Albánský reprezentant Qose neuspěl s panenkovským dloubákem, ale šel na penaltu znovu

Tomu se říká odvaha, sebevědomí, pevné nervy. Albánský reprezentant Kristi Qose v dresu Karviné neuspěl v souboji s Opavou při pokutovém kopu. Panenkovský dloubák mu brankář hostů Vilém Fendrich až výsměšně chytil, pohnul se ovšem dříve, než umožňují pravidla. Qose si však vzal i opakovanou penaltu a uspěl.

Když si už za otočeného stavu 2:1 stavěl osm minut před koncem míč na penaltový puntík, zvažoval, jak pokutový kop kopne. "Neměl jsem speciální důvod, abych se rozhodl pro 'panenku', ale je to jeden ze způsobů, který používám," prozradil pětadvacetiletý záložník.

Nakonec zvolil odvážný oblouček doprostřed branky. "Nemám pocit, že bych něco vysloveně udělal špatně, ale brankář soupeře můj záměr prokoukl. Ale tak mohl vystihnout i jinou střelu," odmítá možnost, že by se rozhodl nevhodně, naopak oceňuje odhad opavského Fendricha.

Ostatně mohl to i předpokládat, Qose v české lize už 'panenku' úspěšně použil na podzim v 6. kole Fortuna:Ligy proti Brnu. "Myslím, že to věděl," připouští albánský legionář. "Jako každý fanoušek, který sleduje českou ligu," dodává.

Snadno lapený míč do rukavic vyvolal opavskou naději na vyrovnání, ale trvala jen krátce. Na pokyn asistenta, který hlavnímu deklaroval, že se gólman hostí pohnul dříve, než dovolují pravidla, se pokutový kop opakoval. "Viděl jsem, že se pohnul od čáry, ale nemyslel jsem si, že rozhodčí nařídí pokutový kop opakovat," už se Qose smiřoval s nezdarem.

I když jeho dva spoluhráči projevili zájem, že by se této velké výhody vstřelit gól ujmuli, nenechal si ji vzít. "Nikdy by mě ani nepadlo, že bych odmítl na penaltu jít," nebránil se albánský reprezentant odpovědnosti. A nepopírá, že opět zvažoval, že použije oblouček. "Určitě by to nečekal," hájí tento způsob kopu. Nakonec však zvolil prudkou střelu k pravé tyči a pojistil důležitou výhru Karvinských.

Qose nikdy neskrýval obdiv k českému fotbalovému básníkovi a dloubákem mu vzdává na dálku hold. A asi se nebude bát, když bude vhodná situace, znovu ho použít. "Můj odkaz pro mistra je, že jsem hrdým pokračovatelem jeho dědictví," zdůrazňuje albánský legionář.