"Jako Manchester za Fergusona." S Vrbou to bude skvělé, řekl hrdina Sparty Karlsson

Švédský fotbalista, který zlomil penaltové prokletí Sparty dvěma proměněnými kopy, Pavla Vrbu nepřímo přirovnal k slavnému trenérovi Manchesteru United siru Alexi Fergusonovi.

Fotbalisté Sparty možná našli nového spolehlivého exekutora penalt. Pražané v předchozím průběhu sezony využili v soutěžních zápasech jen jeden z pěti pokutových kopů, v dnešním duelu 18. ligového kola v Olomouci však David Moberg Karlsson bez problémů proměnil oba pokusy.

Šestadvacetiletý švédský záložník dvěma góly otočil stav a zajistil Letenským výhru 3:2 v premiérovém utkání pod vedením trenéra Pavla Vrby. Karlssona přitom v zápase trápila bolest hlavy.

Sparta v předchozím průběhu sezony v soutěžních duelech včetně domácího poháru penaltu čtyřikrát za sebou neproměnila a uspěla jen v úvodu ligy v Karviné.

"Já ty předchozí nekopal, takže moje sebevědomí to neovlivnilo. Chce to mentální sílu. Já hrál ještě s bolestí hlavy, o to náročnější to bylo. Ale jsem sebevědomý a doufám, že přidám spoustu dalších branek," uvedl pro klubovou televizi Karlsson.

Vrba nepochyboval, že Karlsson penalty promění. "Když jsme za ty tři dny viděli individuální schopnosti hráčů, tak David z mého pohledu patří k hráčům, kteří by to měli zvládnout. Hráči se před zápasem dozví, kdo patří k exekutorům pokutových kopů. Není to tak, že by se někdo na hřišti najednou rozhodl, že si to vezme na sebe. Už před zápasem je určená skupina hráčů, kteří by měli penaltu kopat," poznamenal Vrba.

Sparta prohrávala 0:2, ale v 57. minutě snížil Ladislav Krejčí starší a pak přišly Karlssonovy chvíle. Nejprve v 67. minutě srovnal a v třetí minutě nastavení otočil stav.

"Jsme Sparta, dokázali jsme něco podobného, jako dělával Manchester United za (trenéra) Fergusona, který také dokázal otáčet zápasy. Věřili jsme si, i trenér nám pořád říkal, že jsme skvělý tým se skvělými individualitami. Takže myslím, že ani za toho stavu 0:2 jsme neztratili víru a to se projevilo," mínil Karlsson.

"Bylo to nahoru dolů, udělali jsme hodně chyb. Ale přišel nový trenér, přinesl nové myšlenky. Budeme potřebovat trochu víc času, abychom byli v některých momentech lepší. Ale je to vítězství, takže jsme šťastní," doplnil švédský křídelní záložník.

Přínos Vrby, který ve středu nahradil odvolaného Václava Kotala, si pochvaloval. "Byl tři dny s týmem, to není moc času, aby týmu vtiskl své myšlenky. Ale už teď je od něj jasně pochopitelné, co po nás chce. Až budeme mít společně víc času, projeví se to a bude to skvělé," dodal Karlsson.