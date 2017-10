Drsný konec ligové série. Fotbalisté Slavie předvedli proti Liberci slabý výkon a Plzeň jim uniká

před 5 hodinami

Šestatřicet zápasů. Na této kvótě se zastavila rekordní série ligové neporazitelnosti, kterou od loňského ročníku táhli fotbalisté Slavie. A interrupce je to pro červenobílé hodně bolestivá: s výborně hrajícím Libercem prohráli doma 1:2 a jejich ztráta na vedoucí Plzeň narostla už na jedenáct bodů.

Praha - Fotbalisté Slavie prohráli v 11. ligovém kole s Libercem 1:2. Skončila tak rekordní série červenobílých bez porážky v nejvyšší soutěži, která se zastavila na 36 zápasech. Slovan poslal v Edenu do vedení ve 35. minutě Roman Potočný a pojistku přidal v 73. minutě z penalty Miloš Bosančič. V nastavení už jen snížil Tomáš Necid.

"Samozřejmě jednou jsme prohrát museli, ale že to bude dnes, to jsem si nemyslel, aniž bych chtěl snižovat kvality Liberce. Těch 11 bodů je hodně. Nechci říkat, že je to hotové, ale Plzeň je v laufu a těžko se to bude dohánět. Pokud je naděje, umírá poslední. Uvidíme za dvě kola, až budeme hrát tam, to nám určitě hodně napoví," řekl na tiskové konferenci po první ligové porážce na lavičce Slavie trenér Jaroslav Šilhavý.

Pražané vstoupili do zápasu velmi aktivně, ale k vedoucí trefě to nevedlo. Ve 13. minutě vychytal Van Burena brankář Kolář a vzápětí hlavičkoval vedle Škoda. Liberec odpověděl Breiteho střelou po signálu z rohu těsně vedle.

Jinak ale dál měli převahu domácí a po půlhodině Sýkora ve skluzu na zadní tyči umístil balon jen těsně vedle. O chvíli později nečekaně udeřili Severočeši. Kulhánek posunul do strany na Coufala a jeho centr zužitkoval na zadní tyči hlavou nepokrytý Potočný. Dal svůj třetí gól za posledních pět kol a navázal na dvě branky v Edenu, jimiž předloni na jaře ještě v dresu Teplic zařídil remízu 2:2.

"Hlavně jsem se soustředil, abych to trefil. Byl to krásný balon od Cufa. Trenér říkal, že když dáme takovýhle gól, že máme tři dny volno, a když vyhrajeme, tak týden. Tak dlouhé to asi nebude, ale jsme rádi, že dostaneme třeba nějaké volno," smál se Potočný.

Slavia v šestém domácím zápase této ligové sezony poprvé inkasovala, ještě do pauzy ale mohla srovnat, kdyby další Van Burenovu šanci opět nezlikvidoval brankář Kolář.

"Myslím, že až na prvních 15 až 20 minut jsme utkání odehráli tak, jak jsme chtěli. Hráče chci pochválit za výborný výkon," řekl liberecký trenér Jindřich Trpišovský.

Domácí pokračovali v náporu i po přestávce. Dvakrát se tlačil do šance Van Buren, ale ani jednou nemířil přesně. V 65. minutě po přihrávce střídajícího Dannyho vytáhl Stochovu střelu Kolář a hostující gólman vzápětí zasáhl i proti Škodovi.

Slavia se vzhledem k výhře Plzně musela tlačit dopředu a Liberec toho využil v 72. minutě k rychlému brejku tři na jednoho, který po Graiciarově přihrávce zastavil ve vápně rukou domácí Bořil. Srbský záložník Bosančič z penalty nezaváhal a dal první gól v lize po návratu do Čech.

"Prostě dva góly jdou za mnou, dvě hrubky a oni je potrestali. Byla to ruka, šel jsem do skluzu, chtěl jsem to trefit nohou nebo tělem. Že to byla ruka, to byla náhoda. I kdybych stál, za mnou byl stejně hráč a mohl to uklízet do prázdné branky," uvedl Bořil.

Třetí trefu mohl přidat Graiciar, který mířil po úniku těsně vedle, a Voltra vychytal Laštůvka. Na opačné straně Kolář vytáhl dalekonosnou Bořilovu střelu a snížení střídajícího Necida přišlo až v závěru nastavení, takže vyrovnat už Slavia nestihla. Pražané utrpěli první ligovou prohru od loňského srpna, kdy podlehli 1:3 v Plzni a poté převzal tým místo odvolaného Dušana Uhrina mladšího nynější kouč Šilhavý.

"Bavili jsme se o tom, že na začátku té slávistické série jsme tu před rokem prohráli 0:1 a že bychom ji chtěli ukončit. Nechci tu výhru moc povyšovat, odehráli jsme plno zápasů v pohárech. Je to veliký úspěch, cenný skalp, hodně si toho vážím, ale nechci poměřovat, co je víc a co míň," uvedl Trpišovský.

Slavia Praha - Slovan Liberec 1:2 (0:1)

Branky: 90.+5 Necid - 35. Potočný, 73. Bosančič z pen. Rozhodčí: Pechanec - Arnošt, Koval. ŽK: Sýkora, Laštůvka - Kulhánek, Potočný, Bosančič, Pulkrab. Diváci: 14.067.

Slavia: Laštůvka - Bořil, Frydrych, Jugas, Sobol - Souček, Hušbauer - Sýkora (59. Danny), Van Buren (73. Necid), Stoch (80. Zmrhal) - Škoda. Trenér: Šilhavý.

Liberec: Kolář - Coufal, Kúdela, Karafiát, Hybš - Kulhánek - Ševčík, Breite, Bosančič (88. Mikula), Potočný (75. Voltr) - Graiciar (82. Pulkrab). Trenér: Trpišovský.