Chovanec uznal chyby rozhodčích. Budeme jednotnější a více vysvětlovat, slibuje

Předseda komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR Jozef Chovanec očekává v nadcházející jarní části ligové sezony zlepšení výkonů sudích. Zaměřit se chce především na to, aby posuzovali situace jednotně a lépe komunikovali s videorozhodčím (VAR). Zároveň slíbil, že komise bude otevřenější směrem k veřejnosti.

"Samozřejmě jsem kritiku vnímal, ostatně jsem první na ráně, pokud se stane něco negativního. Moc si přeju, abychom chybovost minimalizovali. Někdy dochází k situacím, kdy se rozhodčí dopustí úplně zbytečných a triviálních chyb, na což veřejnost reaguje velmi citlivě. A nelze se tomu divit," řekl Chovanec na závěr přípravného kempu rozhodčích na Kanárských ostrovech pro web FAČR.

"Budu bazírovat na tom, aby rozhodčí byli přesní. Aby jejich výkony byly profesionální a dalo se na rozhodčí spolehnout za každé situace. Aby rozhodčí nebyli až tak viditelní, ale aby byl viditelný fotbal," dodal bývalý reprezentant a trenér národního týmu.

Sudí se na kempu hodně věnovali projektu videorozhodčího. V posledních měsících v lize často docházelo k rozdílnému posuzování stejných situací, především v pokutovém území.

"VAR je věc, která je logicky hodně aktuální a poutá hodně pozornosti. Nemá cenu zastírat, že na podzim některá chybná rozhodnutí pramenila z nevhodně zvolené komunikace VAR a rozhodčího. Hodně jsme nad tím diskutovali, líbilo se mi, že rozhodčí byli aktivní," uvedl Chovanec.

"Analyzovali jsme si situace z našich i mezinárodních soutěží a rozhodně to bylo poučné. Věřím, že jsme si na tomto poli ujasnili řadu záležitostí - od způsobu a četnosti intervence VAR do zápasů či spolupráci mezi všemi stranami, která je klíčová. Je důležité, abychom byli schopni vysvětlit spoustu situací, i odborná veřejnost někdy nezná přesné znění, způsob posuzování, hlavně u VARu. Hlavní nití semináře, který tu probíhal, byla jednotnost rozhodování. To je strašně důležité," dodal Chovanec.

Komisi vede od předloňského června a slíbil, že na jaře bude otevřenější. "Na jaře chceme jako komise více komunikovat směrem ven, vysvětlovat herní situace a být maximálně vstřícní. To si beru za své," poznamenal Chovanec.

Na kempu rozhodčí také absolvovali teoretické a fyzické testy. "Všichni velmi dobře splnili testy, pouze dva hlavní rozhodčí Petr Ardeleanu s Karlem Hrubešem nemohli absolvovat fyzické testy z důvodu nemoci. Brzy budou mít šanci na další test. Bez toho samozřejmě nemohou nastupovat, takhle máme daná pravidla," dodal Chovanec.