté Sparty remizovali před prázdnými tribunami s tureckým Trabzonsporem ve 3. předkole Evropské ligy 2:2. Zápas bez diváků byl těžký na soustředění pro hráče i trenéra Sparty Václava Jílka.

V ochozech byli jen kluboví činovníci a několik málo hostů ve VIP, v útrobách tribun se míhali členové sekurity. Dál jen podavači míčů, hráči a členové realizačních týmů. Sparta odehrála kvůli rasistickým projevům fanoušků v loňském ročníku Evropské ligy zápas před prázným stadionem.

Pro aktéry duelu s Trabzonsporem šlo o neobvyklou zkušenost. "Bylo to divné," konstatoval záložník Martin Hašek. "Nejdivnější byl moment, když jsem šel na rozcvičku a před zápasem. Stojíte, vidíte prázdné tribuny a totální ticho," popisoval své první pocity z osiřelých tribun.

Na trenéra Jílka dolehla atmosféra prázdných tribun s plnou silou. "Pro mě to bylo strašné. Jak se fouklo do píšťalky, měl jsem šílené pocity. Říkal jsem si, jak se bude ten zápas odehrávat," přemítal v prvních desítkách vteřin zápasu.

"Bylo to horší, než jsem očekával," připustil letenský trenér. "Hrát fotbal bez diváků je hrozné. Nedá se to srovnat s přípravou ani ničím jiným. Tohle bylo mezinárodní utkání a vůbec to tak na mě nepůsobilo. Vůbec jsem to tak neprožíval," komentoval.

Podobně to vnímal i kapitán Costa. "Bylo to pro mě těžké. Prostředí jako na přáteláku, ale jsme profesionálové. Musíme se koncentrovat na fotbal," konstatoval třiatřicetiletý obránce. Zároveň ovšem svým způsobem podporu příznivců Sparty vnímal. "To, že fanoušci nejsou na stadionu neznamená, že s nimi necítím nějaké pouto."

Absence diváků v hledišti mohla mít podle trenéra Václava Jílka vliv i na celkový výsledek utkání. "Nevím, jak by to vypadalo s divákama. Určitě by to hráčům pomohlo, teoreticky by mohli najít na konci zápasu víc sil," zamýšlel se nad alternativním scénářem. Únava v posledních minutách byla podle něj jedním z důvodů inkasovaných branek Sparty.

Lodivod Sparty ovšem před odvetou neskládá zbraně. "Měl jsem strašně dobrý pocit poté, co jsem došel po zápase do kabiny. Pro mě vnitřně bylo zklamání obrovské, protože naše pozice výrazně oslabila. Na druhou stranu je to pořád remízový stav. Kanga kabinu hecoval s tím, že je to jen poločas. Pokud se dokážeme oprostit od bouřlivého prostředí, zůstaneme u aktivní hry a budeme produktivní směrem dopředu, tak můžeme uspět," zakončil hodnocení utkání s Trabzonsporem k odvetě, která je na programu příští týden.