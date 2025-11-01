Česká liga

Slavia se vymanila ze série remíz. Baník zlomila na startu druhé půle

ČTK ČTK
před 58 minutami
Fotbalisté Slavie ve 14. kole první ligy zdolali doma Ostravu 2:0. Obhájce titulu rozhodl po změně stran, kdy se krátce po sobě prosadili Tomáš Vlček a Mojmír Chytil. Pražané v lize vyhráli po sérii tří remíz, zůstali jediným neporaženým celkem soutěže a nejméně do neděle se posunuli do čela tabulky. V případě bodového zisku v Karviné je může znovu sesadit Sparta.
Mojmír Chytil
Mojmír Chytil | Foto: Reuters

Slavia potvrdila, že se jí na Baník mimořádně daří. V lize s ním podevatenácté za sebou neprohrála a v posledních devíti vzájemných duelech v nejvyšší soutěži zvítězila.

Pražané se ideálně naladili na úterní domácí zápas Ligy mistrů s hvězdným Arsenalem. Ostravští i ve třetím ligovém utkání po příchodu trenéra Tomáše Galáska prohráli a neskórovali, v tabulce jim nadále patří až 14. pozice.

Související

Krejčího tým utržil další těžkou ránu a zůstává na dně. Arsenal se naladil na Slavii

Ladislav Krejčí (druhý zprava) a jeho spoluhráči z Wolverhamptonu se dohadují s rozhodčím

Slávistům stále chyběla řada obránců, na marodku přibyl i kapitán Bořil. Trenér Pražanů Trpišovský tentokrát nasadil na pozici levého halfbeka Sanyanga, letní posila si v české lize odbyla premiéru v základní sestavě.

Baník stejně jako v minulém kole v Plzni vyrukoval se čtyřmi středními záložníky.

Jako první v 17. minutě zahrozil domácí Sadílek, z levé strany vápna však o kousek minul. Jinak Slezané v úvodní půlhodině drželi krok a sami mohli otevřít skóre, technický pokus agilního slávistického odchovance Planky lehce tečoval těsně mimo tyče domácí Chaloupek.

Červenobílí s blížícím se koncem první půle získávali stále větší převahu. Na začátku 35. minuty ostravský gólman Holec neudržel Chorého technický obstřel a Oscar se štěstím dorazil míč za čáru, z vedení se však radoval jen chvíli. Videorozhodčí odhalil, že liberijský reprezentant zahrál rukou a branka neplatila.

Další velké šance měli Pražané těsně před pauzou. Nejprve Chytilovu střelu z hranici vápna Holec vynikajícím zákrokem vyškrábl na roh.

Po něm ostravský gólman vytáhl na tyč Provodovo zakončení zblízka a Planka následně rovněž s pomocí vlastní brankové konstrukci odvrátil míč do bezpečí.

Po změně stran domácí pokračovali v tlaku. V 52. minutě ve velké šanci minul Chorý, český reprezentant pak zamířil těsně mimo i hlavičkou po centru z přímého kopu. V 55. minutě už favorit otevřel skóre.

Chorý ve vápně prodloužil dlouhý aut za sebe a důrazný Vlček hlavičkou přetlačil Holce. Domácí zadák skóroval za "áčko" Pražanů vůbec poprvé, předtím se v lize trefil jen jednou před více než třemi lety ještě v pardubickém dresu.

Vršovičtí se v nejvyšší soutěži prosadili po dvou utkáních a remízách 0:0 se Zlínem a v Olomouci.

Za chvíli mohl zvýšit Provod, zblízka ale trefil jen horní část břevna. V 62. minutě už nicméně slávisté druhý gól dali.

Sadílek z pravé strany oslovil ve vápně Chytila a ten pokusem do horního rohu nedal Holcovi šanci. Domácí útočník navázal na gól ze středečního pohárového duelu ve Zlíně, kde favorit vyhrál 4:0.

Baník se nevzdal a brzy mohl snížit. Gólman Markovič, který ještě znovu zastoupil domácí brankářskou jedničku Staňka, však vytáhl Frýdkův technický pokus a následně zblízka zastavil ve vyložené šanci i Planku. Na opačné straně těsně přestřelil Chytil.

Slavia už závěr s přehledem pohlídala a znovu vylepšila svou bilanci na domácím trávníku, kde v lize prohrála jediné z posledních 61 utkání. Baník na svém stadionu v nejvyšší soutěži zdolala již potřinácté za sebou.

Související

Zlín míchá popředím tabulky, Jablonci připravil první domácí prohru. Slovácko se topí

Jablonec - Zlín

14. kolo první fotbalové ligy:

Slavia Praha - Baník Ostrava 2:0 (0:0)

Branky: 55. Vlček, 62. Chytil. Rozhodčí: Radina - Hájek, Zoufalý - Ochotnický (video). ŽK: Owusu, Pojezný, Bewene, Chaluš (všichni Ostrava). Diváci: 18.864.

Sestavy:

Slavia: Markovič - Vlček, Zima, Chaloupek - Moses (83. Douděra), Oscar (68. Zafeiris), Sadílek, Sanyang - Provod (68. Kušej) - Chytil (76. Zmrzlý), Chorý (68. Prekop). Trenér: Trpišovský.

Ostrava: Holec - Bewene, Chaluš, Pojezný (79. Lischka), Šehič (68. Kpozo) - Kričfaluši - Frýdek (68. Musák), Boula, Planka - Owusu (46. Havran), Almási (56. Pira). Trenér: Galásek.

Tabulka:

1. Slavia 14 8 6 0 24:8 30
2. Sparta 13 9 3 1 25:12 30
3. Jablonec nad Nisou 14 8 4 2 19:11 28
4. Zlín 14 6 5 3 19:15 23
5. Plzeň 13 6 4 3 23:13 22
6. Liberec 14 5 5 4 19:16 20
7. Olomouc 13 5 5 3 10:7 20
8. Karviná 13 6 1 6 22:19 19
9. Hradec Králové 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians 1905 13 4 4 5 11:14 16
11. Dukla 14 2 6 6 10:18 12
12. Pardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. Teplice 13 2 5 6 13:19 11
14. Ostrava 14 2 4 8 8:18 10
15. Mladá Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. Slovácko 14 1 5 8 6:17 8
 
Mohlo by vás zajímat

Slavia - Baník 2:0. Hradba hostů se zbortila, o výhře Slavie rozhodli Vlček a Chytil

Slavia - Baník 2:0. Hradba hostů se zbortila, o výhře Slavie rozhodli Vlček a Chytil

Zlín míchá popředím tabulky, Jablonci připravil první domácí prohru. Slovácko se topí

Zlín míchá popředím tabulky, Jablonci připravil první domácí prohru. Slovácko se topí

Selhání rozhodčího u videa. Dva odvolané góly v derby na Letné měly platit

Selhání rozhodčího u videa. Dva odvolané góly v derby na Letné měly platit

Divočina na Letné. VAR neuznal tři góly, nakonec rozhodl vlastenec a Sparta je první

Divočina na Letné. VAR neuznal tři góly, nakonec rozhodl vlastenec a Sparta je první
Chance Liga Fotbal sport Obsah SK Slavia Praha FC Baník Ostrava Mojmír Chytil

Právě se děje

před 13 minutami
Ceny Thálie za činohru si odnesli Tereza Dočkalová a Petr Panzenberger
Kultura

Ceny Thálie za činohru si odnesli Tereza Dočkalová a Petr Panzenberger

Cenu pro umělce do 33 let získal herec Viktor Zavadil.
před 58 minutami
Slavia se vymanila ze série remíz. Baník zlomila na startu druhé půle
Česká liga

Slavia se vymanila ze série remíz. Baník zlomila na startu druhé půle

Po třech ligových remízách v řadě Slavia porazila Baník 2:0. Ostravané v Edenu udrželi bezbrankovou první půli, pak už tlaku sešívaných neodolali.
Aktualizováno před 1 hodinou
Kruté debakly pro Američanky. Turnaj mistryň odstartovaly dvě smrště
Tenis

Kruté debakly pro Američanky. Turnaj mistryň odstartovaly dvě smrště

Šampionka z roku 2023 vstoupila do finálového turnaje sezony v Rijádu velkolepým způsobem.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ukrajina nasadila u Pokrovsku speciály, na operaci dohlíží šéf rozvědky
Zahraničí

ŽIVĚ
Ukrajina nasadila u Pokrovsku speciály, na operaci dohlíží šéf rozvědky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
Washington naznačil, že by přece jen mohl Ukrajině dodat tomahawky. Moskva už reaguje
Zahraničí

Washington naznačil, že by přece jen mohl Ukrajině dodat tomahawky. Moskva už reaguje

Dodávky zbraní nepřinesou nikomu žádné urovnání, prohlásila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová.
před 2 hodinami
Krejčího tým utržil další těžkou ránu a zůstává na dně. Arsenal se naladil na Slavii
Fotbal

Krejčího tým utržil další těžkou ránu a zůstává na dně. Arsenal se naladil na Slavii

Wolverhampton s Ladislavem Krejčím má v anglické Premier League po deseti kolech jen dva body. Proti Fulhamu hrál téměř hodinu v deseti.
před 2 hodinami
Pošta vydala známky s Martou Kubišovou. Byly dopředu vyprodané
Hudba

Pošta vydala známky s Martou Kubišovou. Byly dopředu vyprodané

Své vlastní známky mají například skupina Olympic nebo modelka Tereza Maxová.
Další zprávy