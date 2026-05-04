„Ať chytá napořád.“ V Tottenhamu oslavují Kinského, rozhodne nejspíš třaskavý přestup

Z hororové čtvrthodiny v Lize mistrů se oklepal a v anglické Premier League je teď jednou z klíčových osob boje o záchranu. Antonín Kinský v neděli přispěl k další výhře fotbalistů Tottenhamu a fanoušci i experti na něho teď pějí ódy. O osudu českého gólmana ale nejspíš rozhodne letní přestupové okno.
Jen o fous mu utekla druhá nula za sebou. I přes inkasovaný gól v šesté minutě nastavení se však Kinský mohl radovat z výhry 2:1 nad Aston Villou, která Tottenham vytlačila ze zóny sestupu.
Už po předchozím utkání proti Wolverhamptonu se o českém brankáři hodně mluvilo, když v závěru vytáhl ze šibenice volný přímý kop konkurentů v boji o záchranu.
Po nedělní bitvě šuškanda o muži mezi třemi tyčemi Spurs pokračuje. Ne snad kvůli množství zákroků, protože jediná střela na bránu nakonec skončila v jeho síti, ale spíše kvůli kopací technice.
„Kinský by měl v bráně Spurs už zůstat. Po té katastrofě proti Atlétiku je skvělý, celý tým s ním mezi tyčemi vypadá mnohem klidněji,“ chválí na síti X českého hráče Mitch Fretton ze serveru goal.com.
V komentářích pod příspěvkem se to superlativy dál jen hemží. „V rozehrávce je tak sebevědomý, daleko před Vicariem,“ reagoval jeden z fanoušků Tottenhamu.
Český brankář se dostal do sestavy díky tomu, že tradiční jednička Guglielmo Vicario se ještě vzpamatovává z operace kýly. Tedy tak zní oficiální verze klubu.
Spekulace hovoří o tom, že devětadvacetiletý Ital vyjednává podmínky s Interem Milán na letní přestup.
Nový trenér Roberto de Zerbi tak dává plnou důvěru Kinskému i přesto, že celý svět obletěly jeho hrubice z osmifinále Champions League v Madridu.
A pražský rodák se mu za to odměňuje. „Ta zkušenost mě udělala silnějším. Chyby člověka posouvají dál. Nový trenér celkově zvedl atmosféru, napumpoval do nás znovu sebevědomí,“ pochvaluje si Kinský.
O jeho osudu tak nejspíš rozhodnou nejen jeho výkony, ale i letní přestupové období. Fanoušci v Anglii jsou smíření s tím, že Vicario zamíří pryč z klubu.
Opačným směrem by mohl putovat talentovaný James Trafford, který v Manchesteru City není dostatečně vytížený, nebo také třiadvacetiletý Bart Verbruggen, který je stálou jedničkou Brightonu. O oba má Tottenham podle britských médií velký zájem.
