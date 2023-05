Tribuna zestárla víc než my, smál se Chaloupka při oslavě Bohemky. Klubu přeje Evropu

Čtyřicet let od doby, kdy dobyli jediný mistrovský titul, si o uplynulém víkendu připomněli fotbaloví Bohemians. V závěrečném kole základní části Fortuna:Ligy nastoupili hráči současného mužstva v retro dresech a přítomní byli i hrdinové, kteří se na úspěchu v sezoně 1982/1983 podíleli. Nechyběl ani Pavel Chaloupka, největší hvězda tehdejšího týmu a nejlepší střelec ligy.

Uvědomil jste si, že od vašeho titulu uplynulo už čtyřicet let?

To je příšerná doba, skoro půl století. Ale oslavy byly moc pěkné. Rozdal jsem asi dvě stě fotek a pět set podpisů. Zájem byl obrovský. Fanoušci se chtěli se mnou vyfotit, prohodit pár slov. Skoro jako tenkrát. Vyšlo počasí i ligový zápas, kdy Bohemka porazila Jablonec. Moc se to povedlo. Jen jsem postrádal některé známé osobnosti. Viděl jsem jen Karla Šípa.

Naskočilo vám hned, jak se to před čtyřiceti lety událo, nebo už se vám to rozplývá v mlze?

Všechno naskočí okamžitě. Hlavní tribuna je pořád skoro stejná, vlastně horší, skoro ruina. Potřebuje už rekonstrukci. Vždyť zestárla mnohem víc než my.

Vzpomněli jste si na ty, co už mezi vámi nejsou? Konkrétně chyběli tři: Jiří Sloup, František Jakubec a Jaroslav Marčík.

Na seznamu bylo napsáno, že na nás shlížejí z fotbalového nebe. Další dva nepřijeli. Já mluvil den předtím se Zelenským. Je na Slovensku, litoval, že být u oslav nemůže. Poslal jsem mu video, které mi natočili kamarádi. Měl velkou radost. A Příložka (Miroslav Příložný) je zavřený. Kluci se o něm bavili, že asi vycházku nedostane. Je to smutné, býval to takový veselý kluk…

Přišla řeč i na trenéra Tomáše Pospíchala?

Ten se mi připomene pokaždé, když mě něco zabolí. Bylo to strašné, co jsme museli pod ním vydržet. Jaké nám dával tréninkové dávky. Několik týdnů předtím jsme byli na besedě s Bičákem (Přemysl Bičovský) a Pepikem Zadinou, který dělal Pospíchalovi asistenta. Tak jsme na to vzpomínali.

Byl někdo, koho jste nepoznal?

Jsme už dědkové a podle toho vypadáme. Ale úplně mi spadla brada, když jsem potkal Zdeňka Svobodu, bývalého sekretáře klubu. Skutečně jsem hned nevěděl, kdo to je. Vím, že mu je přes osmdesát, ale vypadá báječně, tak na padesát. Tedy mladší než my. Byl v pohodě, příjemný.

Vaše oslavy podpořil současný tým výhrou 4:1 nad Jabloncem a v nadstavbě bude hrát ve skupině o přední příčky. Dělá vám radost?

Ohromnou. Prohodil jsem s klukama pár slov, když se rozcvičovali. Bavil jsem se i s trenérem, moc sympatický chlap, který to má v hlavě srovnané. Ví, o čem mluví, co má dělat. Jsem rád, že vede mužstvo on, je to muž na správném místě. Ale aby Bohemka hrála nahoře, potřebovala by silného sponzora. Někdo tam nahoře by měl zmáčknout gumičku, aby přitekly do pokladny peníze.

Bohemians sahají po účasti v evropských pohárech, kterou naposledy prožili za vašich časů. Věříte, že se to podaří?

Jé, to bylo skvělé. A věřím, že to vyjde, moc bych to hráčům přál.