Zlín míchá popředím tabulky, Jablonci připravil první domácí prohru. Slovácko se topí

Fotbalisté Jablonce nevyužili ve 14. kole první ligy šanci jít do čela tabulky, podlehli Zlínu 1:3 a doma prohráli vůbec poprvé v sezoně. Liberec vyhrál na hřišti posledního Slovácka 3:0 a Pardubice remizovaly s Duklou.
Kanu ze Zlína podruhé překonává jabloneckého gólmana Hanuše.
Kanu ze Zlína podruhé překonává jabloneckého gólmana Hanuše. | Foto: ČTK

Jablonec doma nečekaně podlehl Zlínu 1:3 a utrpěl druhou porážku v soutěži. Severočeši nevyužili možnost jít do čela tabulky. Nováček rozhodl již v prvním poločase, kdy dvakrát skóroval Stanley Kanu a jednou Lukáš Bartošák.

Za domácí až v závěru snížil střídající David Puškáč. Zlín se posunul na čtvrtou příčku neúplné tabulky a na Severočechy ztrácí pět bodů.

Zlín zvítězil v lize v Jablonci po 11 zápasech a poprvé od dubna 2008. V nejvyšší soutěži zdolal Severočechy dokonce po 23 utkáních.

"Ševci" bodovali v pátém kole po sobě, v minulých třech ale remizovali. Jablonec v úterý v domácím poháru porazil Duklu 2:1, Zlín ve středu prohrál se Slavií 0:4.

Svěřenci trenéra Červenky přijeli na Střelnici poprvé od závěrečného kola předminulé sezony, kdy pro ně porážka 0:1 v nadstavbové skupině o záchranu znamenala sestup z nejvyšší soutěže po devíti letech.

Tentokrát začali mnohem lépe a již v šesté minutě se ujali vedení. Didiba vysunul dlouhým pasem z vlastní poloviny Kanua, který před hranicí šestnáctky hlavou překonal vyběhnuvšího Hanuše. Oba se pak nepříjemně srazili, gól však platil a nigerijský útočník si připsal druhou trefu v české lize.

Také domácí zahrozili rychlým brejkem, Souček do něj vyslal Aléguého. Kamerunec si posunul před gólmanem Dostálem míč do strany a spadl, penaltu si však na rozhodčím Orlovi nevymodlil.

Po Didibově zranění hráli hosté chvíli o deseti a během oslabení přestáli velký závar před svojí brankou. Černín na brankové čáře zastavil střelu Chramosty, Jablonec neuspěl ani z dorážek.

Zlínští stoprocentně využívali své šance a v závěru poločasu ještě dvakrát skórovali. Kopečný centrem za obranu našel Bartošáka, který nadvakrát svým druhým gólem v ligové sezoně překonal Hanuše.

Střídající Ulbrich pak přesně odcentroval a Kanu svůj únik opět zakončil přesně. V české lize se poprvé trefil v jednom duelu dvakrát.

Domácí trenér Kozel se snažil favorita probrat řadou střídání, postupně obměnil celou ofenzivu. Na zvrat to však nestačilo, Jablonec stačil dát jen jeden gól. Postarali se o něj střídající hráči, Sedláček přesně odcentroval a Puškáč hlavou poprvé v ligovém ročníku skóroval.

"Ševci" už si překvapivý zisk tří bodů pohlídali. Na hřištích favoritů v této ligové sezoně mimo jiné zvítězili v Plzni a remizovali na hřišti mistrovské Slavie. Severočeši doma v nejvyšší soutěži nebodovali po 12 zápasech.

Slovácko zase bez gólu

Slovácko prohrálo doma s Libercem 0:3 a v tabulce zůstalo s jedinou výhrou poslední. Slovan poslal do vedení v 15. minutě Raimonds Krollis, druhý gól Severočechů přidal v 69. minutě Ermin Mahmic a výhru zpečetil o osm minut později střídající Lukáš Letenay.

Slovan vyhrál po třech kolech a v neúplné tabulce poskočil na šesté místo. Naopak tým z Uherského Hradiště čeká na ligové vítězství už devět kol, v nejvyšší soutěži nedal gól čtyři utkání v řadě.

Do zápasu vstoupili daleko lépe hostující hráči. Ve čtvrté minutě ještě Soliu nedosáhl na centr Mamice, což vyřešila dvojice Borek - Blahút jen za cenu zranění domácího obránce. Blahúta nahradil Ndefe.

Svoji aktivitu přeměnil Slovan ve vedoucí gól v 15. minutě. Stránský našel na hranici ofsajdové linie Krollise a lotyšský útočník překonal Borka, čímž oslavil návrat do základní sestavy tím nejlepším způsobem. V ročníku nejvyšší soutěže se prosadil podruhé.

Vzápětí mohl vyrovnat po centru Trávníka Daníček, ale tato koncovka ukázala na největší slabost domácích fotbalistů. Nedůraznou střelu zkušeného záložníka vykopl Stránský do bezpečí.

Nicméně Slovácko získalo mírnou herní převahu, která však korespondovala s jejich dosavadním herním projevem v celé sezoně. Po šestnáctku to šlo, ale důrazná a přesná koncovka chyběla.

Naopak druhý gól mohli přidat v závěru půle hosté. Nejprve vychytal Dulaye Borek, pak Krollis hlavičkou jen těsně minul branku.

Do druhého poločasu vstoupilo Slovácko opět aktivně, ale k nebezpečnosti mělo stále daleko. Několik centrovaných míčů po standardních situacích obrana Slovanu bez větších potíží odvrátila do bezpečí, nebo z nich založila rychlé protiútoky jako v 55. minutě, kdy musel před Dulayem zasahovat střídající Reinberk.

Tým z Uherského Hradiště potvrdil, že má se šesti góly nejhorší útok ligy.

Domácí v honbě za vyrovnáním posílili útok, ale než se stačili zformovat do ofenzivní vozby, inkasovali podruhé. Po rychlé akci na pravé straně odcentroval Krollis do vápna, kam si naběhl střídající Mahmic a nedal Borkovi šanci si na míč sáhnout. V ligové sezoně se trefil potřetí.

Naděje týmu z Uherského Hradiště na bodový zisk pak definitivně uťal další brejk, po němž skóroval střídající Letenay. V ročníku nejvyšší soutěže se prosadil podruhé.

Liberec prohrál jediný z posledních sedmi vzájemných ligových zápasů a Slovácko v nejvyšší soutěži čtyřikrát po sobě porazil, přičemž pokaždé při tom dal minimálně tři branky.

Svěřenci trenéra Kováče neprohráli venku ve čtvrtém ligovém duelu po sobě a z toho potřetí zvítězili. Slovácko doma v lize vyhrálo jediné ze sedmi utkání v sezoně.

Pardubice pod Trousilem bez prohry

Pardubice remizovaly doma 1:1 s Duklou a bodovaly i ve třetím utkání pod novým trenérem Janem Trousilem. Skóre otevřel ve 34. minutě Ladislav Krobot, hosté srovnali po hodině hry zásluhou Jakuba Kadáka.

Domácí dohrávali závěr nastavení bez vyloučeného Michala Surzyna. Pražané zůstali v neúplné tabulce jedenáctí o skóre před dnešním soupeřem.

Východočeši neporazili Duklu ani ve čtvrtém duelu v nejvyšší soutěži, poprvé s ní ale bodovali. V lize neprohráli čtyřikrát po sobě. Pražané třikrát, v úterý však podlehli v osmifinále domácího poháru 1:2 Jablonci.

Pardubice soupeře od první minuty přehrávaly, Dukla si v úvodním dějství nevypracovala žádnou gólovou šanci. V sedmé minutě Saarma hlavou nastřelil břevno a o chvíli později Bammens po dalším rohu jen těsně minul. Po čtvrthodině Krobot protáhl brankáře Matrevicse střelou zpoza vápna.

Pražanům dělaly velké problémy centry ze stran hřiště a po jednom takovém ve 34. minutě inkasovali. Tanko našel z levé strany Krobota a ten ve vápně usměrnil míč přesně ke vzdálenější tyči. V lize se prosadil poprvé od loňského prosince.

Krátce před pauzou mohl zvýšit Tanko, po Patrákově přihrávce ale sám před bránou trefil jen Matrevicse. Hosté za celý první poločas nezaznamenali střelecký pokus ani se nedostali k rohovému kopu.

O to překvapivější byl úvod druhého dějství, kdy si Dukla vytvořila během pěti minut několik stoprocentních šancí. Nejprve se po závaru před bránou dostali hráči hostů ke třem zakončením z bezprostřední blízkosti, nedokázali však prostřelit obětavé obránce. V další akci Kroupa udělal kličku stoperovi i brankáři Šerákovi a jeho střelu vykopl z čáry Saarma. Vzápětí Šerák vytáhl skvělý zákrok proti Purzitidisově hlavičce.

Obraz hry se oproti prvnímu poločasu úplně otočil a v 60. minutě bylo vyrovnáno. Kadákovu střelu z levé strany srazil Bammens do protipohybu Šeráka a míč se pomalu dokutálel do sítě. Čtyřiadvacetiletý slovenský záložník mohl v devátém startu oslavit premiérovou trefu v české nejvyšší soutěži.

Východočeši se postupně vrátili do zápasu, gólových příležitostí ale výrazně ubylo. V 76. minutě chybělo Vechetovi pár centimetrů, aby sám před bránou hlavou lépe dosáhl na centrovaný míč. V nastavení dostal domácí Surzyn druhou žlutou kartu, krátkou přesilovku ale Dukla nedokázala využít.

Pardubice doma v lize ztratily po dvou předchozích triumfech, prohrály tam jediné z posledních šesti utkání a získaly tam devět z celkových 12 bodů v sezoně. Dukla čeká v nejvyšší soutěži na venkovní vítězství už devět utkání.

14. kolo první fotbalové ligy:

FK Jablonec - FC Zlín 1:3 (0:3)

Branky: 76. Puškáč - 6. a 43. Kanu, 40. Bartošák. Rozhodčí: Orel - Ratajová, Kotalík - Zelinka (video). ŽK: Čanturišvili - Bartošák, Cupák, Nombil. Diváci: 1871.

Sestavy:

Jablonec: Hanuš - Cedidla, Tekijaški, Novák - Čanturišvili, Souček (63. Sedláček), Zorvan (63. Suchan), Polidar (87. Penxa) - Alégué (46. Puškáč), Chramosta (46. Růsek) - Jawo (72. Malenšek). Trenér: Kozel.

Zlín: Dostál - Kopečný, Černín, Kolář, Fukala - Nombil, Didiba (34. Ulbrich, 88. Poznar) - Pišoja (90.+3 Petruta), Cupák, Bartošák (74. Kalabiška) - Kanu (46. Koubek, 88. Křapka). Trenér: Červenka.

1. FC Slovácko - Slovan Liberec 0:3 (0:1)

Branky: 15. Krollis, 69. Mahmic, 77. Letenay. Rozhodčí: Rozhodčí: Volek - Paták, Malimánek - Berka (video). ŽK: Šviderský, Medved, Petržela - Mahmic, Kayondo, N'Guessan, Kováč (trenér). Diváci: 1978.

Sestavy:

Slovácko: Borek - Blahút (8. Ndefe), Daníček, Hamza (66. Kvasina), Mulder (46. Reinberk) - Vaško, Šviderský (66. Petržela) - Havlík, Trávník, Juroška (27. Marinelli) - Medved. Trenér: Kameník.

Liberec: Koubek - Icha, Plechatý, N'Guessan, Kayondo - Masopust (46. Diakité), Stránský - Dulay (59. Hodouš), Mahmic (70. Letenay), Soliu (59. Mašek) - Krollis (78. Juliš). Trenér: Kováč.

FK Pardubice - Dukla Praha 1:1 (1:0)

Branky: 34. Krobot - 60. Kadák. Rozhodčí: Rozhodčí: J. Beneš - Kotík, Dresler - Adámková (video). ŽK: Surzyn - Hašek. ČK: 90.+2 Surzyn. Diváci: 1823.

Sestavy:

Pardubice: Šerák - Saarma (70. Surzyn), Bammens, Lurvink, Mahuta - Řezníček (84. Solil) - Sychra (61. Botos), S. Šimek, Patrák (70. Šancl), Tanko - Krobot (61. Vecheta). Trenér: Trousil.

Dukla: Matrevics - Hašek, Svozil, Purzitidis - Isife (90.+5 Kozma), Tijani, Čermák (84. Peterka), Šehovič - Černák (84. Velasquez), Kadák (84. Gaszczyk) - Kroupa (70. Jedlička). Trenér: Holoubek.

Tabulka:

1. Slavia 14 8 6 0 24:8 30
2. Sparta 13 9 3 1 25:12 30
3. Jablonec nad Nisou 14 8 4 2 19:11 28
4. Zlín 14 6 5 3 19:15 23
5. Plzeň 13 6 4 3 23:13 22
6. Liberec 14 5 5 4 19:16 20
7. Olomouc 13 5 5 3 10:7 20
8. Karviná 13 6 1 6 22:19 19
9. Hradec Králové 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians 1905 13 4 4 5 11:14 16
11. Dukla 14 2 6 6 10:18 12
12. Pardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. Teplice 13 2 5 6 13:19 11
14. Ostrava 14 2 4 8 8:18 10
15. Mladá Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. Slovácko 14 1 5 8 6:17 8
 
