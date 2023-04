Tohle dělají slabší jedinci, komentoval Krejčí Chorého. Rozhodit se nenechal

Kapitán fotbalistů Sparty Ladislav Krejčí mladší byl podle vlastních slov při rozhodující vítězné penaltě proti Plzni ve 14. minutě závěrečného nastavení v klidu. Myslí si, že pokutovým kopem se Pražanům vrátila situace z první půle, kdy jeho vyrovnávací gól na 1:1 nakonec neplatil.

Český reprezentant věří, že výhra 2:1 ve šlágru 29. kola první ligy může letenskému týmu hodně pomoct do zbytku sezony.

Viktorii poslal do vedení po půl hodině hry Rafiu Durosinmi, za domácí v nastavení prvního poločasu vyrovnal Jan Kuchta. Utkání směřovalo k remíze, jenže v závěrečném nastavení hostující kapitán Lukáš Hejda zastavil ve vápně Kuchtovu ránu rukou a po druhé žluté kartě byl vyloučen.

Následně uviděl červenou kartu i střídající domácí útočník Martin Minčev. Krejčí z penalty nezaváhal, ačkoliv brankář Jindřich Staněk směr jeho střely vystihl.

"Emocí bylo hodně, užil jsem si to dost. Myslím si, že všichni si to užili dost, jak hráči, tak fanoušci. Pecka, že bojujeme do poslední chvíle a že jsme to zvládli. Co se týče penalty, čekání je poslední dobou vždycky delší, protože se to hodně kontroluje, ale byl jsem v klidu. Upřímně jsem se rozhodoval, než jsem si to postavil, ale pak jsem věděl (kam zamířím)," prohlásil Krejčí na tiskové konferenci.

Hejdovu ruku neviděl. "Měl jsem to dost v zákrytu. Viděl jsem, že to jde kolem něho. Jak to bylo trefené, jsem neviděl a ani jsem se pak neptal. Už jsem se jenom koncentroval na penaltu," uvedl čtyřiadvacetiletý stoper.

Před pokutovým kopem se ho snažil vyvést z míry plzeňský útočník Tomáš Chorý.

"Mám na něho určitý názor, takže mě to vůbec nerozhodilo, ani ty další věci. Tohle dělají slabší jedinci, soustředím se na sebe. Koncentroval jsem se tak jako pokaždé. Emoce potom jsem si užil doplna. Teďka ale zase pokora zpátky. Další zápas je od nuly, víme, o co hrajeme, žádné extra slavení. Pokračujeme v cestě, kterou jsme nastavili," řekl Krejčí.

V 39. minutě vyrovnal na 1:1, kvůli faulu na Filipa Kašu však sudí Pavel Orel po komunikaci s videorozhodčím Janem Petříkem a zhlédnutí opakovaných záběrů jeho gól odvolal.

"Skáču bohužel moc vysoko. Nevím, nechci to hodnotit. Bylo to vyhodnocené tak, jak to bylo. Vrátilo se nám to tak, jak se nám to vrátilo. To už je minulost," konstatoval někdejší hráč Brna.

Sparta jako jediná na jaře v lize stále neprohrála a od říjnové porážky na Slavii 0:4 nenašla přemožitele v posledních 19 soutěžních zápasech. Letenští se díky triumfu nad Plzní bodově dotáhli na vedoucího městského rivala Slavii, za níž kolo před koncem základní části zaostávají o skóre.

"Určitě nám to jednoznačně může pomoct. Hlavně v důvěře v to, že i když je remízový nebo nepříznivý stav, tak že když valíme až do konce, víme, že šance budeme mít. Jenom se nám potvrdilo, že to tak je a vrátí se nám to. V tomhle nám to může do budoucna pomoct dost, že kdyby to náhodou v dalších zápasech takhle bylo, budeme mít sílu to dokázat znovu," podotkl Krejčí.

Z branky se radoval v pátém kole po sobě a celkově pojedenácté v sezoně nejvyšší soutěže, přestože odehrál jen 14 duelů.

"Je to tím, že tým mi vytváří šance, ať to jsou skvělé balony do vápna, nebo skvělé individuální výkony jeden na jednoho a z nich vytvořené penalty. Je to týmová práce a z toho těžíme jak my, tak i já, za což jsem rád. Za tohle číslo jsem rád. Škoda, že Řéza je tak urvaný," řekl Krejčí s narážkou na Jakuba Řezníčka. Brněnský kanonýr suverénně vede tabulku střelců s 19 trefami.

Sparta zakončí základní část v neděli v Liberci, Krejčí však kvůli dnešní čtvrté žluté kartě souboj vynechá.

"Karty mě mrzí. To bylo po mojí chybě, moje blbost. Máme ale dost široký a silný kádr, abychom to zvládli. Každý musí být kdykoli připravený. Věřím, že to zvládneme," mínil trojnásobný reprezentant.