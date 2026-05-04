„Ať chytá napořád.“ V Tottenhamu oslavují Kinského, rozhodne nejspíš třaskavý přestup

Miroslav Harnoch

Z hororové čtvrthodiny v Lize mistrů se oklepal a v anglické Premier League je teď jednou z klíčových osob boje o záchranu. Antonín Kinský v neděli přispěl k další výhře fotbalistů Tottenhamu a fanoušci i experti na něho teď pějí ódy. O osudu českého gólmana ale nejspíš rozhodne letní přestupové okno.

Antonín KinskýFoto: REUTERS
Jen o fous mu utekla druhá nula za sebou. I přes inkasovaný gól v šesté minutě nastavení se však Kinský mohl radovat z výhry 2:1 nad Aston Villou, která Tottenham vytlačila ze zóny sestupu.

Už po předchozím utkání proti Wolverhamptonu se o českém brankáři hodně mluvilo, když v závěru vytáhl ze šibenice volný přímý kop konkurentů v boji o záchranu.

Po nedělní bitvě šuškanda o muži mezi třemi tyčemi Spurs pokračuje. Ne snad kvůli množství zákroků, protože jediná střela na bránu nakonec skončila v jeho síti, ale spíše kvůli kopací technice.

„Kinský by měl v bráně Spurs už zůstat. Po té katastrofě proti Atlétiku je skvělý, celý tým s ním mezi tyčemi vypadá mnohem klidněji,“ chválí na síti X českého hráče Mitch Fretton ze serveru goal.com.

V komentářích pod příspěvkem se to superlativy dál jen hemží. „V rozehrávce je tak sebevědomý, daleko před Vicariem,“ reagoval jeden z fanoušků Tottenhamu.

Český brankář se dostal do sestavy díky tomu, že tradiční jednička Guglielmo Vicario se ještě vzpamatovává z operace kýly. Tedy tak zní oficiální verze klubu.

Spekulace hovoří o tom, že devětadvacetiletý Ital vyjednává podmínky s Interem Milán na letní přestup.

Nový trenér Roberto de Zerbi tak dává plnou důvěru Kinskému i přesto, že celý svět obletěly jeho hrubice z osmifinále Champions League v Madridu.

A pražský rodák se mu za to odměňuje. „Ta zkušenost mě udělala silnějším. Chyby člověka posouvají dál. Nový trenér celkově zvedl atmosféru, napumpoval do nás znovu sebevědomí,“ pochvaluje si Kinský.

O jeho osudu tak nejspíš rozhodnou nejen jeho výkony, ale i letní přestupové období. Fanoušci v Anglii jsou smíření s tím, že Vicario zamíří pryč z klubu.

Opačným směrem by mohl putovat talentovaný James Trafford, který v Manchesteru City není dostatečně vytížený, nebo také třiadvacetiletý Bart Verbruggen, který je stálou jedničkou Brightonu. O oba má Tottenham podle britských médií velký zájem.

Už dříve v noci na pondělí významný člen íránského parlamentu uvedl, že Teherán by mohl považovat americký doprovod lodí za porušení příměří.

ŽIVĚ Írán hrozí protiútokem, pokud se americké lodě přiblíží k Hormuzskému průlivu

Íránská armáda varovala, že zaútočí na americké lodě, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, informuje agentura AFP. Íránské vojenské velení tak reagovalo na nedělní oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že plavidla USA budou doprovázet Hormuzským průlivem lodě, které v oblasti uvázly v předchozích týdnech kvůli konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem.

Čtvrtek bude podle numerických modelů zároveň nejdeštivějším dnem nadcházejícího týdne.

Razantní změna po horkém a suchém počasí. Předpověď hlásí, kdy naprší nejvíc

Po velmi horkém a suchém víkendu očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od úterý se začne ochlazovat a po dlouhé době by měly dorazit přeháňky, lokálně i bouřky. Nejvíc deště přinese podle aktuální předpovědi čtvrtek, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na síti X a webu. Zatím platí na většině území Česka výstraha před vznikem požárů.

Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek je podle serveru Seznam Zprávy mezi obviněnými.

V bitcoinové kauze obvinila policie další tři lidi, zřejmě i exministra Blažka

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou loňského darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Dopustili se podle nich trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby, sdělil na webu Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci vrchní žalobce Radim Dragoun.

Vrtulníky s bambi vaky zasahovaly u požáru lesa v národním parku České Švýcarsko. Dnes opět vzlétnou.

Požár v Českém Švýcarsku: hasiči bojují s ohněm, pomáhá osm vrtulníků

Hasiči drží požár v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne, v hranicích do 100 hektarů. Na letišti v Chřibské už jsou dva vrtulníky ze Slovenska, celkem tak bude ve vzduchu osm strojů nabírat vodu z místního koupaliště a čerpacího místa. Při zásahu se zatím jeden hasič přehřál. V terénu je kolem 400 hasičů. Situaci stále komplikuje vítr. Cílem je požár v pondělí lokalizovat.

