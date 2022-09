Od klinické smrti k miliardovým ziskům. Barcelona doufá, že je z nejhoršího venku

Fotbalová Barcelona i přes značné finanční trable v minulé sezoně vydělala 2,4 miliardy korun a v další očekává zisk dokonce 6,75 miliardy.

"Nechápu to. Barcelona je jediný klub na světě, který nemá peníze a může přivést jakéhokoli hráče. To mi přijde šílené," divil se v létě trenér Bayernu Julian Nagelsmann, když do Katalánska propouštěl svého kanonýra Roberta Lewandowského.

Barcelona byla tehdy ve skutečně podivuhodné situaci. Z předchozí sezony si odnesla ztrátu 656 milionů eur (16 miliard korun) a vedení španělské La Ligy otevřeně mluvilo o tom, že kvůli finančním potížím klubu nové hráče odmítne zapsat na soupisku.

Boss Barcelony Joan Laporta tehdy dokonce prohlásil, že klub zažívá "klinickou smrt", neboť klub dlužil přes 1,3 miliardy eur (téměř 32 miliard korun v dnešním kurzu) a musel si brát půjčky, aby vůbec zvládl vyplácet mzdy hráčů.

Přesto vedení klubu zvolilo odvážnou strategii a rozhodlo se z krize místo šetření proinvestovat. Na posily vydalo přes 150 milionů eur (více než 3,65 miliardy korun) a na Camp Nou dorazili kromě zmíněného Lewandovského například Jules Koundé či Raphinha, které doplnila pětice volných hráčů sice s nulovou cenovkou, ale nákladnou mzdou.

Ruku v ruce s investicemi do hráčského kádru ale šly i úspory a prodeje. Barcelona tak například prodala polovinu svého podílu v produkční společnosti Barca Studios, což jí přineslo přibližně 200 milionů eur (přibližně pět miliard korun). Další peníze pak vytěžila z prodeje svých televizních práv na dlouhé roky dopředu.

Minulou sezonu tak možná trochu překvapivě zakončila se ziskem 98 milionů eur (2,4 miliardy korun) a v další očekává výdělek dokonce čtvrt miliardy eur (6,75 miliardy korun).

Zda se tato strategie vyplatí, se ale uvidí až v dlouhodobém horizontu, protože zisky z prodaných aktiv jí pochopitelně budou chybět.

Na sportovním poli každopádně Barcelona vykazuje oproti startu minulé sezony jisté zlepšení. V La Lize ze šesti zápasů ztratila body jen za úvodní remízu s Vallecanem a v tabulce je druhá za zatím stoprocentním Realem. Ligu mistrů sice začala jednoznačným vítězstvím 5:1 nad Plzní, minulý týden ale nestačila na Bayern, se kterým prohrála 0:2.

Alespoň tady mohl udivený Nagelsmann cítit jistou satisfakci.