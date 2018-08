Fendrichovi hrozil konec kariéry, teď prožil proti Slavii ligový debut

před 1 hodinou

Praha - V zimě brankář opavských fotbalistů Vilém Fendrich nevěděl, zda kvůli zranění vůbec bude moci pokračovat v kariéře. Při absenci jedničky Vojtěcha Šroma se v pátek po tři čtvrtě roce postavil v soutěžním zápase mezi tyče a prožil ostrý ligový debut na hřišti vicemistra Slavie. Navzdory jeho povedenému výkonu a několika výborným zákrokům slezský nováček prohrál 1:3 a po třech kolech je stále bez bodu.

"V zimě jsem ani nevěděl, jestli budu s fotbalem dál pokračovat, protože se mi dál zhoršovalo koleno. Vypadalo to blbě, ale jsem rád, že jsem se dal nějakým způsobem do kupy a že jsem tady mohl nastoupit. Užíval jsem si to, bohužel to akorát výsledkově nevyšlo," řekl novinářům Fendrich.

Svou ligovou etapu začal sedmadvacetiletý gólman přímo pod proslulou slávistickou severní tribunou, obavy však necítil. "Dva dny před utkáním jsem se dozvěděl, že nastoupím. Nervozita ani nebyla. Měli jsme za sebou už třeba finále poháru a tam to bylo dost podobné. V takovéhle atmosféře snad ani nemůže člověk hrát špatně," uvedl s úsměvem Fendrich.

Pomohl mu první zákrok, už po půlminutě vychytal únik Jana Sýkory. "Gólmanovi vždy pomůže první zákrok. Já si to šel spíš užít. Žádnou nervozitu jsem necítil, spíš takovou zdravou," prohlásil Fendrich.

V brance se objevil kvůli tomu, že Šrom nemohl nastoupit z rodinných důvodů. "Potkávají nás teď takové jobovky. Dnes jsme hráli pro Vojtu Šroma, protože má vážné zdravotní problémy s dcerou. Zdraví a rodina jsou na prvním místě před sportem," řekl opavský trenér Roman Skuhravý.

Opava na Slavii prohrávala v 51. minutě po dvou brankách Josefa Hušbauera 0:2, ale nakonec sahala po bodu. Nemanja Kuzmanovič v 80. minutě snížil a poté měl šanci na srovnání Matěj Helebrand.

"Upřímně mě překvapilo, jak jsme byli nakonec blízko bodu. První poločas jsme byli trošku na kolotoči a říkal jsem si, že to asi bude pokračovat i v druhém. Pak se to ale začalo vyrovnávat, a kdyby to ke konci Heloš trefil na 2:2, bylo hotovo a remízu jsme si odvezli," mínil Fendrich.

Nováček má po třech kolech nula bodů, i když ani v jednom zápase herně nezklamal. "Je to kruté, fotbal se však nehraje na krásu, ale na góly. Nechci se na to vymlouvat, ale měli jsme těžký los. Spartu se Slavií venku, doma se Zlínem jsme mohli bodovat, ale bohužel to nevyšlo. Pokud budeme pokračovat v tom, co jsme předvedli druhou půli, začneme body sbírat. Herně se zvedáme a myslím, že v dalším zápase už budeme bodovat," dodal Fendrich.