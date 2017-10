Nepamatuji, že bychom nechali soupeře dvakrát vyrovnat, nejde nám to, tvrdí navrátilec Bičík

před 27 minutami

Gólman David Bičík se po dlouhé době vrátil do základní sestavy pražské Sparty a přispěl k výhře nad Baníkem v poměru 3:2. Vydřené výhry si navrátilec do sestavy pochopitelně cenil, přesto se pozastavil nad současnou herní mizérií svého týmu. "Nepamatuju, že bychom nechali někdy soupeře dvakrát vyrovnat," tvrdí sparťanský brankář.

Praha - Duel Sparty s Baníkem se nesl ve znamení jednoho velkého návratu. Do branky pražského týmu se po dlouhé době postavil David Bičík, který sice dvakrát inkasoval, ale přesto dovedl svůj tým k vydřenému vítězství.

Po utkání u něj samozřejmě panovala úleva z vybojovaných tří bodů, přesto si i dlouholetý sparťanský gólman připouští, že to jeho týmu v nové sezoně příliš neklape. Sparťanům podle Bičíka navíc nepomohl ani bojkot domácích fanoušků, kteří tichou podporou dali možnost vyniknout zhruba pětistovce ostravských fandů, kteří i přes vichřici dorazili z druhého koutu republiky.

Co říkáte na průběh dnešního zápasu?

Nám se prostě nedaří. Dvakrát jsme dneska vedli, za celou dobu, co jsem ve Spartě, tak nepamatuju, že bychom takhle rychle nechali soupeře doskočit a vyrovnat. Tam už to musíme odkopat na tribunu ty míče a mnohem víc se soustředit - včetně mě, já tam měl taky něco chytit. Ale abychom dvakrát vedli a vždycky je nechali vyrovnat, to je od nás kravina.

Čím to bylo, že se Baník tak dlouho držel?

Baník tady hrál výborně už ve středu v poháru. Oni čekají na brejky a dneska nás z nich potrestali. My jsme tam udělali velké individuální chyby a oni toho dokázali využít. Při prvním gólu to tam Hrubý krásně nahrál Barymu (Milanu Barošovi - pozn. aut.), při tom druhém jsem to vyrazil přímo pod nohy Azevedovi, který dával do prázdné. To je bohužel taková smůla, kterou teď máme.

Zvedli jste si sebevědomí po pohárovém nezdaru?

To je právě ono. Všichni o tom mluvíme, vy o tom píšete. Nám se prostě trvale nedaří zvednout herně a výsledkově. Vyhráli jsme sice dneska i minulý týden v Jablonci, do toho tam ale přišlo to vyřazení v poháru. Nevím, kde máme problém, snažíme se to zlepšit, od trenérů po kustody, ale nevím, jak na to. Kvalitu na to máme extrémní.

Nejste z vašich výkonů v depresi?

Já bych neřekl v depresi, nikdo neumřel, nejsme nemocní. Bohužel, fotbal je takový a nám se teď zkrátka nedaří. Navíc se tady dlouho čeká na titul, my, co jsme tu déle, tak si to uvědomujeme, že ten tlak je velký. Máme hodně posil, trvá to dlouho, než se všichni chytnou. Sám to vím z Turecka, že to trvá delší dobu zapracovat ty hráče do kádru. Všichni pomalu vědí, kolik ti kluci berou peněz a kolik stáli, a my se na ně spoléháme a jim to nejde. Bohužel no. Bude to ještě nějakou dobu trvat a do té doby to musíme ubojovat. Ale respekt Baníku, hrají skvělý fotbal, i když to tak v tabulce nevypadá.

Není to na Spartu trochu málo?

Bohužel je, ale už jsem vám vysvětloval, že nám to prostě nejde fotbalově, tak to musíme vyhrávat silou vůle. Podívejte se na Plzeň, ta taky ty rozhodující zápasy vyhraje 1:0 a nějak to tam dotlačí a jdou si pro ten výsledek, což nám moc nejde.

Jak se vám hrálo v té "komorní atmosféře", jak to nazval Milan Baroš?

Musím pochválit fanoušky Baníku, i přes tu vichřici jich přijelo opravdu hodně. Naše příznivce chápu, mají na ten současný stav nějaký názor, který vyjadřují tímhle způsobem. Nám to ale moc nepomáhá, my jsme v situaci, kdy tu podporu z hlediště potřebujeme, ale chápu jejich rozhořčení. Dávají poslední peníze na to, aby s námi jezdili po republice, i když se nám nedaří, ale nepomáhá nám to.