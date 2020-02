Slavia se bojí o Stanciua. Snad to nebude vážné, doufá kouč Trpišovský

Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský doufá, že svalové zranění Nicolaeho Stanciua ze sobotní generálky na začátek jarní části sezony nebude vážné. Není však jisté, zda rumunský reprezentant bude připraven za týden nastoupit v úvodním ligovém zápase na půdě Bohemians 1905.

"Jak je to vážné se zraněním Nica Stanciua, ještě uvidíme. Má problém v lýtku, snad ne úplně vážný. Šel ihned preventivně dolů, protože v něm pociťoval jistý diskomfort," uvedl Trpišovský v rozhovoru pro klubový web.

Stanciu v generálce proti švédskému Hammarby, nad kterým Slavia zvítězila 4:2, ve třetí minutě otevřel skóre, ale už za šest minut musel střídat.

Červenobílí měli problémy ve středu zálohy už předtím - lídr Tomáš Souček odešel do West Hamu, zranění trápí Ladislava Takácse a Ibrahima Traorého a kvůli karetnímu trestu nemůže v úvodu jara hrát Oscar.

"Laca Takácse píchlo v achilovce. Doufám, že to nebude nakonec tak vážné, jak to vypadalo. Pozítří podstoupí ještě magnetickou rezonanci a poté budeme moudřejší. Z 99 procent to budou dva týdny," uvedl Trpišovský.

"Ibra Traoré má zranění ze zápasu s Valerengou, při soupeřově první šanci dostal koňara do kolene. Má to oteklé a bolestivé. Těžko soudit, ale doufám a pevně věřím, že bude připraven na Bohemku," dodal Trpišovský.

Vzhledem ke zraněním ještě není zcela rozhodnutý o sestavě pro první jarní zápas. "Před generálkou jsme měli jasno o devíti postech. Teď to hodně ovlivní Nico podle toho, jestli bude k dispozici nebo nikoliv. U dvou zbývajících ještě uvidíme. Promluví do toho i David Zima, který má ze včerejšího zápasu také takové drobnější zranění. Moudřejší při skládání sestavy budeme až v průběhu týdne podle zdravotního stavu," řekl kouč.

Novým kapitánem týmu bude obránce Jan Bořil. Devětadvacetiletý zadák převzal roli po Milanu Škodovi, kterého zastupovali Tomáš Souček a Josef Hušbauer. Všichni tři v zimní přestávce odešli z Edenu do zahraničí.

"Být kapitánem Slavie je pro mě obrovská čest, hrozně moc to pro mě znamená. Ten, kdo byl ve Slavii kapitánem, byl vždy velká osobnost. Jsem nesmírně rád, že jsem dostal tu důvěru. Přede mnou tu byli velcí kapitáni a já se od nich mohl učit. Musím si na tuhle novou roli zvyknout a věřím, že ji zvládnu," uvedl Bořil.

"Nikdy to ale ve Slavii nebylo o jednom člověku. Vždy řešíme všechno týmově a bude tomu tak i nadále. Zastupují mě navíc Standa Tecl a Ondra Kúdela, takže ta funkce určitě nepřipadá jenom mně. Doufám, že v nové roli dokážu maximálně pomoci týmu," dodal reprezentační obránce, který je ve Slavii od jarní části sezony 2015/16.

Nového kapitána si vedoucí tým ligové tabulky zvolil v hlasování hráčů a realizačního týmu na závěr soustředění v Portugalsku. "Bóřa je tady jeden ze služebně nejstarších hráčů, je pro něj velká výzva převzít pásku po předchozím kapitánovi," řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský, kterého volba kapitána a zástupců potěšila.

"Osobně jsem rád, že to je tahle trojice, všechno jsou to zkušení hráči, kteří mají něco za sebou. Vždy to byli tahouni, jsou to vítězné typy. Kdybych o té trojici rozhodoval jen já, byla by stejná," dodal.