Slavia ukázala Spartě, jak na Švédy. V generálce na ligu nasázela čtyři góly

Zatímco Sparta podlehla v generálce na jarní část fotbalové ligy Malmö 0:2, její rival jiného soupeře ze Švédska porazil 4:2. Fotbalisté Slavie zdolali Hammarby, které v uplynulém ročníku nejvyšší švédské soutěže získalo stejně bodů jako páteční protivník Letenských.

Na rozdíl od pátečního utkání s Bröndby Kodaň už nasadil slávistický trenér Trpišovský jedenáctku, která by se měla podobat sestavě pro úvodní jarní kolo za týden na půdě Bohemians 1905. Šanci ale v záloze dostal mladík Červ a na stoperu hrál netradičně Bořil.

Český šampion začal velmi aktivně a už ve třetí minutě otevřel skóre přízemní střelou k tyči z hranice vápna Stanciu. V sedmé minutě se po Teclově přihrávce prosadil Masopust a zvýšil. Hned za dvě minuty musel ze hry kvůli svalovému zranění odstoupit Stanciu, kterého nahradila jedna ze zimních nových tváří Oscar.

Ve 23. minutě přidal třetí gól z dorážky po Zeleného hlavičce Bořil. Třetí tým uplynulé sezony švédské ligy snížil ve 34. minutě, kdy střelou na zadní tyč skóroval Tankovič.

Ve druhé půli nevyužili červenobílí několik výtečných šancí a Hammarby ještě více zdramatizovalo utkání v 86. minutě poté, co v pádu dorazil míč do sítě střídající Ludwigson. Hned v následující minutě ale definitivně rozhodl Coufal.

Slavia v šestém zápase přípravy podruhé zvítězila. Pražané měli v zimě vyrovnanou bilanci, připsali si totiž i dvě prohry a dvě remízy.

Jablonec si zastřílel, Jihočeši padli

Fotbalisté Bohemians 1905 porazili v generálce na začátek jarní části sezony Mladou Boleslav 2:1. Boleslav v Ďolíčku vedla od 29. minuty, kdy se z 20 metrů po odvráceném rohu povedenou ranou prosadil Pudil. Třináctý tým ligové tabulky ale po pauze otočil stav. V 53. minutě srovnal Pulkrab a v nastavení rozhodl střídající Nečas. Mladá Boleslav utrpěla na závěr zimní přípravy první porážku.

V Karviné měla v úvodu více ze hry Olomouc (0:0), za kterou v základní sestavě nastoupil i záložník Pilař. Bývalý reprezentant byl na podzim po kritice trenéra Látala přeřazen do rezervy, ale nakonec se do A-týmu vrátil. Po změně stran Karviná přidala a hosty jednou zachránila i tyč. Domácí v přípravě zvítězili pouze jednou.

"V první půli nás Sigma přehrávala na míči, ukázala, že v tom jsou silní. Druhá půle byla mnohem lepší. S obranou a brankářem spokojenost, tam nám to klapalo. Neustále nás ovšem tlačí bota v ofenzivě. Zkoušíme, spekulujeme, vymýšlíme, trénujeme. Snad to přijde příští týden proti Zlínu," uvedl pro klubový web karvinský trenér Juraj Jarábek.

Jablonec si naopak na pražském Strahově zastřílel proti Vyšehradu (6:1). Dva góly dal útočník Doležal. "Hráli jsme na přírodní trávě, což je v tomto období výborné a jsem s tím maximálně spokojený. Ve hře byly určité dobré věci, vyhráli jsme a jsme spokojeni. V základní sestavě máme ještě nějaká místa, není to definitivně uzavřené," řekl jablonecký trenér Petr Rada.

S druholigovým soupeřem si poradily i Teplice, které v Blšanech porazily Žižkov 2:1. "Rozdělil bych to na dvě části. Do vystřídání do 65. minuty velmi dobrá hra, byli jsme silní na míči, dobré kombinace, nápaditost - velká spokojenost. Po vystřídání přišel chaos, to nemělo s fotbalem nic společného. Ale to v těchto přátelských zápasech tak je, když se udělá hromadné střídání," uvedl teplický trenér Stanislav Hejkal.

Zlín udolal předposlední tým slovenské ligy Nitru 1:0 gólem gambijské útočné posily Jawa. Českým Budějovicím nevyšlo poslední utkání na soustředění na Kypru. Ligový nováček, který po podzimu figuruje nečekaně na osmém místě tabulky, překvapivě podlehl litevskému mistrovi Suduva Marijampole 0:2.

Boleslavi posílil obránce Mazuch

Obránce Ondřej Mazuch posílil fotbalisty Mladé Boleslavi. Čtyřnásobný reprezentant podepsal se středočeským klubem smlouvu do konce června poté, co s týmem absolvoval zimní přípravu. Na sociální síti o tom informovala agentura Sport Invest, která hráče zastupuje.

Mazuch se zapojil do zimní přípravy Mladé Boleslavi na začátku ledna. S pátým týmem ligové tabulky se domluvil na nezávazné spolupráci po operaci achillovky. Třicetiletý obránce přípravu zvládl a s vedením klubu se týden před startem jarní části dohodl na tom, že mužstvu trenéra Jozefa Webera pomůže minimálně do konce sezony.

Angažmá v Mladé Boleslavi bude Mazuchovým třetím v české lize, předtím hrával za Brno a Spartu Praha. V zahraničí působil ve Fiorentině, Anderlechtu Brusel, Dněpropetrovsku a naposledy v anglickém Hullu. Za reprezentační A-tým má na kontě čtyři starty v letech 2010 až 2014.

Přípravná fotbalová utkání:

Slavia Praha - Hammarby 4:2 (3:1)

Branky: 3. Stanciu, 7. Masopust, 23. Bořil, 87. Coufal - 34. Tankovič, 86. Ludwigson.

Sestava Slavie: Kolář - Coufal, Kúdela (85. Frydrych), Bořil, Zelený (85. Holeš) - Ševčík, Červ (76. Hilál) - Masopust (82. Hellebrand), Stanciu (9. Oscar, 82. Provod), Olayinka - Tecl (76. Musa). Trenér: Trpišovský.

Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav 2:1 (0:1)

Branky: 53. Pulkrab, 90.+1 Nečas - 29. Pudil.

Bohemians: Le Giang - Köstl, Hůlka (65. Schumacher), Šmíd (42. Bederka) - Vaníček, Hronek (65. Rada), Jindřišek, Vacek (57. Ljovin), Podaný (46. Bartek) - Puškáč (75. Keita), Pulkrab (65. Nečas). Trenér: Klusáček.

M. Boleslav: Šeda - Křapka (83. Rudzan), Jakub Klíma, Tatajev (46. Mazuch), Pudil (46. Auer) - Hubínek - Douděra, Budínský (86. Hampl), Hönig (46. An Če-čun), Fulnek - Wágner (86. Provazník). Trenér: Weber.

MFK Karviná - Sigma Olomouc 0:0

Karviná: Bolek (61. Neuman) - Ndefe (46. Moravec), Šindelář, Rundič, Čonka (69. Stropek) - Hanousek (46. Janečka), Bukata (46. Smrž) - Ba Loua, Taiwo, Kubala (46. Lingr) - Vukadinovič (46. Petráň). Trenér: Jarábek.

Olomouc: Mandous - Sladký (46. Radek Látal), Beneš, Jemelka (74. Štěrba), Vepřek (74. Kerbr) - Zahradníček (46. Falta), Greššák (74. Zmrzlý), Houska, Chytil (46. González), Pilař (46. Hála) - Juliš (63. Yunis). Trenér: Radoslav Látal.

Nitra - Fastav Zlín 0:1 (0:1)

Branka: 41. Jawo.

Sestava Zlína: Dostál - Azackij (46. Simerský), Buchta, Cedidla - Jiráček, Hlinka, Fantiš, Matejov - Janetzký (70. Conde), Džafič (85. Chwaszcz), Jawo (70. Čanturišvili). Trenér: Kameník.

FK Teplice - Viktoria Žižkov 2:1 (2:0)

Branky Teplic: 14. P. Mareš, 37. Moulis.

Sestava Teplic: Grigar - Paradin (46. Knapík), Čmovš (55. Ljevakovič), Shejbal - Hyčka (46. Vondrášek), Mareček, Trubač (65. Emmer), P. Mareš (65. Hýbl) - Žitný (65. Radosta) - J. Mareš, Moulis. Trenér: Hejkal.

FK Jablonec - Vyšehrad 6:1 (3:1)

Branky: 15. a 26. Doležal, 3. Krob z pen., 47. Acosta, 72. Chramosta, 82. Holík - 45. Bašič.

Sestava Jablonce: Hrubý (46. Hanuš) - Holík, Jugas, Plechatý, Krob - Jovovič (46. Pleštil, 57. Macháček), Kubista (46. Hämäläinen), Hübschman (46. Pilík), Považanec, Sýkora (46. Acosta) - Doležal (46. Chramosta). Trenér: Rada.

Dynamo České Budějovice - Suduva Marijampole 0:2 (0:1)

Branky: 44. Švrljuga, 80. Kerla.

Sestava Č. Budějovic:

I. poločas: Křížek - Kopečný, Havel, Talovierov, Novák - Kulhánek, Havelka - Brandner, Šulc, Granečný - Táborský.

II. poločas: Sušak - Kopečný (71. Čolič), Talovierov, Kulhánek, Kladrubský - Čavoš, Javorek - Mészáros, Šulc (71. Malecha), Mršič - Ledecký. Trenér: Horejš.