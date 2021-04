Chci chytat všechno, říká Kolář před derby. V masce se musí utírat, ale chválí si ji

Po děsivém zranění v Glasgow se nečekaně rychle vrátil do brány. Ondřej Kolář v masce a helmě dodal ve čtvrtek v Londýně klid defenzivě fotbalové Slavie a přispěl k remíze 1:1 s Arsenalem v Evropské lize. Nastoupit hodlá i do ligového derby proti Spartě.

"Chci chytat všechno. Jako každý gólman," říkal Kolář po zápase na Emirates Stadium.

Pro Slavii je to dobrá zpráva. Červenobílí totiž mají mezi tyčemi pro derby ještě omezenější výběr, po vyloučení v Brně nemůže nastoupit Kolářův záskok Matyáš Vágner.

Proto si obhájce titulu oddechl, že po zranění v Glasgow zvládla brankářská jednička zatěžkávací "návratový" test v Londýně bravurně. Kolář si počínal bez bázně, následky šíleného faulu Kemara Roofeho se na jeho výkonu nepodepsaly.

Sebejistotu mu dodal zákrok proti hlavičce Roba Holdinga z konce prvního poločasu. "Z počátku jsem si myslel, že když centrovali, byl balon za lajnou. Myslel jsem si, že rozhodčí odpíská, ale neodpískal, a pak jsem se soustředil jenom na balon. Viděl jsem, že vyskočil nejvýš, trefil to a pak už to bylo jenom o reflexu. Jsem rád, že jsem to chytil, ten zákrok mi hrozně moc pomohl," popsal první ošemetnou situaci v zápase čtvrtfinále Evropské ligy.

Nakonec slávistického gólmana překonal jen v závěru po úniku Nicolas Pépé. "Chytalo se mi dobře. Věděl jsem, že to bude těžký zápas. Trošku jsem měl obavy z toho, že jsem nevěděl, jaké to bude chytat v helmě a v masce a po takové dlouhé době," líčil Kolář.

"Není samozřejmě nic příjemného mít na obličeji masku, ale během zápasu to nevnímám," prohlásil, nepohodlí ale přece jen přiznal. "Člověk se potí, teče mu to do očí, furt se utírá. Nevidím nějaká místa vlevo vpravo. Před sebou vidím všechno v pořádku, ale strany mi dělají trošku problém," připustil Kolář.

Jinak si ale na své nové doplňky nestěžuje. "Maska je dělaná na míru a je dělaná fantasticky," pochválil výrobce. "Musím si na to zvyknout, bude to součástí mého chytání. Musím s tím vydržet osm devět týdnů," počítal šestadvacetiletý gólman.

Kolář také čeká, kdo nastoupí v derby ve stoperské dvojici. V Londýně si musel zvykat na nový tandem, při absenci Ondřeje Kúdely a Simona Deliho doplnil Davida Zimu netradičně Tomáš Holeš.

"Myslím si, že vzadu vůbec nebyl problém. Na Tomáše můžu pět jenom ódy, hrál famózně. Byl jsem až překvapený, jak mi odskakoval, jak bránil. Klobouček dolů, jak to zvládl," vyzdvihl Kolář defenzivního univerzála.

"Nemůžu říct, že bych to nečekal, ale dělal nad rámec. Všem vytřel zrak a ukázal, jaký to je hráč, že se nebojí. Poprvé hrál ve Slavii na stoperu a v takhle těžkém zápase. Vážím si toho, jak se chopil šance," chválil Kolář.