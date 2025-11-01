Slavia se vymanila ze série remíz. Baník zlomila na startu druhé půle

Slavia potvrdila, že se jí na Baník mimořádně daří. V lize s ním podevatenácté za sebou neprohrála a v posledních devíti vzájemných duelech v nejvyšší soutěži zvítězila.
Pražané se ideálně naladili na úterní domácí zápas Ligy mistrů s hvězdným Arsenalem. Ostravští i ve třetím ligovém utkání po příchodu trenéra Tomáše Galáska prohráli a neskórovali, v tabulce jim nadále patří až 14. pozice.
Slávistům stále chyběla řada obránců, na marodku přibyl i kapitán Bořil. Trenér Pražanů Trpišovský tentokrát nasadil na pozici levého halfbeka Sanyanga, letní posila si v české lize odbyla premiéru v základní sestavě.
Baník stejně jako v minulém kole v Plzni vyrukoval se čtyřmi středními záložníky.
Jako první v 17. minutě zahrozil domácí Sadílek, z levé strany vápna však o kousek minul. Jinak Slezané v úvodní půlhodině drželi krok a sami mohli otevřít skóre, technický pokus agilního slávistického odchovance Planky lehce tečoval těsně mimo tyče domácí Chaloupek.
Červenobílí s blížícím se koncem první půle získávali stále větší převahu. Na začátku 35. minuty ostravský gólman Holec neudržel Chorého technický obstřel a Oscar se štěstím dorazil míč za čáru, z vedení se však radoval jen chvíli. Videorozhodčí odhalil, že liberijský reprezentant zahrál rukou a branka neplatila.
Další velké šance měli Pražané těsně před pauzou. Nejprve Chytilovu střelu z hranici vápna Holec vynikajícím zákrokem vyškrábl na roh.
Po něm ostravský gólman vytáhl na tyč Provodovo zakončení zblízka a Planka následně rovněž s pomocí vlastní brankové konstrukci odvrátil míč do bezpečí.
Po změně stran domácí pokračovali v tlaku. V 52. minutě ve velké šanci minul Chorý, český reprezentant pak zamířil těsně mimo i hlavičkou po centru z přímého kopu. V 55. minutě už favorit otevřel skóre.
Chorý ve vápně prodloužil dlouhý aut za sebe a důrazný Vlček hlavičkou přetlačil Holce. Domácí zadák skóroval za "áčko" Pražanů vůbec poprvé, předtím se v lize trefil jen jednou před více než třemi lety ještě v pardubickém dresu.
Vršovičtí se v nejvyšší soutěži prosadili po dvou utkáních a remízách 0:0 se Zlínem a v Olomouci.
Za chvíli mohl zvýšit Provod, zblízka ale trefil jen horní část břevna. V 62. minutě už nicméně slávisté druhý gól dali.
Sadílek z pravé strany oslovil ve vápně Chytila a ten pokusem do horního rohu nedal Holcovi šanci. Domácí útočník navázal na gól ze středečního pohárového duelu ve Zlíně, kde favorit vyhrál 4:0.
Baník se nevzdal a brzy mohl snížit. Gólman Markovič, který ještě znovu zastoupil domácí brankářskou jedničku Staňka, však vytáhl Frýdkův technický pokus a následně zblízka zastavil ve vyložené šanci i Planku. Na opačné straně těsně přestřelil Chytil.
Slavia už závěr s přehledem pohlídala a znovu vylepšila svou bilanci na domácím trávníku, kde v lize prohrála jediné z posledních 61 utkání. Baník na svém stadionu v nejvyšší soutěži zdolala již potřinácté za sebou.
14. kolo první fotbalové ligy:
Slavia Praha - Baník Ostrava 2:0 (0:0)
Branky: 55. Vlček, 62. Chytil. Rozhodčí: Radina - Hájek, Zoufalý - Ochotnický (video). ŽK: Owusu, Pojezný, Bewene, Chaluš (všichni Ostrava). Diváci: 18.864.
Sestavy:
Slavia: Markovič - Vlček, Zima, Chaloupek - Moses (83. Douděra), Oscar (68. Zafeiris), Sadílek, Sanyang - Provod (68. Kušej) - Chytil (76. Zmrzlý), Chorý (68. Prekop). Trenér: Trpišovský.
Ostrava: Holec - Bewene, Chaluš, Pojezný (79. Lischka), Šehič (68. Kpozo) - Kričfaluši - Frýdek (68. Musák), Boula, Planka - Owusu (46. Havran), Almási (56. Pira). Trenér: Galásek.
Tabulka:
|1.
|Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2.
|Sparta
|13
|9
|3
|1
|25:12
|30
|3.
|Jablonec nad Nisou
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4.
|Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|5.
|Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|6.
|Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|7.
|Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|8.
|Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|9.
|Hradec Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10.
|Bohemians 1905
|13
|4
|4
|5
|11:14
|16
|11.
|Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12.
|Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13.
|Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|14.
|Ostrava
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15.
|Mladá Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16.
|Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8