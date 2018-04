Sparťanské nadávky mám u zadku. Během zápasu nemám kamarády, řekl Baroš po výhře nad Spartou

před 2 hodinami

Opět předvedl, proč jej fanoušci Baníku milují a hráči soupeře nesnášejí. Rval se, bojoval a v 86. minutě duelu proti Spartě Milan Baroš vítězným gólem rozpoutal modrobílou extázi.

Jak hodnotíte dnešní zápas?

Je to nádherný pocit, ale pořád jsme v tabulce pod čarou, jsme patnáctí. Takže dneska se cítím krásně, nebudu skrývat, že jsem nadšený. Ale máme teď před sebou měsíc, kdy si musíme hrábnout, abychom se dostali nad hranici sestupu a udrželi se.

S body z dnešního zápasu jste asi úplně nepočítali, je to tak?

Nepočítali, měli jsme za sebou těžký duel v Olomouci. Chtěli jsme z těch utkání mít 4 body, ale říkali jsme si, že jedna výhra je lepší, než dvě remízy. V Olomouci jsme prohráli, i když jsme měli minimálně na bod, dneska se to zase přiklonilo na naši stranu. Možná si na konci sezony řekneme, že tenhle zápas byl klíčový, ale máme před sebou ještě 4 utkání, kde budeme bojovat o udržení. Já jsem samozřejmě šťastný, že se nám povedlo vyhrát, ale ještě není dobojováno.

Jak jste se cítil vy osobně na hřišti?

Dneska mi to nešlo, necítil jsem se nejlíp. Já to nechápu, výkop v 15:00 je asi atraktivní čas, ale když je venku -10, tak se hraje v 8 večer, a když je 27 stupňů, tak je výkop ve tři. Mně to hlava nebere, už jsme to řešili minule v Olomouci, tam to bylo úplně to samé. Dneska by tomu slušelo umělé osvětlení. Kluci to dneska odmakali, táhli mě dopředu, a já jsem se jim odvděčil tím gólem.

Co jste si říkal, když jste zahodil tu obrovskou šanci?

Když jsem to nedal, tak jsem si nadával, samozřejmě. Byla to asi 76. minuta, bohužel jsem si trefil vlastní nohu, i když mě tam Hovorka atakoval. Nechci říkat, že to byl faul, prostě se jenom snažil dostat k míči. Já balon trefil pravačkou, a když jsem padal, trefil jsem si levou nohu a přeletělo to bránu.

Co říkáte na atmosféru dnešního duelu?

Bylo to nádherné. Máme tady nejlepší fanoušky v republice, jak doma, tak venku. Jsem rád, že po tom podzimu jim děláme trochu radost, že na nás mohou být hrdí.

Dvakrát jste vedli, Sparta vždy srovnala. Jak se s tím bojuje?

Trochu mi to připomínalo naše zápasy na podzim. Zase to byla přestřelka, na rozdíl od podzimu ale tři body spadly do náruče nám. Není to nic příjemného, když vám rychle srovnají, ale myslím, že jsme měli více šancí. Já i Tomáš Poznar jsme netrefili prázdnou bránu. Nepamatuju si, že by Sparta měla tutovku.

Čím jste konkrétně dokázali Spartu přehrát?

Nevím, bylo to těžké utkání vinou toho počasí. Nejen pro mě, ale i pro sparťany. Naši středoví záložníci hráli dobře, výborně dostupovali. Byl to boj, ale padlo pět gólů, stadion byl úplně plný, co víc si přát.

Václav Kadlec si trochu stěžoval na vaši tvrdou hru. Co na to říkáte?

Já vím, že sparťani mě asi rádi mít nebudou, já se s nimi hádám celý zápas, nadáváme si. Já jim to říkal už během zápasu, my tady hrajeme o holý život, přece kolem nich nebudu hrát v sukýnce. Hrát tvrdě je můj způsob hry. Vím, že sparťani na mě nadávají, ale mně je to, když to řeknu slušně, celkem u zadku. Vůbec mě to nezajímá, já jsem si s nimi podal po zápase ruku, a máme tři body.

Třetí zápas obou týmů v této sezóně, opět padlo pět gólů. Proč jsou utkání Baníku se Spartou tak zajímavé?

Jsme si mohli před zápasem vsadit (smích). Je to atraktivní duel, zápasy Baníku se Spartou patří mezi největší ligové šlágry, vždycky přijde hodně lidí. A když vyhrajeme, tak je to ještě sladší.

Kolik bodů bude Baníku podle vás stačit k záchraně?

Jak už jsem říkal, máme před sebou ještě čtyři zápasy. Myslím, že když třeba 8-10 bodů uhrajeme, tak by to mohlo na záchranu stačit. Ale nechci takhle předvídat. Vím, že je to fráze, ale my jdeme naplno do každého zápasu. Teď budeme hrát s konkurenty o záchranu, to budou velmi důležité duely.

Během zápasu jste na sebe něco pokřikovali s koučem Sparty Pavlem Hapalem. O co šlo?

Já jsem s Hapim (Pavlem Hapalem) mluvil včera na hotelu, mám ho rád. Je to skvělý trenér, přeji mu všechno nejlepší. Ale já během zápasu nemám kamarády. Klidně s ním zítra zajdu na pivo, ale v těch 90 minutách si prostě nadáváme, to k tomu patří. Já už se asi nezměním, vždyť je mi skoro sedmatřicet.

Sparťané si po zápase stěžovali, že jste jim zranil Kayu a Frýdka. Co na jejich slova říkáte?

Já jsem taky schytal hodně, od Kayi jsem dostal, Frýdek mi taky naložil. Možná, že když jsme se tam srazili, tak jsem mu dal trochu loktem, ale já do těch soubojů nechodím zákeřně, nechci nikoho zranit. Já chci jenom ten souboj vyhrát.