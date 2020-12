Slavia - Bohemians. Zaskočí "Klokani" ve vršovickém derby lídra tabulky?

Fotbalová Fortuna:Liga letos jede déle, než se původně plánovalo. Kvůli koronavirové pauze se přibližně měsíc nehrálo, proto teď nastalo pro týmy hektické období. Dvakrát se totiž hraje přes týden, jedno kolo uprostřed týdne už mají fotbalisté za sebou, druhé je čeká před Vánoci. Fotbalová liga ještě 23.12., to je velká rarita. Přesto si to situace žádala. Momentálně se nacházíme v 13. kole nejvyšší soutěže. Už v pátek Baník remizoval s Olomouc, včera uspěli Liberec, Karviná a Jablonec. Ze sestupového pásma se odpoutaly Teplice. My se však budeme věnovat vršovickému derby mezi Slavií a Bohemians.