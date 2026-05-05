Napadený sudí z derby: následky v soukromí i pracovním životě. Agresorce hrozí vězení

Daniel Sucharski, fotbalový rozhodčí, který byl poslední dubnovou neděli napaden po valašském derby v šesté lize, se k události po týdnu vyjádřil. Po pádu na dlažbu měl otřes mozku, zlomený nos mu museli operovat. Na osobu, která ho po zápase udeřila pěstí, podal trestní oznámení.
Sucharski figuroval v zápase mezi Prostřední a Horní Bečvou jako asistent rozhodčího a na konci prvního poločasu byl u vyloučení domácího kapitána Prokopa Fárka.
Oslabená Prostřední Bečva ve druhé půli derby ztratila, prohrála 0:2 a při odchodu do šaten si jedna z fanynek vybila zlost právě na Sucharském. Podle svědků incidentu mělo jít o sestru vyloučeného Fárka.
„Při odchodu z hrací plochy došlo k napadení asistenta, jedna z domácích divaček ho ze strany udeřila pěstí do obličeje. Následně došlo k pádu asistenta na dlažbu,“ popisoval v zápise o utkání hlavní sudí Martin Zicháček.
27letý Sucharski na chvíli upadl do bezvědomí, následně ho Zicháček odvezl na vyšetření do nemocnice ve Valašském Meziříčí.
Napadený rozhodčí pak na svém instagramovém účtu Referee Guide, kde sledujícím mimo jiné formou videí a jiných příspěvků přibližuje svou profesi ve fotbale, vzkázal, že se vyjádří s odstupem.
Po týdnu přidal na Instagram příspěvek se svým komentářem.
„Při odchodu z hrací plochy jsem byl napaden zatím neidentifikovanou osobou. Konkrétně mě tato osoba udeřila pěstí do nosu,“ napsal Sucharski.
„V nemocnici mi diagnostikovali zlomeninu nosu a otřes mozku. Domluvili jsme se na hospitalizaci a operativním zákroku - repozici nosních kůstek, jelikož byl nos mírně deformovaný,“ pokračoval.
„Aktuálně jsem po zákroku v domácím léčení. Bohužel toto zranění má pro mě následky v soukromém, pracovním i fotbalovém životě. Do konce této sezony již nebudu moci řídit utkání z pozice hlavního ani asistenta rozhodčího, jelikož je tady riziko opětovného zranění,“ uvedl Sucharski.
Zároveň zmínil, že na „neznámého pachatele“, kterým měla být Fárkova sestra, podal trestní oznámení. „Věc je řešena příslušnými orgány,“ dodal.
„Mějme prosím všichni na paměti, že takové chování do fotbalu nepatří,“ apeloval na závěr.
V minulém týdnu začala událost vyšetřovat policie a agresorce hrozí v krajním případě až tříleté vězení.
„My jsme ve věci zahájili úkony pro podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví,“ řekl pro CNN Prima News mluvčí policistů ve Zlínském kraji Petr Jaroš.
Až po několika dnech se k incidentu vyjádřil také fotbalový klub z Prostřední Bečvy, na jehož hřišti se vše odehrálo. Předseda Zbyněk Jurajda se za klub rozhodčímu Sucharskému omluvil a popřál mu brzké uzdravení.
„V historii našeho klubu se nic podobného nestalo a jsme přesvědčeni, že šlo o selhání jednotlivce, které neodráží hodnoty ani chování naší komunity. Takové chování je pro nás naprosto nepřijatelné a důrazně se od něj distancujeme,“ uvedl Jurajda.
„Z celé události si bereme jasné ponaučení. Uděláme maximum pro to, aby se nic podobného neopakovalo, a budeme nadále pracovat na tom, aby naše utkání byla bezpečným a příjemným místem pro všechny návštěvníky,“ doplnil předseda Prostřední Bečvy.
Shodou okolností v ten samý víkend došlo k napadení rozhodčího i v zápase nejnižší deváté ligy mezi Černovírem a Rudolticemi na Orlickoústecku.
Teprve 18letého hlavního rozhodčího Vojtěcha Eliáše inzultoval přímo na trávníku domácí hráč Sebastian Billý. Fotbalista, který se věnuje i bojovým uměním MMA, reagoval na vyloučení svého spoluhráče a sudího kopl do brady.
Eliáš nebyl schopný v řízení zápasu pokračovat a utkání skončilo kontumační porážkou domácího celku. Billý pak v týdnu dostal od okresní disciplinární komise dvouletý zákaz činnosti ve fotbale a pokutu 20 tisíc korun.
