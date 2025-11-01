Fotbal

Krejčího tým utržil další těžkou ránu a zůstává na dně. Arsenal se naladil na Slavii

před 2 hodinami
Poslední Wolverhampton s Ladislavem Krejčím v sestavě prohrál v 10. kole anglické fotbalové ligy na hřišti Fulhamu 0:3. Arsenal před cestou na Ligu mistrů do Prahy zdolal nováčka Burnley na jeho půdě 2:0.
Ladislav Krejčí (druhý zprava) a jeho spoluhráči z Wolverhamptonu se dohadují s rozhodčím.
Ladislav Krejčí (druhý zprava) a jeho spoluhráči z Wolverhamptonu se dohadují s rozhodčím. | Foto: Reuters

Wolverhampton měl opět k prvnímu vítězství v soutěži hodně daleko, přestože zavítal na půdu Fulhamu, který čtyři poslední zápasy prohrál.

Hosté hráli téměř hodinu v deseti, červenou kartu za podražení dostal Agbadou z Pobřeží slonoviny, a jejich zmar dovršil vlastní gól Kolumbijce Mosquery na 0:3.

"Kanonýři" vyhráli devátý soutěžní zápas v řadě a před úterním utkáním Ligy mistrů se Slavií v Edenu zvýšili náskok v čele neúplné tabulky na sedm bodů.

Burnley nastupovalo po dvou výhrách po sobě, ale na rozjetý Arsenal nestačilo. Švéd Gyökeres po rohovém kopu hlavičkoval do sítě a Rice také hlavou ještě do přestávky tři body pojistil.

Nejlepší obrana v Premier League opět neinkasovala, od startu soutěže kapitulovala jen třikrát.

Španělský trenér Mikel Arteta vybral tuto sestavu: Raya - Timber, Saliba, Magalhães, Calafiori (72. Hincapié) - Eze (72. Nwaneri), Zubimendi (77. Nörgaard), Rice - Saka, Gyökeres (46. Merino), Trossard (90. Lewis-Skelly).

Chybí mu zraněný brazilský útočník Martinelli a norský záložník Ödegaard.

Nottingham čtyřikrát po sobě prohrál, aniž by vstřelil gól, ale nový trenér Sean Dyche ho v duelu s Manchesterem United málem dovedl k výhře, přestože pro něj zápas nezačal dobře.

Hosté mají v poslední době střelecky nejproduktivnější tým v soutěži a Brazilec Casemiro to potvrdil. Jenže na čtvrtou výhru v řadě svěřenci trenéra Amorima nedosáhli. Hned po změně stran Gibbs-White a Ital Savona skóre otočili a hosté byli rádi, že jim Diallo z Pobřeží slonoviny zachránil alespoň bod.

Anglická fotbalová liga - 10. kolo:

Brighton - Leeds 3:0 (64. a 70. Gómez, 12. Welbeck), Burnley - Arsenal 0:2 (14. Gyökeres, 35. Rice), Crystal Palace - Brentford 2:0 (30. Mateta, 51. vlastní Collins), Fulham - Wolverhampton 3:0 (9. Sessegnon, 62. Wilson, 75. vlastní Mosquera), Nottingham - Manchester United 2:2 (48. Gibbs-White, 50. Savona - 34. Casemiro, 81. Diallo),

18:30 Tottenham - Chelsea,

21:00 Liverpool - Aston Villa.

Tabulka:

1. Arsenal 10 8 1 1 18:3 25
2. Bournemouth 9 5 3 1 16:11 18
3. Tottenham 9 5 2 2 17:7 17
4. Sunderland 9 5 2 2 11:7 17
5. Manchester United 10 5 2 3 17:16 17
6. Manchester City 9 5 1 3 17:7 16
7. Crystal Palace 10 4 4 2 14:9 16
8. Brighton 10 4 3 3 17:15 15
9. Liverpool 9 5 0 4 16:14 15
10. Aston Villa 9 4 3 2 9:8 15
11. Chelsea 9 4 2 3 17:11 14
12. Brentford 10 4 1 5 14:16 13
13. Newcastle 9 3 3 3 9:8 12
14. Fulham 10 3 2 5 12:14 11
15. Everton 9 3 2 4 9:12 11
16. Leeds 10 3 2 5 9:17 11
17. Burnley 10 3 1 6 12:19 10
18. Nottingham 10 1 3 6 7:19 6
19. West Ham 9 1 1 7 7:20 4
20. Wolverhampton 10 0 2 8 7:22 2
