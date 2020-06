Dočkal vyvíjel tlak na rozhodčího, prohlásil Brabec. Sparťan tušil, že o ofsajd nešlo

Kapitán fotbalistů Sparty Bořek Dočkal tušil, že akci, z níž se zrodilo vítězství jeho týmu 1:0 nad Bohemians 1905 v 28. kole první ligy, nepředcházel ofsajd.

Asistent rozhodčího Radek Kotík před brankou Benjamina Tetteha odmával ofsajd, ale sudí Zbyněk Proske nechal situaci dohrát, poté gól odvolal, ale po debatě s videorozhodčím k velké nevoli "Klokanů" branku uznal. Její regulérnost potvrdila i komise rozhodčích.

Rozhodující akce utkání se zrodila v 83. minutě. Kanga vysunul za obranu domácích Dočkala a sparťanský kapitán přihrál před branku na Tetteha, který v pádu dopravil míč do sítě.

"Věděl jsem o Benjim, člověk si kontroluje svůj pohyb, zároveň kontroluje balon a celou situaci," řekl Dočkal v nahrávce pro média. "Měl jsem už předtím dvě takové možnosti, kdy jsem to netrefil dobře, takže jsem se teď snažil ten míč za každou cenu dostat před branku. Navíc Benji si zakřičel, takže jsem věděl, že tam někde bude," prohlásil kapitán letenského souboru.

"Co se týče ofsajdu, těžko si to vybavuju. Určitě vím, že když jsem posílal míč, tak ke hvizdu nedošlo. Jestli se pak pískalo, když se míč kutálel do brány nebo až pak, to nevím. Hlavně jsem řešil, ať to zkontrolují, protože můj vnitřní pocit byl, že ofsajd nebyl. Na jistotu jsem to nevěděl, ale byl to můj pocit," uvedl jednatřicetiletý záložník.

Asistent trenéra Bohemians Erich Brabec cítil, že situace nedopadne ve prospěch jeho mužstva, když Dočkal začal debatovat s Proskem. "Jakmile jsem viděl Bořka Dočkala u rozhodčího, věděl jsem, že je to špatné, protože na něj začal vyvíjet tlak," prohlásil Brabec.

"Za mě hodně sporná situace. Zvednutým praporkem do toho vstoupil rozhodčí a pak to dopadlo, jak to dopadlo. Až se na to podíváme na videu, budeme moudřejší. Je škoda, že zápas, který je remízový, rozhodne taková situace," prohlásil asistent "Klokanů".

Sparta navázala na vítězství v Karviné (4:1) a doma s Teplicemi (3:0) a třetím triumfem za sebou se posunula na čtvrté místo o dva body za třetí Liberec.

"Zásadní byla Karviná, kde jsme si už prostě nemohli dovolit ztratit body. Věděli jsme, že sezona se krátí, zbývá málo zápasů a potřebujeme rychle vyskočit v tabulce. To nebyla lehká situace, ale zvládli jsme ji, druhý poločas se nám tam povedl a nastal menší zlom," konstatoval Dočkal.

"Jinak ale těžko hodnotit, tohle je hodně specifické období. Třeba zápas na Bohemce byl z hlediska pohybu a fyzické náročnosti už hodně hraniční a jsem rád, že jsme to takhle zvládli," oddechl si sparťan s kapitánskou páskou na rukávu.

Herně ovšem jeho celek rozhodně nijak neoslnil. "Je těžké hodnotit výkon z toho pohledu, jestli jsme někde měli být přesnější nebo nahrát lépe, protože dneska už to bylo opravdu fyzicky na hraně. Máme tři body, dá nám to trochu klidu a teď máme o den víc na přípravu. To udělá hrozný rozdíl," uzavřel Dočkal.