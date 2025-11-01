Krejčího tým utržil další těžkou ránu a zůstává na dně. Arsenal se naladil na Slavii

Wolverhampton měl opět k prvnímu vítězství v soutěži hodně daleko, přestože zavítal na půdu Fulhamu, který čtyři poslední zápasy prohrál.
Hosté hráli téměř hodinu v deseti, červenou kartu za podražení dostal Agbadou z Pobřeží slonoviny, a jejich zmar dovršil vlastní gól Kolumbijce Mosquery na 0:3.
"Kanonýři" vyhráli devátý soutěžní zápas v řadě a před úterním utkáním Ligy mistrů se Slavií v Edenu zvýšili náskok v čele neúplné tabulky na sedm bodů.
Burnley nastupovalo po dvou výhrách po sobě, ale na rozjetý Arsenal nestačilo. Švéd Gyökeres po rohovém kopu hlavičkoval do sítě a Rice také hlavou ještě do přestávky tři body pojistil.
Nejlepší obrana v Premier League opět neinkasovala, od startu soutěže kapitulovala jen třikrát.
Španělský trenér Mikel Arteta vybral tuto sestavu: Raya - Timber, Saliba, Magalhães, Calafiori (72. Hincapié) - Eze (72. Nwaneri), Zubimendi (77. Nörgaard), Rice - Saka, Gyökeres (46. Merino), Trossard (90. Lewis-Skelly).
Chybí mu zraněný brazilský útočník Martinelli a norský záložník Ödegaard.
Nottingham čtyřikrát po sobě prohrál, aniž by vstřelil gól, ale nový trenér Sean Dyche ho v duelu s Manchesterem United málem dovedl k výhře, přestože pro něj zápas nezačal dobře.
Hosté mají v poslední době střelecky nejproduktivnější tým v soutěži a Brazilec Casemiro to potvrdil. Jenže na čtvrtou výhru v řadě svěřenci trenéra Amorima nedosáhli. Hned po změně stran Gibbs-White a Ital Savona skóre otočili a hosté byli rádi, že jim Diallo z Pobřeží slonoviny zachránil alespoň bod.
Anglická fotbalová liga - 10. kolo:
Brighton - Leeds 3:0 (64. a 70. Gómez, 12. Welbeck), Burnley - Arsenal 0:2 (14. Gyökeres, 35. Rice), Crystal Palace - Brentford 2:0 (30. Mateta, 51. vlastní Collins), Fulham - Wolverhampton 3:0 (9. Sessegnon, 62. Wilson, 75. vlastní Mosquera), Nottingham - Manchester United 2:2 (48. Gibbs-White, 50. Savona - 34. Casemiro, 81. Diallo),
18:30 Tottenham - Chelsea,
21:00 Liverpool - Aston Villa.
Tabulka:
|1.
|Arsenal
|10
|8
|1
|1
|18:3
|25
|2.
|Bournemouth
|9
|5
|3
|1
|16:11
|18
|3.
|Tottenham
|9
|5
|2
|2
|17:7
|17
|4.
|Sunderland
|9
|5
|2
|2
|11:7
|17
|5.
|Manchester United
|10
|5
|2
|3
|17:16
|17
|6.
|Manchester City
|9
|5
|1
|3
|17:7
|16
|7.
|Crystal Palace
|10
|4
|4
|2
|14:9
|16
|8.
|Brighton
|10
|4
|3
|3
|17:15
|15
|9.
|Liverpool
|9
|5
|0
|4
|16:14
|15
|10.
|Aston Villa
|9
|4
|3
|2
|9:8
|15
|11.
|Chelsea
|9
|4
|2
|3
|17:11
|14
|12.
|Brentford
|10
|4
|1
|5
|14:16
|13
|13.
|Newcastle
|9
|3
|3
|3
|9:8
|12
|14.
|Fulham
|10
|3
|2
|5
|12:14
|11
|15.
|Everton
|9
|3
|2
|4
|9:12
|11
|16.
|Leeds
|10
|3
|2
|5
|9:17
|11
|17.
|Burnley
|10
|3
|1
|6
|12:19
|10
|18.
|Nottingham
|10
|1
|3
|6
|7:19
|6
|19.
|West Ham
|9
|1
|1
|7
|7:20
|4
|20.
|Wolverhampton
|10
|0
|2
|8
|7:22
|2