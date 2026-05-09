„Ať chytá Ligu mistrů. Pustit ho by bylo šílené." Čech uchvátil Anglii a shrábl ceny

Parádní sezonu má za sebou mladý fotbalový gólman Radek Vítek. Kmenový hráč Manchesteru United zářil ve druhé anglické lize v Bristolu a místní fanoušci se s ním jen těžce loučili. Rodák ze Vsetína pobral při odchodu všechny týmové trofeje, v jedné statistice byl nejlepší v celé soutěži. Ostrovy nyní spekulují, co dál.
Nejlepší mladý hráč sezony, nejlepší hráč podle fanoušků a nejlepší hráč také v anketě pohledem spoluhráčů.
22letý Vítek získal všechny tři ceny, které se v Bristolu udělují. S týmem skončil v klidném prostředku tabulky Championship, dvanáctkrát zapsal čisté konto - jen tři brankáři na tom byli lépe.
Bezmála dvoumetrový Čech však ovládl jinou statistiku. Chytil 8,5 gólu nad očekávání, a to už je nejvíce v celé lize.
Prostřednictvím emotikonu potlesku mu na sociální síti X gratuloval třeba Rio Ferdinand, jedna z největších legend Manchesteru United, odkud Vítek v Bristolu hostoval.
„Je skvělé vidět, jak se zlepšuje,“ komentoval svého krajana Petr Čech v rozhovoru pro BBC. „Chytat v mládeži United je jedna věc, ale v Rakousku pak zvládl přechod do dospělého fotbalu a teď se mu podařil návrat do Anglie,“ připomněl.
Vítek totiž odešel pod křídla „Rudých ďáblů“ už v 16 letech z akademie olomoucké Sigmy. Od té doby obchází různá hostování, v sezoně 2024/25 chytal za Blau-Weiss Linec.
Klub pohybující se na pomezí první a druhé rakouské ligy dotáhl vloni v elitní soutěži až do skupiny o titul. A jak zmínil Čech, následně Vítek potvrdil svůj výkonnostní růst v náročné ostrovní Championship.
Nejen mezi fanoušky se okamžitě rozjely spekulace, co dál.
V Bristolu si Vítka zamilovali a když před týdnem na rozloučenou vychytal domácí výhru 2:0 proti Stoke, opakovaně skandovali, ať ještě na příští sezonu zůstane.
„Všem fanouškům - byli jste neuvěřitelní. Podpora, kterou jste mi pořád projevovali, mě povzbuzovala k tomu, abych podával výkony na nejvyšší úrovni. Budete mi všichni chybět,“ děkoval brankář na X.
Fanouškovský účet mufcytp s více než 24 tisíci sledujícími navrhl pro příští ročník odvážný scénář: „Co kdyby to Manchester United udělal tak, že Senne Lammens odchytá Premier League a Vítek dostane Ligu mistrů a domácí poháry?“
„Rudí ďáblové“ totiž po hubených letech míří k třetímu místu v Premier League a Ligu mistrů už mají jistou. V bráně je drží Belgičan Lammens a turecký náhradník Altay Bayindir je údajně na odchodu.
Rýsuje se tedy šance pro Vítka, který má v Manchesteru podepsáno do roku 2028, ale soutěžní zápas za United ještě nechytal?
„Bylo by šílené, kdyby ho teď United pustili,“ napsal jiný fanouškovský účet United Steeze na síti X.
Nicméně Petr Čech byl ve své prognóze pro BBC střízlivější. „Lammens si v United vede opravdu dobře a Radek potřebuje hlavně chytat,“ naznačil, že tady velkou příležitost pro Vítka necítí.
„Výkony v Bristolu mu ale daly šanci upoutat pozornost jiných týmů z Premier League,“ pokračoval rekordman anglické ligy s počtem 202 nul.
Ostatně sám Vítek prohlásil, že neví, jak s ním Manchester naloží. Už dříve na jaře se však spekulovalo o zájmu klubů, které pošilhávají po postupu mezi elitu - Birminghamu, Millwallu a Middlesbrough.
Zatímco Birmingham mluví o dlouhodobém projektu k návratu nahoru, Millwall a Middlesbrough jsou ve hře o postup z druholigového play off dokonce už letos.
Vítek je po dvou letech dalším českým brankářem, který v Championship zazářil. Volně navázal na Václava Hladkého, jenž táhl Ipswich v roce 2024 při postupové jízdě, jenže do Premier League už ho klub nevzal.
Manchesteru United patřil před lety zase Matěj Kovář, jehož stejně jako Vítka zastupuje agentura Sport Invest.
Kovář se sice do prvního mužstva „Rudých ďáblů“ nikdy neprosadil, zato se z Anglie odrazil za sbíráním titulů v Evropě. V 25 letech už má vyhranou českou ligu se Spartou, německou s Leverkusenem a letos nizozemskou s Eindhovenem.
