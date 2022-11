Zvládli jsme to, ale obměna kádru je nutná, zhodnotil tažení Evropou Svědík

Šest zápasů, pět bodů. Fotbalové Slovácko ve čtvrtek ukončilo cestu základní skupinou Evropské konferenční ligy. Před posledním utkáním v Bělehradě už tým z Uherského Hradiště neměl naději na postup do jarní části. Přesto jsou v klubu s evropským působením spokojeni.

Dvě remízy se srbským Partizanem, výhra v Nice a tři porážky. Skóre 8:11. To je bilance Slovácka v základní skupině D Konferenční ligy. Při své premiéře v hlavní části evropské soutěže ovšem podle trenéra Martina Svědíka nezklamalo.

"Bylo to důstojné působení. Beru za úspěch, že jsme se jako tak malý klub dostali do Evropy a v žádném zápase jsme nepropadli. Nebyl zápas, kde by nás soupeři přehrávali, mačkali. Paradoxně se nám nepovedl jen první poločas v Nice, kde jsme nakonec dokonce vyhráli," vracel se k cestě základní skupinou Svědík.

Během ní jeho tým okusil také náročný program anglických týdnů. Od konce července do začátku listopadu odehrál 24 soutěžních utkání. To se projevilo především v některých ligových duelech, kdy po obměnách sestavy Slovácko často ztrácelo body.

Ze třinácti utkání vyhrálo v domácí lize jen čtyři. "Nemůžeme se na to vymlouvat, Plzeň to například zvládá krásně. Myslím si ale, že kdybychom nehráli v Evropě, tak jsme na tom v tabulce líp," přemýšlí krajní obránce Jan Kalabiška.

"Byl to hodně náročný půlrok, ale vždycky jsme to chtěli zažít. A budu určitě mluvit za všechny, že si to chceme zopakovat znovu," doplnil záložník Vlastimil Daníček.

Slovácko po domácí porážce 0:1 s Kolínem nad Rýnem ztratilo kolo před koncem naději na postup do jarní části. "Tady se můžu vrátit na začátek. Už první zápas doma s Partizanem jsme nedokázali dotáhnout do vítězného konce, kdybychom měli tři body doma, možná by to byl zase jiný příběh," mrzelo trenéra českého týmu.

Aby Slovácko posbíralo více bodů, muselo by podle trenéra mít větší zkušenosti s evropskými zápasy či větší kvalitu.

"Rozhodovaly maličkosti. Byla to vždy kvalita nebo větší zkušenost. S takovými soupeři si nepřipravíte pět nebo deset šancí. V momentě, kdy šance neproměníte, tak soupeř je schopný je využít. Rozhodly dva zápasy s Nice a s Kolínem doma, kdy jsme nevstřelili branku a nebodovali," myslí si.

Pro poslední utkání ve skupině dostali možnost odpočinout si dva velezkušení veteráni Michal Kadlec a Milan Petržela, kteří stále patřili k nejlepším hráčům Uherskohradišťských v evropských zápasech.

"Obměna kádru bude nutná. U starších hráčů vidíme, že je to problém v náročném programu tří soutěží. Postupná změna soupisky je potřeba," hledí do budoucna Svědík.

"Zároveň jsou někteří hráči na svém maximu a vrcholu. Každý člověk má nějaké své hranice a možnosti. Musíme vnímat také odchody hráčů, kteří v létě odešli. Mužstvo pořád hraje na hranici svých možností," dodal.

V posledním zápase proti Bělehradu hrálo Slovácko před téměř dvaceti tisíci dětí poté, co Partizan dostal trest za předchozí prohřešky. Téměř prázdné hlediště zažili Moravané kvůli trestu v Nice, zápas s Kolínem nad Rýnem v Uherském Hradišti zase o den odložila hustá mlha. V play off se Stockholmem tým celý den čekal na zpožděné letadlo.

K tomu lze připočíst i smolné penalty v obou zápasech s německým celkem. "Byla to opravdu zajímavá skupina. Události šly až neuvěřitelně po sobě," krčí rameny Daníček. "Máme ale nové zkušenosti. Nebyla to sranda pro tak malý klub, nachystat se na tak velkou soutěž, v pár lidech všechno zorganizovat," ohlédl se naposledy za podzimem v Konferenční lize Svědík.