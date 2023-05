Slavia - Bohemians 4:0. Po Jurečkově hattricku se prosadil i Douděra

Je za námi úvodní půle duelu. Do ní vstoupili lépe hosté, kteří si vypracovali dvě solidní možnosti, ale Dostál ani Křapka neskórovali. To se povedlo z první gólovky na druhé straně, kde ve 30. minutě dotlačil balon do brány Václav Jurečka. Krátce poté mohl zvýšit Kačaraba, ale Jedlička předvedl výborný zákrok. Do kabin si tak Slavia odnáší jednobrankové vedení.