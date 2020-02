Degradace do béčka? Sparta je hodně specifická. A já jsem soudný, říká Vácha

Michal Muzikant

Už rok působí v béčku fotbalové Sparty, přesto je stále vnímán jako jedna z velkých osobností Letenských. Jeho role je už ale jiná a z učně se pomalu ve třiceti letech stává profesorem, který se snaží předat zkušenosti svým nástupcům. „Jsem soudný. Už tolik nevydržím, v přípravě jsem byl rád za běžky,“ přiznává Lukáš Vácha.

Co se pro vás přesunem do béčka změnilo?

Není to tak dramatické. Pořád jsem s áčkem provázaný, protože kluky i trenéry znám a jsem s nimi v kontaktu. Nyní pracuju s klukama, kteří jsou o deset až dvanáct let mladší, a už nevydržím tolik jako oni. Takže jsem spíše příkladem, než že bych se měl od někoho učit.

Nemrzí vás, že už nehrajete na té nejvyšší úrovni? Nechtěl byste to ještě zkusit?

Myslím si, že jsem v sobě našel soudnost, kterou někteří sportovci nemají, když vidí, že už to nejde. Já nechci říct, že bych na to neměl srdcem nebo hlavou, ale prodělal jsem spoustu operací a mám hodně zdravotních problémů. Z toho důvodu se už nedokážu udržet na takové úrovni, na jaké bych chtěl. Takže mě to nemrzí ani neštve, jenom jsem soudný.

Jak hodnotíte kauzu Martin Hašek, který odmítl s áčkem odletět na soustředění? Vzhledem k tomu, že se nedohodl ani v Izraeli, s největší pravděpodobností se potkáte v béčku…

Nezlobte se, tohle bych komentovat nechtěl.

Dobře, tak pojďme to vzít obecněji. Spartě se v posledních letech nepodařilo těch příchodů víc. Proč?

Spartě hodně ublížil tah se spoustou zahraničních hráčů a momentálně se z toho léčí. Věřím, že teď je nastavená správná cesta. Nabrali se hráči, kteří jsou mladí a odchovaní Spartou, což je důležité. To je cíl, který je správný a Sparta by jej měla mít.

Čím si vysvětlujete, že se neprosadili ani hráči jako Vukadinovič nebo Karlsson?

Někteří na to mají, někteří ne. Je to hlavně o mentalitě a o tom, jak se srovnají s tlakem. Sparta je v tomhle ohledu hrozně specifická, není sranda v ní být a prosadit se.

Naopak, když přijde hráč do Slavie, tak se v poslední době chytí a neztratí se.

Je to o výběru hráčů. Slavii teď funguje všechno. Ve Spartě to takhle jelo několik sezon. Tohle se nedá hodnotit po dvou letech, ale můžeme to hodnotit po dekádě.

V tu dobu už může být z Lukáše Váchy trenér. Jak moc je to pravděpodobné?

Vystudoval jsem pedagogické lyceum se zaměřením na fotbal, takže základ mám, ale nedokážu říct, jestli by mě to bavilo. Těch věcí, které bych mohl dělat, je hodně a mohla by se mi otevřít spousta možností.

Jednou z věcí, kterou jste kromě fotbalu dělal, byla kolekce oblečení. Jak to s ní vypadá?

Pořád ji mám, ale momentálně neběží a nevěnuju se tomu. Je to moje ochranná známka, kdykoliv ji můžu znovu otevřít a udělat novou kolekci. Svět módy se točí a je to jedna z věcí, kterou bych mohl dělat.