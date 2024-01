Potvrzeno. Zima se vrátil do Slavie, jde o vyrovnaný nejdražší přestup do české ligy

Fotbalista David Zima přestoupil z FC Turín zpět do pražské Slavie, odkud v létě 2021 do italského klubu odešel. Třiadvacetiletý reprezentační obránce podepsal s úřadujícím českým vicemistrem smlouvu do června 2028. Vršovický klub o tom informoval na svých internetových stránkách.

Slavia za Zimu podle předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka zaplatí čtyři miliony eur (zhruba 100 milionů korun). Červenobílí by tak měli vyrovnat historicky nejdražší příchod hráče do české ligy, v roce 2019 zamířil za přibližně stejnou částku rovněž do Edenu ze saúdskoarabského Al Ahlí rumunský záložník Nicolae Stanciu.

Slavia o Zimu, kterého před dvěma a půl lety prodala do Turína údajně za 150 milionů korun, stála delší dobu. Český reprezentant neměl v italském týmu před letním mistrovstvím Evropy potřebné vytížení, a tak se poohlížel po jiném klubu. Podle médií měl Zima původně namířeno do druholigového Hamburku na půlroční hostování s opcí, ale z transferu nakonec sešlo.

"O Davida jsme stáli od začátku přestupního období. Byl to on sám, kdo to rozhodl v náš prospěch, přestože na něj existovaly nabídky blížící se dvojnásobku naší transferové ceny. Vážím si toho, že dal přednost Slavii v konkurenci dalších pěti evropských klubů a navíc respektoval výši platového stropu klubu. Již jeho první transfer do Turína pokryl náklady obou jeho příchodů," uvedl Tvrdík.

"Věřím, že pomůže Slavii k naplnění jejích sportovních ambicí a v budoucnu ho čeká velký přestup do klubu top evropské ligy. Za posledních pět let jsme prodali hráče za více než 100 milionů eur. Nyní čtyři miliony investujeme, ale jsme přesvědčen, že se nám to sportovně i finančně vrátí," dodal šéf Slavie.

Zima si v premiérové sezoně v Turíně připsal v italské lize 20 startů, ale natrvalo se do základní sestavy neprosadil i vinou několika zranění. V tomto ročníku na podzim zasáhl jen do pěti kol Serie A jako náhradník a odehrál celý zápas domácího poháru s Frosinone, ve kterém skóroval.

"Od začátku přestupního období to pro mě bylo opravdu hodně náročné. Byla spousta klubů, které měly zájem. Docela se to mlelo. V duchu jsem doufal, že by mohla vyjít Slavia. Bylo to ale jako na houpačce. Nakonec se to definitivně potvrdilo, za což jsem moc šťastný," řekl Zima.

Olomoucký odchovanec přišel do Slavie ze Sigmy v zimě 2020 za zhruba 15 milionů korun. V české nejvyšší soutěži odehrál Zima 39 utkání a dal jednu branku. S týmem trenéra Jindřicha Trpišovského získal dva ligové tituly i domácí pohár. Za národní A-mužstvo absolvoval 19 zápasů.

Druhý celek prvoligové tabulky, jehož majitelem se v prosinci stal miliardář Pavel Tykač, získal během zimní přestávky pátou posilu. Z Plzně přestoupil reprezentační brankář Jindřich Staněk, z Olomouce levý bek Ondřej Zmrzlý a z norského Tromsö devatenáctiletý senegalský obránce El Hadji Malick Diouf. Pražané také angažovali stopera Štěpána Chaloupka, ten však jaro dohraje v Teplicích a ke Slavii se připojí až v létě.